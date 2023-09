Nā Hōʻike TV Huna Huna a me nā kiʻiʻoniʻoni ma Prime Video

I nā makahiki i hala iho nei, ua lilo ʻo Amazon Prime Video i mea pāʻani nui i ka ʻoihana streaming, e hāʻawi ana i kahi ākea ākea i kāna poʻe kākau inoa. ʻOiai ʻaʻole paha e loaʻa ka manaʻo nui e like me kāna mau mea hoʻokūkū e like me Netflix a me HBO Max, ʻo Prime Video kāna ʻāpana kūpono o nā mea huna huna i ʻike pinepine ʻia. Mai ka hoʻopaʻa ʻana i nā moʻolelo hewa a hiki i nā pāʻani honua a me nā moʻolelo ʻoiaʻiʻo, aia kahi mea e hauʻoli ai nā mea a pau ma Prime Video.

ʻO kahi hiʻohiʻona huna ma Prime Video ka moʻolelo Western, "The English." Hoʻokumu ʻia ʻo Emily Blunt, e hahai ana ka hōʻike i kahi wahine English aristocratic e ʻimi ana i ka hoʻopaʻi no ka make ʻana o kāna keiki. Lawe ʻo ia i nā mea nānā i ka hahai ʻana i ka ʻāina ʻino o 1890s Middle America.

No ka poʻe makemake i ka moʻolelo ʻoiaʻiʻo, hāʻawi ʻo "Jinny's Kitchen" i kahi pakele mālie. Hoʻokumu ʻia ma Bacalar, Mekikoka, e hahai ana ka hōʻike i ka mea hoʻokani Korea Hema ʻo Park Seo-joon a me kāna hoa ʻo Kim Tae-hyung (aka V) o BTS i ko lākou holo ʻana i kahi hale ʻaina alanui Korea. He moʻolelo ʻoluʻolu a hoʻohiwahiwa i ke kuko e hāʻawi i kahi hoʻomaha maluhia mai ke ola o kēlā me kēia lā.

Inā ʻoi aku ka nui o kāu ʻano hana keaka, ʻo "ZeroZeroZero" kahi mea pono e nānā. Ma muli o kahi puke a Roberto Saviano, e hahai ana ka moʻolelo i ka huakaʻi o ka hoʻouna ʻana i ka cocaine ma nā ʻāina ʻeono a me ʻekolu mau ʻāina. He pāʻani kalaima ākea ia e ʻimi ana i ka paʻakikī o ke kālepa lāʻau lapaʻau honua.

No kahi koho māmā, hāʻawi ʻo "Class of 07" i kahi ʻakaʻaka i ke ʻano hui hou o ke kula kiʻekiʻe. Ke hahai nei kēia moʻo Australian i kahi pūʻulu wahine e hoʻomanaʻo ana i kā lākou mau makahiki kula kiʻekiʻe ʻoiai ke alo nei ka honua ma waho i ka hopena maoli o ka honua ma muli o ka hoʻololi ʻana i ke aniau.

E hauʻoli ka poʻe Sci-fi i ka "Pepa Girls," e hoʻomanaʻo nei i ka moʻolelo kaulana "Stranger Things." Ma muli o nā moʻolelo kiʻi kiʻi a Brian K. Vaughan, e hahai ana ka hōʻike i nā kaikamahine pepa ʻehā i hopu ʻia i ke kaua ma waena o ka poʻe huakaʻi manawa kaua. Lawe ʻia i ka wā e hiki mai ana, pono lākou e ʻimi i ke ala e hoʻi ai i ka home i ka wā e ʻimi ʻia ai e kahi pūʻali koa.

ʻO ka mea hope loa, hoʻohui ʻo "Outer Range" i nā mea hana keaka ʻohana me nā mea kupua. Hoʻonoho ʻia ma kahi kūlanakauhale liʻiliʻi, e hahai ana ka moʻolelo i ka ʻohana Abbott i ko lākou alo ʻana i ka nalo ʻana o kā lāua hūnōna wahine a me ka hiki ʻana mai o kahi ʻeleʻele pohihihi. Hōʻike ʻia nā mea huna a me nā hoʻopaʻapaʻa i ko lākou hakakā ʻana e pale i ko lākou ʻāina a wehe i nā mea pohihihi a puni lākou.

ʻOiai ʻaʻole i like ka like o ka Prime Video e like me nā lawelawe streaming ʻē aʻe, ʻo kēia mau mea huna e hōʻoiaʻiʻo ana he mea pono ke ʻimi. No laila ke ʻimi nei ʻoe i kahi mea hou e nānā ai, e hāʻawi i kēia mau kiʻi ʻoniʻoni a me nā kiʻiʻoniʻoni i kahi manawa ma Prime Video.

Sources:

- ʻO ka ʻatikala kumu i hāʻawi ʻia e ka mea hoʻohana.