ʻO ka wā e hiki mai ana o ka ʻenehana: He nānā hohonu i nā Nanocrystals Semiconductor

Ke ʻimi nei i ka Honua Microscopic: ʻO ka wā e hiki mai ana o ka ʻenehana me Semiconductor Nanocrystals

Hoʻonohonoho ʻia ka wā e hiki mai ana o ka ʻenehana e nā holomua e hana nei i kēia manawa ma ka pae microscopic. Ma waena o kēia mau mea, ke kū mai nei nā nanocrystals semiconductor, i ʻike ʻia he quantum dots, ma ke ʻano he kahua hoʻohiki me ka hiki ke hoʻololi i nā ʻano like ʻole o ka ʻenehana.

ʻO nā nanocrystals Semiconductor he mau ʻāpana liʻiliʻi e ana i nā nanometer liʻiliʻi wale nō. ʻOiai ka liʻiliʻi o ko lākou nui, loaʻa i kēia mau ʻāpana nā hiʻohiʻona ʻokoʻa a me nā mea uila e hoʻolilo iā lākou i kūpono no kahi ākea o nā noi. Aia ka mea kilokilo i ko lākou ʻano mechanical quantum, e hiki ai iā lākou ke hoʻokuʻu i nā kukui o nā kala like ʻole ke hauʻoli ʻia e kahi kumu ikehu waho. Hiki ke hoʻoponopono maikaʻi ʻia kēia waiwai ma ka hoʻololi ʻana i ka nui a me ke ʻano o nā nanocrystals, ma laila e hiki ai i kahi ākea ākea o nā noi mai ka uila a hiki i ka biomedicine.

I ke aupuni o ka uila, ua hoʻonohonoho ʻia nā nanocrystals semiconductor e pāʻani i kahi hana koʻikoʻi. Ke noiʻi nui ʻia nei lākou no ko lākou hiki ke hoʻonui i ka hana o nā cell solar. Ma ka hoʻohana ʻana i nā ʻano mea hoʻoheheʻe kukui kū hoʻokahi o kēia mau nanocrystals, ke manaʻo nei ka poʻe ʻepekema e hoʻomohala i nā cell solar maikaʻi loa i hiki ke hopu i kahi ākea ākea o ka spectrum solar. Eia kekahi, ʻo ko lākou hiki ke hoʻokuʻu i ka mālamalama e hoʻohiki iā lākou i nā moho no ka hanauna hou o nā ʻenehana hōʻike. Hōʻike ʻia nā kiko kiko kiko, e hoʻohana ana i kēia mau nanocrystals, ʻike ʻia no ko lākou mau waihoʻoluʻu a me ka ikaika o ka ikehu, e hāʻawi ana i kahi hoʻonui nui ma luna o nā hōʻike LED kuʻuna.

Ke neʻe nei ma mua o ka uila, ke ʻimi nei nā semiconductor nanocrystals i nā noi ma ke kahua o ka biomedicine. ʻO ko lākou liʻiliʻi liʻiliʻi e hiki ai iā lākou ke hoʻokele i loko o ke kino o ke kanaka me ka maʻalahi, e hoʻolilo iā lākou i mea kūpono no ka lawe ʻana i ka lāʻau lapaʻau. Eia kekahi, hiki ke hoʻohana ʻia kā lākou mau kukui-emitting no ka bio-imaging a me nā kumu diagnostic. Ma ka hoʻopili ʻana i kēia mau nanocrystals i nā biomolecules kikoʻī, hiki i nā mea noiʻi ke hahai i ka neʻe ʻana o kēia mau mole i loko o ke kino, a laila e loaʻa ai nā ʻike waiwai i nā ʻano hana olaola.

Eia naʻe, e like me nā ʻenehana hou, aia nā pilikia e pono e hoʻoponopono ʻia. ʻO kekahi o nā mea koʻikoʻi koʻikoʻi ʻo ka hiki ke ʻona o kēia mau nanocrystals. ʻOiai ʻo ko lākou liʻiliʻi liʻiliʻi e hiki ai iā lākou ke hoʻokele i loko o ke kino, hoʻāla ʻia nā hopohopo e pili ana i ko lākou hiki ke launa pū me nā ʻōnaehana olaola ma nā ʻano ʻike ʻole ʻia. No laila, ke hana ʻia nei nā noiʻi nui e hōʻoia i kā lākou hoʻohana palekana.

Aia kekahi pilikia ma ka hana nui o kēia mau nanocrystals. I kēia manawa, ʻo ka synthesis o nā nanocrystals semiconductor e pili ana i nā kaʻina hana paʻakikī i paʻakikī ke hoʻonui. No laila, ʻo ka hoʻomohala ʻana i nā ʻano hana synthesis maʻalahi a maikaʻi hoʻi he wahi koʻikoʻi o ka noiʻi.

ʻOiai kēia mau pilikia, ʻaʻole hiki ke hōʻole ʻia ka hiki o nā nanocrystals semiconductor. ʻO kā lākou mau waiwai kūʻokoʻa, i hui pū ʻia me kā lākou versatility, e hoʻolilo iā lākou i palena hoʻohiki i ka honua o ka ʻenehana. Ke hoʻomau nei ka poʻe noiʻi i ka ʻimi ʻana a me ka hoʻohana ʻana i ka hiki o kēia mau ʻāpana microscopic, hiki iā mākou ke manaʻo e ʻike i nā holomua holomua ma nā ʻano āpau.

I ka hopena, hōʻike nā nanocrystals semiconductor i kahi kikowaena hoihoi o ka physics, chemistry, a me ka ʻenekinia. I ko mākou ʻimi hohonu ʻana i ka honua microscopic, ua hoʻonohonoho ʻia kēia mau ʻāpana liʻiliʻi e pāʻani nui i ka hana ʻana i ka wā e hiki mai ana o ka ʻenehana. Mai nā pūnaewele solar ʻoi aku ka maikaʻi a me nā hōʻike ikaika i ka hāʻawi ʻana i ka lāʻau lapaʻau a me nā diagnostics kiʻekiʻe, ʻoi aku ka nui o nā mea hiki ke hoihoi. Ke hoʻomaka nei ka huakaʻi e ʻimi i nā nanocrystals semiconductor, a ua hoʻohiki ʻo ia he huakaʻi e wehewehe hou i kā mākou ʻenehana ʻenehana.