ʻO ka'ōlelo Irish Butchered ma Starfield Sparks Controversy

ʻO ka pāʻani i manaʻo nui ʻia, ʻo Starfield, i hoʻomohala ʻia e Bethesda, ua hele mai nei i lalo o ke ahi no kāna leo Irish maikaʻi ʻole. ʻO nā mea pāʻani a me nā mea hoʻohewa like ʻole i waiho ʻia me ka pīhoihoi a me ka hōʻino ʻia e ka hōʻike ʻana o ka leo, i wehewehe ʻia he "mea hoʻopailua."

ʻO ka hihia o ka hōʻike hewa ʻana i nā leo ʻaʻole ia he mea hou i ka honua o ka media, akā me he mea lā ua lawe ʻo Starfield iā ia i kahi pae hou. Nui nā poʻe mai ʻIlelani, ka poʻe i kamaʻāina i nā ʻano o kā lākou mau ʻōlelo ponoʻī, ua hōʻike i ko lākou huhū i ke kiʻi pololei ʻole.

ʻOiai e hoʻopaʻapaʻa paha kekahi ʻo ka loaʻa ʻana o nā mea hoʻokani Irish maoli e leo i kēia mau kuleana ʻo ia ka hopena maʻalahi loa, ʻo ka mea liʻiliʻi loa e manaʻo ʻia e hana pololei ʻia ka leo. ʻO ka mea pōʻino, ua ʻike ʻole ʻia kēia koi kumu i ka hoʻomohala ʻana o Starfield.

Ua hoʻopiha ʻia ʻo Twitter me nā manaʻo e hōʻike ana i ka maikaʻi ʻole o ka leo Irish i ka pāʻani. Ua hoʻohālikelike kekahi me kahi leo ʻAmelika maʻamau me ka hoʻohana ʻana i nā huaʻōlelo stereotypical Irish. Ua kapa ʻia ʻo ia he "shocking" a "unbelievable" e ka poʻe i ʻike mua iā ia.

ʻAʻole kēia ka manawa mua o kahi leo Irish maikaʻi ʻole i ka honua o ka pāʻani. Eia nō naʻe, ua hana maikaʻi nā poʻo inoa hou e like me Assassin's Creed Valhalla i ka hōʻike pololei ʻana i ka leo. He mea hōʻeha ka ʻike ʻana ua hala ʻo Starfield i ka hōʻailona ma kēia ʻano.

ʻOiai ka hoʻopaʻapaʻa e pili ana i ka leo Irish, ua hoʻokō ʻo Starfield i ka lanakila ma nā wahi ʻē aʻe. Ua loaʻa i ka pāʻani nā loiloi maikaʻi a ua hana maikaʻi i ke kūʻai aku.

I ka hopena, ua hoʻonāukiuki ka leo Irish i Starfield i nā mea pāʻani a me nā mea hoʻohewa. He laʻana maopopo loa ia o ke koʻikoʻi o ka hōʻike pololei ʻana ma ka pāpaho, a he mea hoʻomanaʻo ia e hoʻoikaika nui ʻia e hōʻoia i ka ʻoiaʻiʻo i nā kiʻi o nā moʻomeheu like ʻole a me nā leo.

Sources:

- ʻAʻohe URL i hāʻawi ʻia.