Nā Kūʻai Pōʻalima ʻEleʻele hou no nā SSD i kūpono i ka PS5

Ua hoʻomaka ka Amazon Black Friday Sale me kahi pā, e hāʻawi ana i nā mea pāʻani i kahi manawa kūpono e kiʻi ai i nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe PS5-compatible solid state drives (SSDs) ma nā kumukūʻai hiki ʻole. I kēia manawa, aia ʻelua mau hana kūʻokoʻa āu e poina ʻole ai: ʻo ka Nextorage Japan 2TB SSD no $99.99 wale nō a me ka Silicon Power XS70 2TB SSD no kahi $95.97 wale nō. ʻAʻole kūʻai wale ʻia kēia mau SSD akā hāʻawi pū kekahi i nā hana kūikawā.

ʻO ka Nextorage Japan 2TB SSD kahi ʻāpana o ka hāmeʻa e hoʻokō nei i nā koi āpau no ka hoʻohālikelike PS5. Ke hoʻokiʻekiʻe nei i ka heluhelu a kākau ʻana i ka wikiwiki o 7300MB/s a me 6900MB/s, kēlā me kēia, ua ʻoi aku kēia SSD ma mua o ka ʻōlelo haʻahaʻa o 5,600MB/s. Hoʻohui ʻia, hōʻike ia i kahi heatsink alumini ʻelua ʻaoʻao, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻomaha maikaʻi loa i ka wā o nā papa pāʻani koʻikoʻi.

Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, hōʻike ka Silicon Power XS70 2TB SSD i kona akamai me ka wikiwiki o ka hoʻololi ʻana a hiki i 7300MB/s no ka heluhelu a me 6800MB/s no ke kākau ʻana. Me kāna heatsink alumini paʻa i hoʻokomo mua ʻia, hoʻohiki kēia SSD i ka hoʻopau wela maikaʻi loa, kūpono no ka mālama ʻana i ka hana kiʻekiʻe ma kāu PS5.

He mea hoihoi ia e hoʻomaopopo he ʻano hoihoi ko Nextorage Japan. Hoʻokumu mua ʻia e Sony ma 2019 ma ke ʻano he SSD sub-division, ua manaʻo ka hui e hoʻomohala i kahi SSD mana no ka PS5. Eia naʻe, ua loli nā hoʻolālā, a ua hoʻokuʻu ʻo Sony i kāna kuleana ma Nextorage Japan iā Phison, kahi mea pāʻani kaulana i ka mākeke hoʻomanaʻo hoʻomanaʻo paʻa. Hōʻoia ka ʻike o Phison e hoʻomau ʻo Nextorage Japan i ka hoʻopuka ʻana i nā SSD ʻokiʻoki.

Inā makemake ʻoe i ka PlayStation e ʻimi nei i ka hana SSD kūpono, e makaʻala i nā uku e hiki mai ana ke hoʻokokoke nei mākou i ka Pōʻalima. E kū mai ana nā makana SSD hou aʻe, a e hoʻomaha, eia mākou e hōʻano hou iā ʻoe me nā makana maikaʻi loa i kūpono me kāu console PS5.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. Ua kūpono kēia mau SSD me ka PS5?

ʻAe, ʻo ka Nextorage Japan 2TB SSD a me ka Silicon Power XS70 2TB SSD i hoʻolālā ʻia no ka console PS5 a paʻa loa.

2. He aha nā mea maikaʻi o kēia mau SSD ma mua o nā mea ʻē aʻe?

Hāʻawi kēia mau SSD i ka hana ʻokoʻa, me ka wikiwiki o ka neʻe ʻana ma mua o ka palena haʻahaʻa i koi ʻia no ka PS5. Hoʻohui, hele mai lākou me nā heatsinks preinstalled e hōʻoia i ka hoʻomaha maikaʻi i ka wā o nā papa pāʻani koʻikoʻi.

3. Hiki iaʻu ke manaʻolana i nā makana SSD hou aʻe i ka wā e hoʻokokoke mai ai ʻo Black Friday?

ʻOiaʻiʻo! Ke kokoke nei mākou i ka Pōʻalima ʻeleʻele, ua manaʻo ʻia ka nui o nā makana SSD i hoʻohālikelike ʻia no ka console PS5. E hoʻomau i ka nānā ʻana, no ka mea e hoʻomau mākou i ka hoʻonui ʻana i kēia ʻaoʻao me nā makana SSD maikaʻi loa i loaʻa.

4. Aia kahi alakaʻi no ka ʻimi ʻana i nā pāʻina PS5 Black Friday hou?

ʻAe, no ka ʻoi aku o nā makana ʻeleʻele e like me kēia, e nānā i kā mākou alakaʻi piha i nā pāʻani ʻo PS5 Black Friday no 2023. Hōʻike ia i nā ʻano uku like ʻole a me nā hāʻawi ma nā pāʻani PS5, nā lako, a me nā mea hou aku.