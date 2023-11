Hoʻololi ʻo Tinder i nā hiʻohiʻona e hoʻonui i nā pilina a hoʻonui i ka ʻoiaʻiʻo o ka mea hoʻohana

Ua hoʻolaha hou aku ʻo Tinder, ka app dating kaulana, i kahi hoʻolālā koʻikoʻi e manaʻo nei e hoʻoulu i nā pilina koʻikoʻi a paipai i nā pilina maoli i waena o kāna mau mea hoʻohana. Hoʻoikaika ka hui mai kāna noiʻi ʻana i ka makemake o Gen Z, e hōʻike ana i ka pono o ka ʻoiaʻiʻo hohonu a me nā pilina e ʻoi aku ma mua o ka launa ʻana o ka pae honua.

Ma waena o nā hiʻohiʻona hou i hoʻokomo ʻia, ʻo ia ka hoʻohui ʻana i nā ʻōkuhi pili, kahi hiʻohiʻona lōʻihi ma nā polokalamu pili e like me Hinge a i ʻole Bumble. Hiki i kēia mau manaʻo ke hiki i nā mea hoʻohana iā Tinder ke hōʻike iā lākou iho ma ka pane ʻana i nā ʻōlelo e like me "ʻO ka mea mua ma kaʻu papa inoa bakeke ʻo ..." a i ʻole "ʻElua ʻoiaʻiʻo a me ka wahaheʻe." Ma ka kaʻana like ʻana i ko lākou mau manaʻo a me nā ʻike ma o kēia mau ʻōkuhi, loaʻa i nā mea hoʻohana ka manawa kūpono e hōʻike i ko lākou ʻano a komo i nā kamaʻilio ʻoi aku ka maikaʻi mai ka hoʻomaka ʻana.

Eia hou, ua hoʻolauna ʻo Tinder i nā hōʻailona ʻike kumu, e ʻae ana i nā mea hoʻohana e hōʻike i kā lākou hōʻailona zodiac me kā lākou ʻaoʻao. ʻOiai he mea liʻiliʻi, ua lilo ka ʻike hōʻailona zodiac i kumuhana hoihoi i waena o nā poʻe he nui, e hāʻawi ana i nā mea hau hau a me nā mea hoʻomaka kamaʻilio.

No ka hoʻonui hou ʻana i ka ʻike mea hoʻohana, ua wehe pū ʻo Tinder i nā animation hou, e hoʻokomo i ka vibrancy a me ke ola i loko o ka interface o ka app. Hoʻohui kēia mau animation i kahi mea o ka pāʻani a me ka leʻaleʻa, e hoʻonohonoho i ke kahua no ka puʻuwai māmā a leʻaleʻa.

ʻO ka "rizz-first redesign" o Tinder e hōʻike ana i ka manaʻo o ka hui e noho kūpono a e hoʻokō i nā pono e ulu nei o kāna waihona mea hoʻohana like ʻole. Ma ka hoʻokomo ʻana i kēia mau hiʻohiʻona hou, manaʻo ʻo Tinder e hana i kahi kaiapuni e hoʻoikaika i nā pilina hohonu, hoʻoulu i nā kamaʻilio ʻoiaʻiʻo, a paipai i nā pilina pili.

FAQs

He aha ka mea i koi ai i ka hoʻolālā hou ʻana o Tinder?

Ua hoʻoikaika ʻia ka hoʻolālā hou ʻana o Tinder e kāna noiʻi ʻana i ka makemake o Gen Z, ka mea i hoʻokūpaʻa i ke koʻikoʻi o ka ʻoiaʻiʻo a me nā pilina e ʻoi aku ma mua o ka launa pū ʻana.

Pehea e hiki ai i nā ʻōkuhi pili ke hoʻonui i ka ʻike mea hoʻohana?

Hāʻawi nā ʻōkuhi Profile i nā mea hoʻohana i ka manawa e hōʻike ai iā lākou iho a komo i nā kamaʻilio koʻikoʻi mai ka hoʻomaka ʻana. Ma ka hāʻawi ʻana i kā lākou pane i nā koi, hiki i nā mea hoʻohana ke hōʻike i ko lākou ʻano, nā makemake, a me nā makemake.

He aha ka hana a nā hōʻailona zodiac i nā hiʻohiʻona hou?

ʻO ka ʻike hōʻailona Zodiac kahi mea hoihoi hou no nā mea hoʻohana. Hiki iā ia ke hana ma ke ʻano he hau hau a i ʻole ka mea hoʻomaka kamaʻilio a lawe pū i nā mea hoʻohana me nā hōʻailona kūpono.

He aha ke kumu o nā animation hou?

Hoʻohui ʻia nā animation hou e Tinder i ke ʻano o ka leʻaleʻa a me ka vibrancy i ka interface o ka app. Manaʻo lākou e hana i kahi leʻaleʻa leʻaleʻa a me ka leʻaleʻa no nā mea hoʻohana, e hāpai ana i nā pilina leʻaleʻa.