ʻO Google Pixel 8 hou e kāhāhā i nā mea hoʻohana me ka hōʻike mālamalama

ʻO nā poʻokela poʻokela hou o Google, ʻo ka Pixel 8 a me Pixel 8 Pro, ua hana i nā nalu me kā lākou hoʻomaikaʻi ʻana i nā lako. ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona hiʻohiʻona o kēia mau mea ʻo nā hōʻike AMOLED, i kapa ʻia ʻo "Actua" a me "Super Actua." ʻOiai ua ʻike mua ʻia ka Pixel 8 Pro no kona ʻālohilohi kiʻekiʻe o 2,400 nits, ua ʻike ʻia ʻoi aku ka maikaʻi o ka Pixel 8 maʻamau ma mua o ka manaʻo mua.

Ana ʻo Google i ka ʻōlinolino o nā kelepona ʻelua me ka hoʻohana ʻana i ka "5% on-pixel ratio," ʻo ia wale nō ka hapa liʻiliʻi o ka hōʻike. I ka hoʻohana maoli ʻana, ʻaʻole hiki i ka Pixel 8 Pro ke pā i ka 2,400 nits i hoʻolaha ʻia, koe wale nō ka ʻike HDR. Eia nō naʻe, ʻo nā mea i ʻike hou ʻia e ka XDA-Developers kaiāulu e hoʻomālamalama i ka ʻoiaʻiʻo o ka Pixel 8 maʻamau i ʻoi aku ma mua o nā koi a Google.

Ma kahi kikoʻī kikoʻī e Dylan Raga, ua ʻike ʻia e hiki i ka hōʻike ʻo Pixel 8 ke hiki i kahi aniani piha a hiki i 1,600 nits. ʻO kēia ka 200 nits kiʻekiʻe ma mua o ka mea a Google i haʻi mua ai a ʻoi aku ka kiʻekiʻe ma mua o ka mea a Raga i ʻike ai i ka wā e hoʻāʻo ai i ka Pixel 8 Pro.

ʻO ka mea mahalo, loaʻa kēia ʻōlinolino hou ma ka hiki ʻana i ka hiʻohiʻona "Smooth Display", e hoʻohana ana i kahi 120Hz refresh rate. Ke hoʻopau ʻia kēia koho, hiki ka papa ma ka Pixel 8 maʻamau i ka 1,400 nits i manaʻo ʻia e Google. ʻAʻole maopopo ke kumu o kēia ʻokoʻa, akā maikaʻi loa ia i nā mea hoʻohana.

Hāʻawi nā pae ʻālohilohi kiʻekiʻe ma ka Pixel 8 i kahi ʻike ʻike i hoʻonui ʻia, ʻoiai ke nānā ʻana i ka ʻike HDR. Ke nānā nei nā mea hoʻohana i nā kiʻiʻoniʻoni, pāʻani pāʻani, a i ʻole ke nānā ʻana i kā lākou punaewele punahele, hoʻohui ka hōʻike ʻoi aku ka leʻaleʻa holoʻokoʻa.

ʻIke ʻia ka manaʻo o Google i ka hoʻomaikaʻi mau ʻana i kāna hāmeʻa kelepona i nā mea kupanaha i hāʻawi ʻia e nā mana hōʻike Pixel 8. Me ka hōʻailona "Actua" e hōʻike ana i nā holomua i ka ʻenehana AMOLED, hiki i nā mea hoʻohana ke manaʻo i kahi ʻike makaʻala e like me ka wā ma mua.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

1. He aha ka ʻōlinolino kiʻekiʻe o ka Google Pixel 8 Pro?

Hāʻawi ka Pixel 8 Pro i ka ʻōlinolino kiʻekiʻe o 2,400 nits, e hana ana ia i kekahi o nā hōʻike ʻoi loa i ka mākeke kelepona ʻAmelika.

2. Pehea ka mālamalama o ka Google Pixel 8 maʻamau?

Kūlike ʻole i nā ʻōlelo mua a Google, hiki i ka Pixel 8 maʻamau ke hōʻea i kahi aniani piha o 1,600 nits, 200 nits kiʻekiʻe ma mua o ka mea i ʻōlelo ʻia.

3. Pehea e loaʻa ai ka ʻōlinolino hou ma ka Pixel 8 maʻamau?

ʻO ka ʻae ʻana i ka hiʻohiʻona "Smooth Display", e hoʻohana ana i ka 120Hz refresh rate, hiki i ka Pixel 8 maʻamau ke hoʻokō i ka 200 nits o ka mālamalama.

4. E pōmaikaʻi nā mea hoʻohana i ka ʻōlinolino kiʻekiʻe?

ʻAe, ʻoi aku ka nui o nā ʻōlinolino kiʻekiʻe i ka ʻike maka, ʻoiai ke nānā ʻana i ka ʻike HDR. Hiki i nā mea hoʻohana ke manaʻo i kahi hōʻike immersive a leʻaleʻa.