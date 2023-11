Hoʻonohonoho ʻo Ubisoft i kahi maʻamau hou: ʻo Cutscenes Fast-Forwarding he mea hoʻololi pāʻani

Ua hōʻike ʻo Ubisoft i kahi hiʻohiʻona hoihoi i kāna pāʻani pāʻani looter shooter e hiki mai ana, The Division Resurgence. ʻOiai ʻaʻole ia he manaʻo hoʻomaka ʻana i nā ʻokiʻoki wikiwiki, he hiʻohiʻona ia i ʻike ʻole ʻia i nā pāʻani i kēia mau lā. Ua haʻalele kēia mea hoʻololi pāʻani i nā mea pāʻani e kali nui ana i ka hoʻokuʻu ʻana o ka pāʻani ma 2024, me ka manaʻolana e lilo ia i mea hoʻokomo maʻamau i nā pāʻani wikiō e hiki mai ana.

I ka ʻike ʻana i ka hiki ma ka pōʻino, ʻike nā mea pāʻani iā ​​​​lākou iho e holo wikiwiki ana i nā cutscenes lōʻihi ma The Division Resurgence me kahi pā maʻalahi ma ka pā. Inā he kanaka hele mālie a i ʻole ke kamaʻilio nui e pili ana i kahi misionari, hiki i nā mea pāʻani ke hele i kēia mau hiʻohiʻona, e mālama i ka manawa a e hauʻoli i ka pāʻani.

ʻOiai ʻo ka lele ʻana i nā cutscenes he koho i ka hapa nui o nā pāʻani, aia ka makemake e hopu i kēlā me kēia ʻano o ka lore a me ka hoʻomohala ʻana i ke ʻano. ʻO ka hiʻohiʻona wikiwiki i ka Division Resurgence e mālama i kēia pono, e ʻae ana i nā mea pāʻani e koho wikiwiki i nā ʻāpana o nā cutscenes. ʻO kēia hiʻohiʻona liʻiliʻi akā ʻaʻole i hoʻopono wale ʻia no nā mea pāʻani e makemake e neʻe wikiwiki i ka moʻolelo akā kūpono hoʻi no ka poʻe e pāʻani ana ma nā polokalamu kelepona, e hāʻawi ana i ka hiki ke hoʻopaʻa i ka pāʻani i kēlā me kēia manawa.

Mahalo ka manaʻo o Ubisoft e hoʻonui i ka ʻike mea pāʻani. Ma ka hoʻokomoʻana i ka koho wikiwiki i ka Division Resurgence, ua hoʻonohonoho lākou i kahi kūlana hou i kaʻoihana pāʻani. Ke makemake nei nā mea pāʻani e ʻike i kēia hiʻohiʻona i hoʻokō ʻia i nā pāʻani Ubisoft e hiki mai ana, e like me The Division 3 a me The Division Heartland.

Palpable ka manaʻo, a ʻaʻole hiki i nā mea pāʻani o Ubisoft ke kōkua akā makemake i ka ʻoluʻolu a me ka leʻaleʻa i lawe ʻia e ka hiʻohiʻona wikiwiki. Me Ubisoft e alakaʻi ana i ke ala, hiki i nā mea hoʻomohala pāʻani ke nānā a noʻonoʻo e hoʻokomo i kēia hiʻohiʻona hoʻololi pāʻani i kā lākou hana ponoʻī.

Nīnau: ʻO The Division Resurgence ka pāʻani mua i loaʻa kahi hiʻohiʻona cutscenes wikiwiki?

A: ʻAʻole, ua hoʻokomo kekahi mau JRPG a me nā pāʻani ʻē aʻe i nā hiʻohiʻona like i ka wā ma mua.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻokuʻu i nā cutcenes holoʻokoʻa ma The Division Resurgence?

A: ʻAe, e like me ka hapa nui o nā pāʻani, The Division Resurgence hiki i nā mea pāʻani ke hoʻokuʻu i nā cutscenes āpau inā makemake ʻia.

Nīnau: I ka manawa hea e hoʻomaka ai ka Division Resurgence?

A: Aia ka pāʻani i ka hoʻāʻo beta a manaʻo ʻia e hoʻomaka i 2024.