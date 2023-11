ʻO ka Nintendo Switch: He ʻike pāʻani kipi

Ua hoʻololi ka Nintendo Switch i ka ʻoihana pāʻani me kāna mau hiʻohiʻona kūikawā a me ka versatility. Hāʻawi kēia ʻoliʻoli pāʻani lima i kahi ʻike pāʻani immersive, e ʻae ana i nā mea pāʻani e hauʻoli i nā pāʻani maʻamau a me nā pāʻani piha e like me ka franchise Mario Bros.

ʻAʻole like me nā ʻoliʻoli pāʻani maʻamau, paʻa a paʻa ka Nintendo Switch, e maʻalahi ka lawe ʻana i kāu mau hana pāʻani me ʻoe i nā wahi āu e hele ai. Inā makemake ʻoe e pāʻani ma ka pā nui a makemake paha i ka ʻoluʻolu o ke ʻano lima lima, hiki i ka Nintendo Switch ke hoʻololi maʻalahi ma waena o nā mea ʻelua. E hoʻopaʻa wale i ka console i kāu TV a i ʻole e wehe iā ia no ka pāʻani ma ka hele.

Me kahi ākea o nā mea hana a me nā mea pono i hoʻohālikelike ʻia no ka Nintendo Switch, hiki i nā mea pāʻani ke hoʻonui i kā lākou ʻike pāʻani. Mai nā hihia pale a me nā pale pale i nā ʻili nani a me nā mea hoʻoponopono, he nui nā koho e hoʻopilikino a hoʻomaikaʻi i kāu console.

Akā ʻo wai ka hoʻohālike Nintendo Switch āu e kūʻai ai? ʻEkolu mau koho e koho ai:

1. Nintendo Switch: Hāʻawi ke kumu hoʻohālike kumu i nā koho pāʻani like ʻole, me nā ʻano lima lima, papa papa, a me nā ʻano TV. Hele mai ia me ka removable joy-cons a hiki ke pāʻani co-op kūloko.

2. Nintendo Switch OLED: Ke hōʻike nei kēia hōʻano hou i ka pale OLED 7-inihi nui a me ka leo i hoʻonui ʻia. He kūpono no ka pāʻani lima lima a me ka papa papa, akā hāʻawi i nā pōmaikaʻi liʻiliʻi ke pāʻani ma ke TV.

3. Nintendo Switch Lite: Hoʻolālā kūikawā ʻia no ka pāʻani paʻa lima, ʻo ka Switch Lite he paʻa, māmā, a loaʻa i nā ʻano kala ʻoi. ʻOiai ʻaʻole ia e kākoʻo i ka pāʻani co-op kūloko a i ʻole nā ​​​​mea hauʻoli hiki ke wehe ʻia, he koho maikaʻi loa ia no nā mea pāʻani makemake i ka leʻaleʻa ma ka hele.

No ka hana ʻana i ka hapa nui o kāu Nintendo Switch, pono e loaʻa nā mea pono kūpono. Mai nā pale aniani aniani a hiki i ka hoʻouka ʻana i nā pahu a me nā mea hoʻokele pro, hoʻomaikaʻi kēia mau mea hana i ka pāʻani a pale i kāu console.

Inā he mea hoʻomaka ʻoe a he mea pāʻani akamai paha, hāʻawi ka Nintendo Switch i kahi waihona nui o nā pāʻani e kūpono i kēlā me kēia makemake. Mai nā hana hoʻohiwahiwa a hiki i nā puʻupuʻu hoʻohenehene lolo, aia kahi pāʻani no kēlā me kēia.

I ka hōʻuluʻulu ʻana, ua hoʻololi hou ka Nintendo Switch i ka pāʻani ma o ka hoʻohui ʻana i ka portability a me ka mana i hoʻokahi mea. Me kāna hoʻolālā hoʻolālā a me ka nui o nā mea pono, ʻaʻole pau nā hiki no nā ʻike pāʻani. E hui pū me ka Nintendo Switch revolution a hoʻomaka i kāu huakaʻi pāʻani e like me ka wā ma mua.

He aha ka Nintendo Switch?

ʻO ka Nintendo Switch kahi ʻoliʻoli pāʻani paʻa lima kū hoʻokahi e hiki ke pāʻani ʻia ma kāna iho ma ke ʻano paʻa lima a hoʻopili ʻia i kahi TV no kahi ʻike maka nui. Hāʻawi ia i ka maʻalahi e pāʻani i nā pāʻani ma nā wahi āpau, i kēlā me kēia manawa.

ʻO wai ke kumu hoʻohālike Nintendo Switch aʻu e kūʻai ai?

ʻEkolu mau hiʻohiʻona Nintendo Switch e koho ai: ka Nintendo Switch mua, ka Nintendo Switch OLED, a me ka Nintendo Switch Lite. ʻO ke kumu hoʻohālike maikaʻi loa no ʻoe e pili ana i kāu makemake pāʻani a me kahi āu e hoʻolālā ai e hoʻohana.

He aha nā mea e pono ai iaʻu no kaʻu Nintendo Switch?

ʻOiai ke hele mai nei ka Nintendo Switch me nā mea āpau e pono ai ʻoe e hoʻomaka, aia nā mea like ʻole e hiki ke hoʻonui i kāu ʻike pāʻani. ʻO nā laʻana e pili ana i nā pale pale, nā pahu hoʻouka, a me nā mea hoʻokele pro.

He aha nā pāʻani i loaʻa no ka Nintendo Switch?

Hāʻawi ka Nintendo Switch i kahi ākea o nā pāʻani, me nā franchise maʻamau e like me Mario a me Zelda, a me nā poʻo inoa hou a hoihoi. Mai nā pāʻani pāʻani hoʻokūkū a hiki i nā pāʻani pāʻina lehulehu, aia kekahi mea no kēlā me kēia.