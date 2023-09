ʻO ka hopena o nā Kiosk lawelawe ponoʻī i ka hiki ke komo i ka pūnaewele puni honua

Ke ʻimi nei i ka hopena o nā hale kūʻai lawelawe ponoʻī ma ka hiki ke komo i ka pūnaewele puni honua

I nā makahiki i hala iho nei, ua hoʻopilikia nui ka hoʻonui ʻia ʻana o nā kiosk lawelawe ponoʻī i ka hiki ʻana o ka pūnaewele puni honua. ʻO kēia mau mea kūʻokoʻa, i hoʻolālā ʻia e hāʻawi i nā lawelawe a i ʻole ka ʻike, ua lilo i mau wahi i ko mākou ola i kēlā me kēia lā, e hāʻawi ana i nā lawelawe he nui mai ke kūʻai ʻana i nā tiketi a i ka uku bila. Eia nō naʻe, ʻo kā lākou mea hiki ke hoʻololi i ko lākou hiki ke democratize i ka ʻike pūnaewele, ʻoi aku hoʻi ma nā wahi i kaupalena ʻia a ʻaʻole i loaʻa.

ʻO nā kiosk lawelawe ponoʻī he mea nui i ka hoʻopili ʻana i ka māhele kikohoʻe, kahi huaʻōlelo e pili ana i ka ʻokoʻa ma waena o nā poʻe i loaʻa i nā kamepiula a me ka pūnaewele a me ka poʻe ʻaʻole. Manaʻo ka World Bank ma kahi o ka hapalua o ka heluna kanaka o ka honua i nele i ka ʻike pūnaewele hilinaʻi, me ka hapa nui e noho ana ma nā ʻāina ulu. ʻO ka hiki ʻana mai o nā kiosk lawelawe ponoʻī he mea hoʻololi pāʻani ma kēia ʻano, e hāʻawi ana i kahi hoʻonā kumu kūʻai i kēia pilikia koʻikoʻi.

ʻO kēia mau kiosk, i hoʻolako pinepine ʻia me nā mana Wi-Fi, hāʻawi i kahi kahua no nā poʻe e komo i ka pūnaewele, pinepine me ka uku ʻole. He hopena koʻikoʻi kēia ma nā ʻāina kuaʻāina a me nā ʻāina e ulu nei kahi i liʻiliʻi ai ka ʻoihana pūnaewele a ʻaʻole i loaʻa. Ma kēia mau ʻāpana, lawelawe nā kiosk ma ke ʻano he ola kikohoʻe, hiki i nā poʻe noho ke komo i ka ʻike koʻikoʻi, kamaʻilio me nā poʻe ʻē aʻe, a komo i ka ʻoihana kikohoʻe.

ʻOi aku ka maikaʻi o kēia mau kiosk ma mua o nā mea hoʻohana pākahi. Hāʻawi pū lākou i ka hoʻomohala waiwai o nā wahi a lākou e lawelawe ai. Me ka loaʻa ʻana o ka pūnaewele, hiki i nā ʻoihana kūloko ke pā i nā mākeke honua, hoʻonui i kā lākou kumu kūʻai aku a hoʻonui i nā ʻoihana kūloko. Eia kekahi, hoʻoulu kēia mau kiosk i ka heluhelu kikohoʻe, kahi mākau koʻikoʻi i kēia au kikohoʻe, ma o ka hoʻolako ʻana i kahi kahua no ka poʻe e launa pū me ka ʻenehana kikohoʻe.

Eia naʻe, ʻaʻole pilikia ka hopena o nā kiosk lawelawe ponoʻī ma ka ʻike pūnaewele puni honua. ʻO kekahi o nā pilikia nui, ʻo ia ke kumukūʻai o ka waiho ʻana a me ka mālama ʻana i kēia mau kiosk, ma nā wahi mamao a ʻilihune paha. Eia kekahi, aia nā hopohopo e pili ana i ka heluhelu kikohoʻe. ʻOiai hiki i kēia mau kiosk ke hāʻawi i ka ʻike pūnaewele, nele paha nā kānaka i nā mākau kūpono e hoʻohana pono ai i kēia ʻenehana.

ʻOiai ʻo kēia mau pilikia, ʻaʻole hiki ke hoʻohaʻahaʻa i ka hiki o nā kiosk lawelawe ponoʻī i ka hoʻonui ʻana i ka ʻike pūnaewele puni honua. Ke ʻike nei nā aupuni, nā hui waiwai ʻole, a me nā hui kūʻokoʻa a puni ka honua i kēia hiki a hoʻokomo i ka ʻenehana kiosk. No ka laʻana, ke ʻimi nei ʻo Google's Project Loon a me Facebook's Internet.org i nā ala hou e hoʻohana ai i nā kiosk a me nā ʻenehana ʻē aʻe e hoʻonui ai i ka ʻike pūnaewele ma nā wahi i mālama ʻole ʻia.

I ka hopena, he hohonu ka hopena o nā kiosk lawelawe ponoʻī i ka ʻike pūnaewele puni honua. Hāʻawi lākou i kahi hoʻonā kūpono i ka māhele kikohoʻe, e hāʻawi ana i ka ʻike pūnaewele i ka poʻe e waiho ʻole ʻia ma hope o ka makahiki kikohoʻe. ʻOiai e mau ana nā pilikia, ʻo ka hoʻomau ʻana o ka hoʻopukapuka ʻana a me ka hana hou i kēia ʻenehana e hōʻike ana i kahi wā e hiki mai ana no ka loaʻa ʻana o ka pūnaewele puni honua. Ke neʻe nei mākou i mua, he mea koʻikoʻi mākou e hoʻomau i ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana e like me nā kiosks lawelawe ponoʻī e hōʻoia i ka loaʻa ʻana o nā mea āpau, me ka nānā ʻole i ko lākou wahi a i ʻole ke kūlana socio-economic, ke komo i ka honua kikohoʻe.