ʻO ka wā e hiki mai ana o Quantum Key Distribution: He ʻumi makahiki ka lōʻihi o ka loaʻa kālā

Ke ʻimi nei i ka wā e hiki mai ana o Quantum Key Distribution: He ʻumi makahiki ka lōʻihi o ka loaʻa kālā wānana

ʻO ka wā e hiki mai ana o Quantum Key Distribution (QKD) e hoʻohiki i ka hoʻololi hou ʻana i ke aupuni o ka kamaʻilio paʻa, me ka wānana o ka loaʻa kālā he ʻumi makahiki e hōʻike ana i kahi boom i ka ʻoihana. Ke ʻimi nei mākou i ka wā e hiki mai ana o QKD, pono e hoʻomaopopo i ke koʻikoʻi o ka ʻenehana a me kāna kuleana e hana ai i ka hana ʻana i ka wā e hiki mai ana o ke kamaʻilio palekana.

ʻO Quantum Key Distribution kahi ʻenehana ʻokiʻoki e hoʻohana i nā loina o ka quantum mechanics e hoʻopaʻa i ke kamaʻilio. Hāʻawi ia i nā ʻaoʻao ʻelua e hana i kahi kī huna huna i ʻike ʻia iā lākou wale nō, a laila hiki ke hoʻohana ʻia no ka hoʻopili ʻana a me ka wehe ʻana i nā memo. ʻO ka mea e hoʻokaʻawale ai ʻo QKD ʻo ia ka hiki ke hoʻololi i ke kī inā hoʻāʻo kekahi eavesdropper e keakea i ka kamaʻilio, ʻaʻole hiki ke haki.

Ke neʻe nei mākou i kahi honua e piʻi nui nei, ʻo ke koi no ka kamaʻilio paʻa i ka manawa kiʻekiʻe. Ke ulu nei nā mea hoʻoweliweli Cybersecurity ma kahi wikiwiki weliweli, a ke paʻakikī nei nā ʻano hana hoʻopunipuni kuʻuna e hoʻomau. ʻO kēia kahi i komo ai ʻo QKD. Me kona hiki ke hāʻawi i ka kamaʻilio paʻa ʻole, ua mākaukau ʻo QKD e lilo i mea hoʻololi pāʻani ma ke kahua o ka cybersecurity.

Ke nānā nei i ka wānana o ka loaʻa kālā he ʻumi makahiki, ʻike ʻia ka wā e hiki mai ana o QKD. Wahi a ka noiʻi mākeke, manaʻo ka mākeke QKD honua e ulu mai $ 495.9 miliona i 2021 a i $ 1.9 biliona e 2030, ma kahi Compound Annual Growth Rate (CAGR) o 19.1%. ʻO nā mea koʻikoʻi e alakaʻi nei i kēia ulu ʻana, ʻo ia ka piʻi ʻana o ka noi no ka kamaʻilio palekana, ka piʻi ʻana o ka hoʻoweliweli cyber, a me ka hoʻomau ʻana i ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana i ke kahua o ka quantum cryptography.

Eia nō naʻe, ʻaʻohe pilikia o ke ala i ka hoʻohana ākea ʻana o QKD. ʻO kekahi o nā pilikia nui ka uku nui o ka hoʻokō. He kumukūʻai nā ʻōnaehana QKD e hoʻokomo a mālama, hiki ke pale i nā ʻoihana liʻiliʻi a me nā ʻoihana liʻiliʻi mai ka lawe ʻana i ka ʻenehana. Hoʻohui ʻia, aia nā pilikia ʻenehana e pili ana i ka mamao o ka hoʻouna ʻana a me nā helu hana nui e pono e hoʻoponopono ʻia.

ʻOiai ʻo kēia mau pilikia, manaʻo ʻia ka holomua o ka ʻenehana a me ka noiʻi e hoʻēmi i kēia mau pilikia i ka wā e hiki mai ana. No ka laʻana, manaʻo ʻia ka hoʻomohala ʻana i nā ʻōnaehana QKD kūpono a me ka hoʻokomo ʻana i ka QKD e pili ana i ka satellite e lanakila ai i nā palena pili i ke kumukūʻai a me ka mamao o ka hoʻouna ʻana.

Eia kekahi, ke ʻike nei nā aupuni a me nā hui pilikino ma ka honua holoʻokoʻa i ka hiki o QKD a ke hoʻopukapuka nui nei i ka ʻenehana. No ka laʻana, ua hoʻolaha ke Komisina ʻEulopa i kahi kālā € 1 biliona i kāna papahana quantum poʻokela, e komo pū ana ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana ma QKD. Pēlā nō, ke ʻimi nei nā ʻenehana loea e like me Google a me IBM i ka hiki o ka quantum cryptography, e hōʻike ana i kahi manaʻo maikaʻi no ka mākeke QKD.

I ka hopena, ʻike maikaʻi ʻia ka wā e hiki mai ana o Quantum Key Distribution, me kahi wānana o ka loaʻa kālā he ʻumi makahiki e hōʻike ana i ka ulu nui o ka ʻoihana. ʻOiai aia nā pilikia e lanakila ai, ʻo ka holomua mau ʻana i ka ʻenehana a me nā hoʻopukapuka nui i ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana e manaʻo ʻia e hoʻolalelale i ka mākeke QKD i mua. Ke hoʻomau nei mākou i ka hoʻokele ʻana i kahi honua kikohoʻe, kū ʻo QKD ma ke ʻano he kukui o ka manaʻolana no ka kamaʻilio paʻa ʻana, e hoʻohiki ana i kahi wā e hiki mai ana kahi hiki ke hoʻēmi pono ʻia nā hoʻoweliweli cybersecurity.