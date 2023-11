E hoʻokuʻu i kāu ʻano pāʻani pāʻani: ʻO ke kūʻai ʻana i ka Pōʻalima ʻeleʻele a GOG ma aneʻi!

He mea pāʻani hoihoi ʻoe e ulu nei i ka hauʻoli o ka ʻike ʻana i nā pāʻani hou? Inā pēlā, a laila ua laki ʻoe no ka mea ua hoʻomaka wale ke kūʻai aku ʻo GOG's Black Friday, me ka wehe ʻana i kahi waihona waiwai o nā pāʻani hoʻemi e hoʻomāʻona i kou makemake pāʻani. Mai nā mea hoʻomohala kaulana e like me CD Projekt, PlayStation, Bethesda, a me Blizzard, GOG he hōʻiliʻili nui o nā pāʻani e hoʻokipa iā ʻoe no nā hola ma ka hopena.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona kūʻokoʻa o nā pāʻani GOG ʻo kā lākou ʻano DRM-free. Ke kūʻai ʻoe i kahi pāʻani mai GOG, iā ʻoe maoli ia, me ka ʻole o ka palena a i ʻole ka pono o nā mea hoʻolaha hou. ʻO ke kūʻokoʻa e pāʻani i kāu mau pāʻani i kēlā me kēia manawa a me nā wahi āu e makemake ai ʻo ia ka moeʻuhane o ka mea pāʻani.

Ma kahi o nā mea i hoʻokuʻu hou ʻia, mālama pū ʻo GOG i nā mea pāʻani retro me kahi koho nui o nā pāʻani PC retro i hāʻawi ʻia. Inā he mea pāʻani nostalgic ʻoe e ʻimi nei e hoʻihoʻi i nā mele kahiko a i ʻole he mea pāʻani hoihoi e makemake ana e ʻimi i nā kumu o ka pāʻani, loaʻa iā GOG kekahi mea no kēlā me kēia.

Akā no ke aha e kū ai ma GOG wale nō? Hoʻopiha ʻia ka manawa Pōʻalima ʻEleʻele i nā makana kupaianaha ma nā kahua pāʻani like ʻole. Mai poina ʻoe i nā makana Steam maikaʻi loa, nā pānaʻi Nintendo, nā pānaʻi Xbox, a me nā ʻaelike ʻeleʻele ʻeleʻele holoʻokoʻa i hoʻomaka e hana i nā nalu.

No laila e hoʻopaʻa a hoʻomākaukau no ka pāʻani pāʻani e like me nā mea ʻē aʻe. Ke hoʻololi nei kāu papa inoa makemake pāʻani i mea ʻoiaʻiʻo, e like me kā GOG's Black Friday kūʻai i hoʻohiki e hāʻawi i nā manawa pāʻani poina ʻole. E mākaukau e hoʻoheheʻe iā ʻoe iho i nā honua hoʻohiwahiwa, e hoʻomaka i nā hana hoʻohiwahiwa, a ʻike i ka hauʻoli o ka pāʻani ma kona ʻano maʻemaʻe. E hoʻomaka e kūkulu i kāu hōʻiliʻili i kēia manawa a e hoʻomaka nā pāʻani!

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

He aha ka manaʻo o DRM-free? ʻO ka DRM-free kū no ka Digital Rights Management free. E pili ana i ka maʻiʻo kikohoʻe, e like me nā pāʻani, hiki ke kiʻi wale ʻia, kope ʻia, a pāʻani ʻole me ka ʻole o ke kaohi ʻana a i ʻole ka pono o nā polokalamu hou a i ʻole ka ʻae. Makemake au i kahi mea hoʻolaha e pāʻani i nā pāʻani i kūʻai ʻia mai GOG? ʻAʻole, ʻaʻole ʻoe. ʻAʻole DRM nā pāʻani GOG, ʻo ia ka mea hiki iā ʻoe ke hoʻoiho a pāʻani iā ​​​​lākou me ka ʻole o ka mea hoʻolaha a i ʻole ka hōʻoia pūnaewele. Ke loaʻa iā ʻoe kahi pāʻani mai GOG, iā ʻoe ke mālama a pāʻani i kēlā me kēia manawa āu e makemake ai. Aia kekahi mau makana ma nā pāʻani PC retro? ʻOiaʻiʻo! Hāʻawi ʻo GOG i kahi koho hoihoi o nā pāʻani PC retro, kūpono no ka poʻe leʻaleʻa nostalgia a makemake paha e ʻimi i ka mōʻaukala pāʻani. ʻO ke kūʻai ʻana i ka Pōʻalima ʻeleʻele ma GOG e loaʻa nā uku no nā poʻo inoa hou a me retro.