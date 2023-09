ʻO nā pāʻani maikaʻi loa no nā kāne ma PlayStation Plus Extra

Ke ʻimi nei ʻoe i nā pāʻani leʻaleʻa a pāʻani e pāʻani pū me kāu mea nui? Mai nana hou aku. Ua hōʻuluʻulu mākou i kahi papa inoa o nā pāʻani maikaʻi loa no nā kāne ma PlayStation Plus Extra. He kūpono kēia mau pāʻani no nā ʻike co-op a me nā mea pāʻani hoʻokahi, e ʻae iā ʻoe e hauʻoli i ka manawa maikaʻi me ka ʻimi ʻana i nā moʻolelo hoihoi, hoʻoholo i nā puʻupuʻu, a me ka hoʻokūkū ʻana i nā hoʻokūkū aloha.

ʻO ka mea mua ma kā mākou papa inoa ʻo "Thomas Was Alone," he pāʻani pāʻani pāʻani hoʻokahi i hiki ke leʻaleʻa ma ke ʻano he pālua. ʻO ka noʻonoʻo ʻana i nā puʻupuʻu puʻupuʻu ʻaʻole ia he mea leʻaleʻa wale nō, akā hoʻoikaika pū kekahi i ka hana hui a me nā mākau kamaʻilio. Eia kekahi, hiki ke hoʻopau ʻia ka pāʻani i loko o nā hola wale nō, e hana ana i kahi koho kūpono no kahi pō maʻamau.

ʻO ka mea aʻe ʻo "Erica," he pāʻani FMV (wikiō holo piha) e hāʻawi ana i kahi ʻike thriller pāʻani. ʻO ka pāʻani ʻana ma ke ʻano he kāne e hiki ai iā ʻoe ke koho pū a ʻike i ka hopena o ka hopena o ka moʻolelo. Me he mea lā e nānā pū ana i kahi kiʻiʻoniʻoni, akā me ka hauʻoli nui o ka hiki ke hana i ka moʻolelo.

No ka poʻe hauʻoli weliweli, "Dead By Daylight" he pāʻani multiplayer hiki ke pāʻani ma ke ʻano he kāne. E hoʻololi i ka pāʻani a kākoʻo kekahi i kekahi ma ka hana ʻana ma ke ʻano he maka lua. Inā ʻo ʻoe ka mea pepehi a i ʻole ka mea ola, loaʻa kahi hoa ma kou ʻaoʻao e hoʻohui i kahi papa o ka hauʻoli a me ka pono hoʻolālā.

Inā ʻoe e ʻimi nei i ka hoʻokūkū hoaloha, ʻo "Hotshot Racing" kahi koho maikaʻi loa. Hāʻawi kēia arcade racer i ka mode split-screen, e ʻae iā ʻoe e heihei kūʻē i kekahi i kekahi ma nā ala like ʻole. He waihoʻoluʻu, hoihoi, a maopopo e hoʻopuka i kou ʻuhane hoʻokūkū.

ʻO "Moving Out 2" he pāʻani pupule e pili ana i ka hoʻopaʻa ʻana a me ka wehe ʻana i ka wā o ka neʻe ʻana o ka hale. Hoʻolālā ʻia no ka pāʻani co-op, pono kēia pāʻani i ke kamaʻilio kūpono a me ka hana hui. E hoʻomākaukau no kekahi mau manawa hiʻona i kou hoʻokele ʻana i ka haunaele o ka hoʻoneʻe ʻana i nā lako.

ʻO "Sackboy: A Big Adventure" kahi pāʻani platforming 3D maikaʻi a ʻoi aku ka maikaʻi ke pāʻani ma ke ʻano he kāne. Hiki ke hoʻopau ʻia kekahi mau pae ma ka coup co-op, me ka hoʻoikaika ʻana i ka pono o ka laulima a me ka launa pū ʻana. He hauʻoli kēia huakaʻi nani i ka hoʻomaka ʻana a hiki i ka hopena.

ʻO ka mea hope akā ʻaʻole ka mea liʻiliʻi loa, ʻo "Trials Fusion" kahi pāʻani pāʻani hoʻokahi i kūpono no ka huli ʻana. E hoʻokūkū kūʻē kekahi i kekahi e hoʻonoho i ka manawa maikaʻi loa ma nā ala paʻakikī, a ʻakaʻaka pū ʻoe i ka wā e hōʻiliʻili ai ʻoe i nā haneli he nui ma nā pae paʻakikī.

Loaʻa kēia mau pāʻani ma PlayStation Plus Extra a hāʻawi i kahi ākea o nā ʻike no nā kāne e hauʻoli ai. Inā ʻoe e hoʻoholo ana i nā puʻupuʻu, e hana ana i nā koho, heihei kūʻē i kekahi i kekahi, a i ʻole hana pū kekahi, hāʻawi kēia mau pāʻani i nā hola leʻaleʻa a me nā manawa paʻa no nā kāne.

