New Brand-New Article: Unbeatable Deals on Beats Headphones and Earbuds I ka Amazon Black Friday Sale

Aia ʻo Amazon Black Friday Sale, a inā ʻoe i ka mākeke no nā headphone kiʻekiʻe a i ʻole nā ​​​​pepeiao, ʻo ia ka manawa kūpono e hopu ai i kekahi mau makana kupaianaha. Ma waena o nā makana kū hoʻokahi, ʻo ka Beats Studio Pro ka leo uila e kāpae ana i nā headphone a me ka Beats Studio Buds ʻoiaʻiʻo nā pepeiao uila, loaʻa ʻelua i nā kumukūʻai kūʻai nui.

ʻO ka Beats Studio Pro ka leo uila e kāpae nei i nā headphone, i kūʻai mua ʻia ma $ 350, aia i kēia manawa no $ 169.95. He 51% ho'ēmi nui kēlā! ʻO kēia mau headphone ke kiʻekiʻe o ka maikaʻi leo Beats, e hāʻawi ana i ka hana kani maikaʻi a me ka hoʻopau ʻana i ka leo hoʻoikaika. Hana ʻia e Apple, hoʻokomo ka Beats Studio Pro i kekahi mau hiʻohiʻona Apple, me ka leo spatial me ka nānā ʻana i ke poʻo, ka paʻi ʻana hoʻokahi, a me ka hana "Find My". Hoʻohui ʻia, hoʻolako ʻia me kahi dac USB i kūkulu ʻia, hiki i nā mea hoʻohana ke leʻaleʻa i nā faila leo nalowale ma luna o USB. Me nā hola he 40 o ke ola pākaukau a me nā earcups hiki ke hoʻopili ʻia no ka lawe maʻalahi, ʻo ka Beats Studio Pro kahi koho maikaʻi loa no ka poʻe e ʻimi nei i nā leo kelepona ʻole kiʻekiʻe.

Inā ʻoi aku ka maikaʻi o nā pepeiao pepeiao ʻole maoli i kou ʻano, ʻo ka Beats Studio Buds kahi koho hiki ʻole ke koho. Kūʻai maʻamau i $ 150, loaʻa iā lākou i kēia manawa no $ 99.99 wale nō i ka Amazon Black Friday Sale, e mālama iā ʻoe i kahi 33%. Hāʻawi kēia mau earbuds i ke kūʻokoʻa hope loa me ka ʻole o nā uea e hoʻopili ai i nā pepeiao pepeiao ʻelua, e ʻae ai i ka ʻoluʻolu a me ka hōʻoluʻolu. ʻOiai ko lākou nui paʻa, hāʻawi lākou i ka maikaʻi kani maikaʻi a hōʻike i ka hoʻopau ʻana i ka walaʻau ikaika, e hoʻomaʻamaʻa iā lākou no kou ʻano nohona.

Mai poina i kēia mau makana kupaianaha ma nā headphone Beats a me nā pepeiao i ka wā kūʻai ʻo Amazon Black Friday Sale. Inā makemake ʻoe i nā headphone over-ear a i ʻole ke kūʻokoʻa o nā earbuds uea ʻole maoli, aia kahi koho kūpono no ʻoe ma ke kumu kūʻai ʻole. E hoʻonui i kāu ʻike hoʻolohe a hauʻoli i ka maikaʻi ʻokoʻa i kaulana i nā huahana Beats.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

1. Ua kūpono anei ka Beats Studio Pro i ka walaʻau ʻole ʻana i nā headphone me nā mea hana a pau?

ʻAe, hiki i ka Beats Studio Pro ke hoʻopili kelepona ʻole ma o Bluetooth i kekahi mea kūpono a hoʻohana ʻia me kahi kelepona leo 3.5mm no nā polokalamu me ka hiki ʻole o Bluetooth.

2. Hiki iaʻu ke hoʻohana i nā headphone Beats Studio Pro no nā kelepona kelepona?

ʻOiaʻiʻo! Hoʻolako ʻia nā headphone me kahi microphone i kūkulu ʻia, e ʻae iā ʻoe e lawe i nā kelepona me ka maʻalahi.

3. Hiki mai nā Beats Studio Buds me nā ʻōlelo aʻoaʻo pepeiao ʻokoʻa?

ʻAe, ʻo ka Beats Studio Buds ka nui o nā ʻōlelo aʻoaʻo pepeiao, e hōʻoiaʻiʻo ana i kahi ʻoluʻolu a palekana hoʻi no kēlā me kēia mea hoʻohana.

4. Pehea ka lōʻihi o ka hoʻopaʻa ʻana i nā headphone Beats Studio Pro?

Me ke kaula USB Type-C i hoʻokomo ʻia, lawe ʻia ma kahi o 1 hola a me 15 mau minuke e hoʻopiha piha i nā headphone.

5. Hiki ia'u ke hoohana i ka Beats Studio Buds no ka hooikaika kino?

ʻOiaʻiʻo! Hoʻolālā ʻia ka Beats Studio Buds i ka wela, e hoʻolilo iā lākou i hoa kūpono no ka hoʻomaʻamaʻa a me nā hana waho.