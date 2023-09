ʻO ka hopena o ke kālā kelepona ma luna o ka heluna kanaka ʻole o Ghana

Ke ʻimi nei i ka hopena o ke kālā kelepona ma luna o ka heluna kanaka ʻaʻole i hoʻopaʻa ʻia ma Ghana: He Revolution in Financial Inclusion

ʻO ka hopena o ke kālā kelepona ma luna o ka heluna kanaka ʻole o ka waihona kālā o Ghana, ʻaʻole ia he mea pōkole. Ua hoʻololi nui ʻo ia i ka ʻāina kālā, e hāʻawi ana i kahi kahua no ka heluna kanaka ʻole e komo i ka hoʻokele waiwai. ʻO kēia hoʻokomo kālā ua hoʻoulu i ka ulu waiwai, hoʻemi i ka ʻilihune, a hoʻonui i ka nohona o nā poʻe Ghana he nui.

Ma Ghana, ʻaʻohe hapa nui o ka heluna kanaka i hoʻopaʻa ʻole ʻia, ma muli o ka loaʻa ʻole o ke komo ʻana i nā hale waihona kālā maʻamau, ʻoi aku hoʻi ma nā wahi kuaʻāina. Eia naʻe, ua hoʻololi ka hiki ʻana mai o ke kālā kelepona i kēia moʻolelo. ʻO ke kālā kelepona, kahi ʻano kālā kikohoʻe i mālama ʻia ma nā kelepona paʻa, ua lilo ia i mea ola no ka poʻe ʻaʻole i hoʻopaʻa ʻia, e hiki ai iā lākou ke hoʻokō i nā hana kālā me ka ʻole o kahi waihona kālā.

Ua hiki i ke kālā kelepona ke hoʻouna a loaʻa kālā, uku i nā bila, a hiki i ka loaʻa ʻana o nā huahana hōʻaiʻē a mālama kālā. Ua hoʻopau ia i ka pono no ka hele kino ʻana i nā hale waihona kālā, hiki ke hoʻopau i ka manawa a me ke kumukūʻai, ʻoi aku hoʻi no ka poʻe e noho ana ma nā wahi mamao. Eia kekahi, ua hāʻawi ia i kahi kahua palekana a palekana no ka mālama kālā, e hōʻemi ana i nā pilikia e pili ana i ka mālama kālā ma ka home.

Ua hohonu ka hopena o ke kālā kelepona i ka heluna kanaka ʻole o Ghana. Wahi a ka World Bank, ua piʻi ka nui o nā poʻe mākua me kahi waihona kālā kelepona ma Ghana mai 13% i 2014 a i 39% i 2017. Ua hoʻoulu ʻia kēia ulu wikiwiki e ka loaʻa ʻana o nā kelepona paʻa, ʻoiai ma nā kihi mamao loa. o ka ʻāina, a me ka hoʻoikaika ʻana o nā mea hoʻolako kālā kelepona e hiki aku i ka heluna kanaka ʻaʻole i hoʻopaʻa ʻia.

ʻAʻole i hāʻawi wale ke kālā kelepona i ka hoʻokomo kālā no ka heluna kanaka ʻaʻole i hoʻopaʻa ʻia akā ua hoʻoikaika pū i ka ulu waiwai. Ua maʻalahi ke kahe o ke kālā i loko o ka hoʻokele waiwai, hoʻonui i ka hoʻohana a me ka hoʻopukapuka. Eia kekahi, ua hāʻawi ia i kahua no nā ʻoihana liʻiliʻi, ʻo ia ka iwi kuamoʻo o ka hoʻokele waiwai o Ghana, e komo i ka hōʻaiʻē a ulu.

Ua hana koʻikoʻi ke kālā kelepona i ka hōʻemi ʻana i ka ʻilihune. Ma ka hāʻawiʻana i ka loaʻaʻana i nā lawelawe kālā, ua hiki i ka poʻe i hoʻopaʻaʻoleʻia ke mālama a me ka hoʻokomo kālā, e hoʻomaikaʻi i ko lākou kūlana kālā a me ka ho'ēmiʻana i ko lākou pilikia i nā haʻalulu waiwai. Eia kekahi, ua hoʻoikaika ia i nā wahine, ka poʻe i kū pinepine i nā pale i ke komo ʻana i nā lawelawe panakō kuʻuna, ma ka hāʻawi ʻana iā lākou i ka mana ma luna o kā lākou waiwai kālā.

I ka hopena, ua loli ka hopena o ke kālā kelepona i ka heluna kanaka ʻole o Ghana. Ua lawe mai ia i ka hoʻololi i ka hoʻokomo kālā, hiki i ka poʻe i hoʻopaʻa ʻole ʻia ke komo i ka hoʻokele waiwai a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ko lākou ola. Ke hoʻomau nei ka ulu ʻana o ke kālā kelepona a hiki i nā poʻe hou aʻe, paʻa ia i ka ʻōlelo hoʻohiki no ka hoʻonui ʻana i ka ulu waiwai a me ka hōʻemi ʻana i ka ʻilihune ma Ghana. Eia nō naʻe, no ka hoʻokō piha ʻana o kēia hiki, pono e hoʻomau ka hoʻoikaika ʻana e hoʻonui i ka ʻike e pili ana i ke kālā kelepona a kūkulu i ka hilinaʻi i kāna hoʻohana ʻana, ʻoi aku hoʻi i waena o ka poʻe i hoʻopaʻa ʻole ʻia.