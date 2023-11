ʻO Fitbit Charge 6: ʻO ka mea hoʻomaʻamaʻa olakino Compact Loa

Ua wehe ʻo Fitbit i ka hoʻohui hou loa i kāna lineup o nā mea mālama olakino, a ʻo ia ka mea e hoʻohiki ai e lilo i mea maikaʻi loa. ʻO ka Fitbit Charge 6 ʻaʻole ia he mea hoʻololi, akā hāʻawi ia i ka pololei a me ka pololei, e hana ana i ka wati akamai liʻiliʻi loa o ka hui a hiki i kēia lā. ʻO ka mea hou aʻe, hele mai ia me kahi ʻano o nā polokalamu Google, e ʻoi aku ka maʻalahi o nā hana o kēlā me kēia lā.

Kūʻai ʻia ma $160, ʻo ka Charge 6 kahi koho ʻoi aku ka maikaʻi e hoʻohālikelike ʻia i nā polokalamu mua i ka pūʻulu Charge. Eia nō naʻe, pono nā mea hoʻohana e kau inoa i ke kau inoa ʻo Fitbit i kēlā me kēia mahina e kiʻi i nā hiʻohiʻona a me nā pono āpau. Ke nīnau nei kēia i ka nīnau: pono anei ke kūʻai aku i ka Charge 6, a i ʻole e noʻonoʻo ʻoe i nā koho ʻē aʻe?

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka Charge 6 ʻo kāna hoʻolālā nani a liʻiliʻi - kahi hōʻailona hōʻailona o Fitbit. ʻO ke kiʻi liʻiliʻi a paʻakikī e hōʻoiaʻiʻo ʻaʻole ia e hoʻopilikia i kāu hana maʻamau i kēlā me kēia lā, a hiki iā ʻoe ke poina maʻalahi iā ʻoe ke ʻaʻahu nei. Hana ʻia ke kino o ka Charge 6 mai ka alumini māmā a hele mai i ʻekolu hopena: ʻeleʻele, kālā, a me ke gula champagne. Hoʻohui ʻia, loaʻa nā koho band i ʻekolu kala - Obsidian, Porcelain, a me Coral - i hoʻoulu ʻia e Google aesthetic.

Hoʻohālikelike ʻia i nā wati akamai kahiko, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka Charge 6, e lilo ia i koho kaulana no ka poʻe makemake i kahi hāmeʻa liʻiliʻi i ka wā o ka hoʻomaʻamaʻa. ʻO ka hōʻike AMOLED ma ke alo he liʻiliʻi akā ikaika, a hāʻawi ke aniani curved i ka pale. Me ka helu ʻana i ka wai o 50 mika, hiki iā ʻoe ke ʻaʻahu me ka hilinaʻi i ka wā ʻauʻau pū kekahi. ʻO ka mea nui, ua hoʻopuka hou ʻo Fitbit i ka pihi ʻaoʻao haptic me ka Charge 6, i ka leʻaleʻa o nā mea pā. Hāʻawi kēia pihi i ka hoʻokele maʻalahi a me ka pololei ma o ka interface, e hāʻawi ana i kahi ʻike mea hoʻohana maʻalahi.

ʻOi aku ka maikaʻi o ka Charge 6 ma ke ʻano o ka hiki ke nānā i ke olakino. Me ka ʻoi aku o 40 mau ʻano hoʻomaʻamaʻa like ʻole i loaʻa, mai ka hele ʻana a hiki i nā hoʻomaʻamaʻa hoʻomaʻamaʻa boot camp, uhi kēia hāmeʻa i kāu pono hoʻoikaika kino. Hoʻolako ʻia me nā mea ʻike no ka nānā ʻana i ka oxygen koko, ka hoʻopaʻa ʻana i nā EKG, a me ke ana ʻana i ka mahana o ka ʻili a me nā pae kaumaha a puni ka lā.

Aia ka hoʻonui koʻikoʻi i ka nānā ʻana i ka puʻuwai puʻuwai, i kēia manawa e like me ka pololei o Google's Pixel Watch 2. Ua ʻōlelo ʻo Fitbit e hāʻawi ka Charge 6 i 60% i nā hopena pololei i ka wā e hahai ai i nā haʻawina kiʻekiʻe e like me HIIT a me ka holo. ʻOiai ʻaʻole i loaʻa kahi hoʻohālikelike pololei me ka Charge 5, hāʻawi mau ka Charge 6 i nā hopena like me nā wati akamai ʻē aʻe ma ka mākeke, e like me ka Apple Watch Series 8 a me Pixel Watch 2.

I ka hopena, hāʻawi ka Fitbit Charge 6 i ka pololei, pololei, a me ka maʻalahi i loko o kahi pūʻolo smartwatch compact. Inā makemake ʻoe e hoʻomaikaʻi i kou olakino holoʻokoʻa, ʻo ka nui o nā hiʻohiʻona a me ka hoʻolālā nani o ka Charge 6 e lilo ia i koho ʻoluʻolu.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Pono anei ka Fitbit Charge 6 i ke kumukūʻai?

Ua kūʻai ʻia ka Fitbit Charge 6 ma $160, ʻo ia ka mea kūpono i ka noʻonoʻo ʻana i kāna mau hiʻohiʻona holomua a me ka pololei i ka nānā ʻana i ke olakino. Eia naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo he pono ke kau inoa o kēlā me kēia mahina e wehe i ka mana piha o ka hāmeʻa.

Loaʻa i ka Fitbit Charge 6 ka pale wai?

ʻAe, hiki i ka Fitbit Charge 6 ke kūpaʻa wai a hiki i 50 mika. Hiki iā ʻoe ke ʻaʻahu pono iā ia i ka wā e ʻauʻau ana a i ʻole e hana ana i nā hana wai.

Pehea ka hoʻohālikelike ʻana o ka puʻuwai o ka Fitbit Charge 6 me nā wati akamai ʻē aʻe?

Ua ʻōlelo ʻo Fitbit e hāʻawi ka nānā ʻana i ka puʻuwai puʻuwai ma ka Charge 6 a hiki i ka 60% ʻoi aku ka pololei o nā hopena i ka wā o ka hoʻomaʻamaʻa kiʻekiʻe i hoʻohālikelike ʻia me kona mua, ʻo ka Charge 5. ʻOiai ʻaʻole i loaʻa kahi hoʻohālikelike pololei i nā smartwatches ʻē aʻe, ua hōʻike nā mea hoʻohana i ka pololei like i ka wā i hoʻohālikelike ʻia i nā polokalamu alakaʻi e like me ka Apple Watch Series 8 a me Pixel Watch 2.

He aha nā ʻano hana hoʻomaʻamaʻa i loaʻa ma ka Fitbit Charge 6?

Hāʻawi ka Fitbit Charge 6 ma luna o 40 mau ʻano hoʻomaʻamaʻa like ʻole, mai ka hele wāwae a me ka holo ʻana i ka hoʻomaʻamaʻa kayak a me ka hoʻomaʻamaʻa hoʻomoana. Inā makemake ʻoe i nā hana haʻahaʻa haʻahaʻa a i ʻole ka hoʻomaʻamaʻa kiʻekiʻe, mālama kēia hāmeʻa i kahi ākea o nā makemake hoʻoikaika kino.