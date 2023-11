Wehe i ka mana o Augmented Reality Glasses me ka iPhone 15 Pro

Ua hoʻokomo ka iPhone 15 Pro hou i ka mana USB-C, e hāʻawi ana i kahi ʻōnaehana hoʻokele kelepona i hoʻonui ʻia. ʻAʻole wale kēia e hōʻoia i ka hoʻonohonoho ʻoi aku ka maikaʻi akā hāʻawi pū kekahi i ke kākoʻo hoʻopuka wikiō maoli. Me kēia hiʻohiʻona hou, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻopili maʻalahi i kā lākou iPhone i nā hōʻike waho me ka hoʻohana ʻana i hoʻokahi kaula. E noʻonoʻo e hoʻoheheʻe pololei i kāu mau hōʻike Netflix punahele ma kāu TV lumi hōkele - ʻaʻole like ka ʻoluʻolu. Eia nō naʻe, ua hoʻokumu ʻia ka hoʻohālikelike USB-C i kahi ʻāpana mea kōkua hou e hoʻomaikaʻi nui ai i ka hana o kāu iPhone, ʻoiai ke hele nei ʻoe.

E komo i nā makaaniani augmented reality - kahi mākeke ulu wikiwiki e hāʻawi ana i nā aniani me nā pale projector i kūkulu ʻia. ʻO kēia mau aniani, kūʻai ʻia ma waena o $300 a me $500, hāʻawi i nā mea hoʻohana i kahi ʻike ʻike kūʻokoʻa. ʻO kahi koho koʻikoʻi i kēia ʻāpana ʻo ka Xreal Air, e hōʻike ana i kahi hōʻike 120Hz, 0.68-inch MicroLED i hoʻolālā ʻia i nā lens ma o ke aniani. ʻAe kēia i nā mea hoʻohana e ʻike i ka hōʻike a me ka honua maoli i ka manawa like. No ka hoʻomaʻamaʻa hou ʻana iā ʻoe iho a hauʻoli i nā ʻeleʻele maoli, hiki iā ʻoe ke hoʻopili i kahi puʻupuʻu kino i mua o kēia mau aniani e pale ai i ka mālamalama o waho.

ʻAʻole i loaʻa i nā aniani Xreal Air ko lākou mana ponoʻī. Akā, huki lākou i ka mana mai nā polokalamu a lākou e hoʻopili ai, e like me ka nui o nā mea nānā USB-C portable ma ka mākeke. Me ka USB-C i ka USB-C uwea, hiki iā ʻoe ke hoʻohui pono i nā aniani Xreal Air i kāu iPhone 15 Pro, e hoʻohālikelike koke i kāu pale ma ka hōʻike aniani. ʻOiai ke hoʻohālikelike nei ka hoʻonohonoho paʻamau i ka pale home a me nā polokalamu o kāu kelepona, ʻo nā polokalamu streaming wikiō e kākoʻo ana i ka wikiō waho e hāʻawi i kahi wikiō hoʻonaʻauao ʻāina ʻoi aku ka hoihoi i ka wā e pāʻani ana i nā hōʻike a i ʻole nā ​​kiʻiʻoniʻoni.

ʻAʻole pono wale kēia mau aniani ʻoiaʻiʻo no ke kahe wikiō. Hoʻonui lākou i ka pāʻani, ʻoiai ke hui pū ʻia me ka mea hoʻokele Backbone USB-C. Eia kekahi, hāʻawi lākou i kahi ʻike mākaʻikaʻi pūnaewele minimalist i ka wā e hui pū ʻia me kahi kīwī Bluetooth. Eia kekahi, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻokomo i kā lākou mau leka kuhikuhi ponoʻī me ka hoʻokomo ʻana a i ʻole ke kauoha i nā lens i hoʻopilikino ʻia mai HONSVR ma ke kumu kūʻai kūpono.

No ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻike Xreal Air, hiki iā ʻoe ke koho i ka mea kōkua Xreal Beam. Hoʻopaʻa kēia mea hoʻohana i kāu hōʻike virtual ma ke ākea e pili ana i kou kūlana poʻo, e hōʻemi ana i kekahi pilikia. Hoʻopālua ka Xreal Beam ma ke ʻano he waihona pākaukau hoʻihoʻi no nā hana ʻoiaʻiʻo i hoʻonui ʻia a hiki ke hoʻopili i nā ʻano mea like ʻole, me nā ʻoliʻoli pāʻani e like me ka Nintendo Switch a me PlayStation 5, e hāʻawi ana i kahi hōʻike virtual a hiki i 300 iniha.

ʻOiai ʻo Apple's Vision Pro e hiki mai ana e hāʻawi i kahi ʻike ʻoi aʻe i hoʻonui ʻia i ka ʻoiaʻiʻo, ʻo kāna kumukūʻai kiʻekiʻe a me ka hoʻokuʻu ʻana i ka makahiki aʻe e hana i nā koho e like me ka Xreal Air i koho koʻikoʻi no ka hapa nui o nā mea hoʻohana. Hāʻawi kēia mau aniani i nā ʻano hiʻohiʻona o kēlā me kēia lā a me kahi ʻano hiʻohiʻona maʻalahi a hiki ke lawe maʻalahi i nā wahi āpau.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

1. Hiki iaʻu ke hoʻohui i nā aniani Xreal Air i nā polokalamu ʻē aʻe ma mua o ka iPhone 15 Pro?

ʻAe, hiki iā ʻoe ke hoʻohui i nā aniani Xreal Air i nā ʻano mea like ʻole, me nā consoles pāʻani e like me ka Nintendo Switch a me PlayStation 5, no kahi hōʻike virtual ʻoi aku ka nui.

2. Loa'a anei nā leka i kuhikuhi ʻia no nā aniani Xreal Air?

ʻAe, hele mai nā makaaniani Xreal Air me kahi mea hoʻokomo e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻohui i kā lākou mau lens prescription. ʻO kahi ʻē aʻe, hiki ke kauoha ʻia nā lens maʻamau mai HONSVR ma ke kumu kūʻai kūpono.

3. Pehea e hoʻonui ai ka Xreal Beam i ka ʻike?

Hāʻawi ka Xreal Beam accessory i nā mea hoʻohana e hoʻoponopono i kā lākou hōʻike virtual i ka lewa e pili ana i ko lākou kūlana poʻo, e hōʻemi ana i ka pilikia ʻole a i ʻole ka neʻe ʻana. Hoʻohana pū ʻia ʻo ia ma ke ʻano he waihona pākaukau no nā hana i hoʻonui ʻia.

4. ʻO ka Xreal Air kahi koho kūʻai kūpono e hoʻohālikelike ʻia me ka Vision Pro e hiki mai ana o Apple?

ʻAe, hāʻawi ka Xreal Air i kahi ʻike like hoʻonui ʻia me ka haʻahaʻa haʻahaʻa loa. Me kona loaʻa koke a me nā hiʻohiʻona o kēlā me kēia lā, hāʻawi ia i kahi koho koʻikoʻi no ka hapa nui o nā mea hoʻohana.