Hoʻopuka ka Pūnaewele i nā manaʻo kuhihewa e pili ana i ka Dinosaur Extinction

Ua hū ʻia ka pūnaewele me nā ʻano kūkākūkā a me nā ʻakaʻaka e pili ana i nā dinosaurs a me ko lākou manaʻo e make ʻia e kahi asteroid. Ua hoʻomaka ke kamaʻilio ʻana mai kahi tweet a ka mea hoʻohana ʻo @latkedelrey, kahi i hōʻike ai lākou i ka pīhoihoi i ka nui o ka poʻe i manaʻoʻiʻo ua holoi ʻia nā dinosaurs i hoʻokahi lele ʻana e kahi asteroid. Eia nō naʻe, ua ʻae nui ʻia i loko o nā pōʻai ʻepekema ʻo ka hanana hoʻopau 66 miliona mau makahiki i hala ʻaʻole i kumu wale ʻia e ka hopena o kahi asteroid.

Wahi a ke kumumanaʻo e kū nei, ua hoʻokumu ka hopena asteroid i kahi nalu nui i hoʻokuʻu i ka nui o nā ʻōpala a me nā ʻuala i ka lewa. ʻO ka hopena o ka pale ʻana i ka lā i alakaʻi ʻia i ka emi ʻana o ka ulu ʻana o nā mea kanu, a hoʻopau i ke kaulahao meaʻai a alakaʻi i ka pau ʻana o nā ʻano he nui, me nā dinosaurs. Ua ʻike maikaʻi ʻia kēia manaʻo e ka poʻe i nānā i ka kiʻiʻoniʻoni kaulana "The Land Before Time," akā me he mea lā he nui ka poʻe i nele i kēia ʻike hoʻonaʻauao i ko lākou wā kamaliʻi.

ʻO ka pane i ka tweet he hui o nā manaʻo, kuhihewa, a me nā ʻakaʻaka. Ua haʻi kekahi poʻe i kā lākou mau manaʻo ʻokoʻa, e like me ka manaʻo o ka dinosaurs "side-stepping" extinction a i ʻole ka manaʻo o kahi ʻahamele e make ai lākou. Hōʻike kēia mau ʻōlelo i ke kiʻekiʻe o ka ʻike kuhi hewa a me ka ʻakaʻaka i hiki ke hoʻomalu i nā kūkākūkā ma ka pūnaewele.

ʻOiai hiki i ka pūnaewele ke lilo i kumu kumu no nā kuhi hewa a me nā ʻakaʻaka, pono e hoʻokaʻawale i ka ʻoiaʻiʻo mai ka moʻolelo. ʻO ka hoʻopau ʻia ʻana o nā dinosaur i komo i kahi kaulahao paʻakikī o nā hanana, me ka hopena asteroid hoʻokahi wale nō kumu i waena o nā mea he nui. Ke hoʻomau nei ka ʻepekema i ka wehe ʻana i nā kikoʻī hou aʻe e pili ana i kēia hanana kupaianaha, a he mea nui e noho ʻike a hoʻonaʻauao i nā poʻe ʻē aʻe e pale i ka laha ʻana o ka ʻike hoʻopunipuni.

Puna: Twitter