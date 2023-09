ʻO ka wā e hiki mai ana o ke aʻo ʻoihana ma ʻEulopa: Pehea e hoʻololi ai nā ʻōnaehana hoʻokele aʻo i ka wahi hana

ʻO ka wā e hiki mai ana o ka hoʻonaʻauao ʻoihana ma ʻEulopa ke hele nei i kahi hoʻololi koʻikoʻi, i alakaʻi mua ʻia e ka hoʻokomo ʻana o Learning Management Systems (LMS). Ke hoʻololi hou nei kēia hoʻololi kikohoʻe i ka wahi hana, e hiki ai i nā ʻoihana ke hoʻololi i nā koi e loli mau ana o ka poʻe hana o kēia wā a me ka hoʻoulu ʻana i kahi moʻomeheu o ke aʻo mau a me ka hoʻomohala ʻana.

ʻO nā ʻōnaehana hoʻokele aʻo ʻana he mau polokalamu lako polokalamu e lawelawe, palapala, track, hōʻike, a hāʻawi i nā papa hoʻonaʻauao a i ʻole nā ​​papahana aʻo. Ua loaʻa mau lākou i ka traction ma ka ʻāina ʻoihana ʻEulopa, me ka ʻike nui ʻana o nā hui i ko lākou hiki ke hoʻololi i nā kaʻina hana hoʻomaʻamaʻa, hoʻomaikaʻi i ka hana o nā limahana, a ma ka hopena, e hoʻoulu i ka ulu ʻoihana.

ʻO ka neʻe ʻana i ka LMS ka mea nui i ka digitalization o ka wahi hana a me ka piʻi ʻana o ka hana mamao. ʻO ka maʻi maʻi COVID-19 wale nō ka wikiwiki i kēia ʻano, me nā hui ma ʻEulopa i koi ʻia e noʻonoʻo hou i kā lākou mau ʻano aʻo kuʻuna a hoʻopaʻa i nā ʻōnaehana digital. Hāʻawi ʻo LMS i kahi paepae maʻalahi a hiki i nā limahana ke komo i ke aʻo ʻana, me ka nānā ʻole i ko lākou wahi ʻāina, no laila e hōʻoia ʻia ʻaʻole keʻakeʻa ʻia nā hana aʻo a me ka hoʻomohala ʻana e nā palena kino.

Eia kekahi, ʻo ka hiki ʻana mai o nā ʻenehana loea a me nā ʻenehana aʻo mīkini i hoʻonui i ka hiki o LMS. Hāʻawi kēia mau ʻenehana holomua i nā ʻike hoʻonaʻauao pilikino, i kūpono i nā pono pilikino a me nā ʻano aʻo o nā limahana. Hiki iā lākou ke ʻike i nā ʻokoʻa ʻike, hōʻike i nā papa kūpono, a nānā i ka holomua i ka manawa maoli, a laila e hoʻomaʻamaʻa i ka ʻoi aku ka maikaʻi a me ka maikaʻi o ke aʻo ʻana.

ʻO kekahi pōmaikaʻi koʻikoʻi o LMS ʻo ia ka hiki ke hoʻoulu i kahi moʻomeheu o ka hoʻomau ʻana i ke aʻo ʻana. I kēia wā ʻoihana wikiwiki, ʻaʻole hiki ke hoʻonui i ka pono o nā limahana e hoʻonui mau i ko lākou mau mākaukau a me ka ʻike. Hāʻawi ʻo LMS i kahi kahua no ka hoʻomau ʻana i ke aʻo ʻana, e hiki ai i nā limahana ke komo i ka waiwai o nā kumuwaiwai i ko lākou ʻoluʻolu. ʻAʻole kēia e hoʻomaikaʻi wale i kā lākou mau akamai akā hoʻonui pū i kā lākou hana a me ka hoʻoikaika ʻana, e alakaʻi ana i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka huahana a me ka hana.

Eia kekahi, hāʻawi pū ʻo LMS i nā ʻike waiwai i ka hana a nā limahana a me nā hopena aʻo. Ma o ka ʻikepili kikoʻī a me ka hōʻike ʻana, hiki i nā hui ke loiloi i ka pono o kā lākou papahana aʻo, ʻike i nā wahi o ka hoʻomaikaʻi ʻana, a hoʻoholo i nā hoʻoholo e hoʻomaikaʻi i kā lākou aʻo ʻana a me nā hoʻolālā hoʻomohala.

Eia nō naʻe, pono ka hoʻokō kūleʻa o LMS i kahi ala hoʻolālā. Pono nā ʻoihana e hōʻoia i ka ʻōnaehana i koho ʻia me kā lākou mau pahuhopu aʻo a me nā pahuhopu ʻoihana. Pono lākou e hāʻawi i ka hoʻomaʻamaʻa kūpono a me ke kākoʻo i nā limahana e hoʻonui i nā pono o ka ʻōnaehana.

ʻO ka wā e hiki mai ana o ke aʻo ʻana i nā hui ma ʻEulopa, ʻaʻohe kānalua. Ke hoʻomau nei nā ʻoihana i ka hoʻokele ʻana i nā paʻakikī o ka wahi hana o kēia wā, e hoʻokō ʻo Learning Management Systems i kahi hana koʻikoʻi i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka hoʻonaʻauao kūpono a me ka hoʻomohala ʻana. Hāʻawi lākou i kahi hopena maʻalahi, pilikino, a kūpono hoʻi e hoʻokō i nā pono e ulu nei o ka poʻe hana, a laila e alakaʻi i ka kūleʻa ʻoihana i ka makahiki kamepiula.

I ka hopena, ke hoʻololi nei ka hoʻohana ʻana o Learning Management Systems i ka ʻāina aʻo ʻoihana ma ʻEulopa. Ma ka hoʻohana ʻana i ka mana o ka ʻenehana kikohoʻe, hiki i nā ʻoihana ke hoʻoulu i kahi moʻomeheu o ka hoʻomau ʻana i ke aʻo ʻana, hoʻomaikaʻi i ka hana limahana, a hoʻoulu i ka ulu ʻoihana. I ko mākou neʻe ʻana i mua, ʻo ke kuleana o LMS i ke aʻo ʻana i nā hui e lilo i mea koʻikoʻi, e hana ana i ka wā e hiki mai ana o ka wahi hana ma ʻEulopa.