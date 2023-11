ʻO nā makana Apple hou no ka Pōʻalima ʻeleʻele a me Cyber ​​​​Poʻakahi 2023

Ke kokoke mai nei ka wā hoʻomaha, ʻo ia ka manawa e hoʻomaka ai e noʻonoʻo i kāu papa kūʻai. ʻO ka Pōʻalima ʻeleʻele a me ka Pōʻakahi Cyber ​​ma kahi o ke kihi, a ʻo ia hoʻi nā uku nui mai nā mea kūʻai aku e like me Amazon, Best Buy, Walmart, a me nā mea hou aku. Inā ʻoe e ʻimi nei e kūʻai i nā makana no ka poʻe aloha a i ʻole e mālama iā ʻoe iho i kahi hāmeʻa hou, nui nā kuʻikahi e pono ai.

ʻO kekahi o nā mea i ʻimi nui ʻia i ka wā kūʻai ʻo Apple. ʻIke ʻia no kā lākou mau mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe, ʻaʻole hiki ke loaʻa nā uku nui ma nā huahana Apple. Eia nō naʻe, i kēia makahiki aia kekahi mau makana ʻeleʻele ma mua o ka Pōʻalima e pono ai kāu nānā.

Inā ʻoe e ʻimi nei i kahi MacBook Air hou, hāʻawi ʻo Amazon i kahi hōʻemi $200 ma ke kumu hoʻohālike 2023. He 15.3-inihi Liquid Retina hōʻike, 8GB RAM, a me 256GB SSD hoʻopaʻa. Ma ke kumu kūʻai haʻahaʻa, he ʻaihue ia no ka poʻe e makemake ana i kahi kamepiula ikaika a paʻa.

Ke hāʻawi nei ʻo Verizon i kekahi mau makana nui ma nā polokalamu Apple. E kālepa i kāu polokalamu kahiko a loaʻa i ka Apple iPhone 15 Pro hou no ka manuahi, e pili ana i kāu koho waiho ʻana. Eia kekahi, hāʻawi ʻo Verizon i $280 mai kahi iPad ke hoʻomaka ʻoe i kahi laina hou. Ma ke ʻano he bonus hou, e loaʻa iā ʻoe kahi Apple TV manuahi me kāu kūʻai kelepona, me ʻeono mahina o Apple One no ka manuahi.

No nā mea aloha iPad, loaʻa ka Best Buy ma ka iPad mini. Hōʻike kēia papa paʻi i kahi kaʻina hana A15, 64GB SSD storage, 4GB RAM, a me kahi hōʻike Retina kupaianaha. Me ka hōʻemi $100, he manawa maikaʻi loa ia e kau i kou mau lima ma ka iPad mini hou loa.

Inā ʻoe i loko o ka mākeke no nā earbuds uila, hāʻawi ʻo Amazon i kahi hōʻemi $60 ma ka 2nd-generation Apple AirPods Pro. Hāʻawi kēia mau earbuds i ka maikaʻi kani maikaʻi loa a hele mai me nā hiʻohiʻona holomua e like me ke kāpae ʻana i ka walaʻau ikaika.

No nā audiophiles, Loaʻa ka Best Buy i kahi hōʻemi $ 70 ma nā headphone Apple AirPods Max. Hāʻawi kēia mau headphone over-ear i ke kani uea ʻole top-notch a hele mai i kahi hoʻolālā nani a nani.

He mau liʻiliʻi wale nō kēia o nā makana Apple mua i loaʻa i kēia Pōʻalima ʻeleʻele a me Cyber ​​​​Monday. E makaʻala i nā uku hou aʻe a e nānā pinepine i nā mea hou i nā makana hou loa. Hauʻoli kūʻai!

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

He aha ka Pōʻalima ʻEleʻele?

He lā kūʻai kaulana ʻo Black Friday i ka lā ma hope o ka Thanksgiving ma United States. ʻIke ʻia ʻo ia no kāna mau kumukūʻai nui a me nā makana mai nā hale kūʻai like ʻole.

Ā ka lā hea i ka Pōʻalima 2023?

Hāʻule ka Pōʻalima ʻEleʻele 2023 i ka lā 24 o Nowemapa.

E kūʻai pinepine ʻia nā huahana Apple i ka wā Black Friday?

ʻAʻole i hōʻemi nui ʻia nā huahana Apple i ka Pōʻalima. Eia nō naʻe, loaʻa pinepine kekahi mau kuʻikahi, ʻoi aku ma luna o nā hiʻohiʻona kahiko a i ʻole ma o nā hale kūʻai ʻae ʻia.

Hiki iaʻu ke loaʻa nā kuʻikahi ma nā huahana Apple ma ka pūnaewele?

ʻAe, nui nā mea kūʻai aku e hāʻawi aku i nā kuʻikahi pūnaewele no ka Pōʻalima ʻeleʻele, me nā kahua e-commerce nui e like me Amazon. He ala maikaʻi loa ia e hoʻohana i nā uku hoʻemi me ka ʻole e kipa aku i nā hale kūʻai kino.

Pehea wau e ʻike ai i nā makana Apple maikaʻi loa?

No ka loaʻa ʻana o nā makana Apple maikaʻi loa, pono e hoʻohālikelike i nā kumukūʻai mai nā hale kūʻai like ʻole a e ʻimi i nā uku ma nā pūnaewele kaulana. E makaʻala i nā hale kūʻai kūʻai Apple a me nā mea kūʻai aku ʻae ʻia no nā huahana maoli a me ka lawelawe hilinaʻi.

Loaʻa nā makana i nā huahana ʻenehana ʻē aʻe i ka wā Black Friday a me Cyber ​​Monday?

ʻOiaʻiʻo! ʻIke ʻia ka Pōʻalima ʻEleʻele a me Cyber ​​Monday no ka hāʻawi ʻana i nā hōʻemi ma kahi ākea o nā huahana tech, me nā smartphones, laptops, TVs, smart home device, a me nā mea hou aku. He manawa maikaʻi kēia e ʻimi ai i nā kūʻai kūʻai ma nā hōʻailona kaulana a hoʻomaikaʻi i kāu hoʻonohonoho ʻenehana.