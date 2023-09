E hoʻonohonoho mua i ka Manual a Armored Core VI Pilot a mālama iā 25%

Inā makemake ʻoe i ka FromSoftware's Armored Core VI a makemake ʻoe e hoʻomaikaʻi i kāu ʻike pāʻani, e hauʻoli ʻoe i ka ʻike ʻana i ke alakaʻi pāʻani maʻamau, i kapa ʻia ʻo ka Pilot's Manual, i kēia manawa no ka preorder ma Amazon. Hana ʻia e Future Press, ʻo ia ka hui ma hope o nā alakaʻi hoʻolālā ʻo Elden Ring i mahalo nui ʻia, ua hoʻokuʻu ʻia kēia paʻi paʻi paʻa paʻa 432 ʻaoʻao ma Nowemapa 30 o kēia makahiki.

I kēia manawa, ke kūʻai aku nei ka Pilot's Manual, me ke kumu kūʻai mua o $33.58, ʻo ia ka 25% hoʻemi mai kona kumu kūʻai maʻamau he $44.99. Hoʻolālā ʻia kēia alakaʻi e hoʻolako i nā mea hoʻokele hou a me nā mea pāʻani ʻike, e hāʻawi ana iā lākou i ka ʻike waiwai a me nā hoʻolālā. Hoʻopili ia i nā ʻano like ʻole o ka pāʻani, me ka hoʻomaʻamaʻa kaua, ka hui ʻana, nā hele wāwae no kēlā me kēia misionari, a me nā ʻōlelo aʻoaʻo loea e pili ana i ka hoʻokokoke ʻana i nā ʻenemi.

ʻO kekahi o nā mea koʻikoʻi o ka Pilot's Manual ʻo ia ke alakaʻi alakaʻi 50-ʻaoʻao S Rank, e hōʻike ana i nā palapala ʻāina ala kūikawā a me nā ʻōlelo paipai. Ke manaʻo nei kēia ʻike bonus e kōkua i nā mea pāʻani e hoʻokō i ke kūlana kiʻekiʻe loa i ka pāʻani, e hoʻonui i kā lākou ʻike pāʻani.

I kā mākou loiloi o Armored Core VI, hāʻawi mākou iā ia i ka helu o 8/10, me ka ʻike ʻana e mālama ana ia i nā mīkini koʻikoʻi o ke ʻano hana mech akā hoʻolauna i nā hoʻoponopono hou a me nā mea hou. Ua wehewehe mākou iā ia ma ke ʻano he hoʻokipa hoʻokipa o kahi moʻo mecha maʻamau. Me ka Pilot's Manual, hiki i nā mea pāʻani ke komo hohonu i loko o ka paʻakikī o ka pāʻani a ʻike i nā hoʻolālā hou e lanakila ai i nā pilikia.

Inā makemake ʻoe e hoʻonui i kāu hōʻiliʻili alakaʻi pāʻani, hiki iā ʻoe ke hoʻohana i nā kumukūʻai hoʻemi ma The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom alakaʻi hoʻolālā. Loaʻa ka Standard a me ka Collector's Edition i kēia manawa ma nā kumukūʻai hoʻemi. Ke noʻonoʻo nei i ka nui o ka pāʻani, hiki i ke alakaʻi ke hoʻonui nui i kāu pāʻani a me ka ʻimi.

Mai poina i ka manawa e kauoha mua ai i ka Armored Core VI Pilot's Manual ma ke kumu kūʻai hoʻemi. He hoa koʻikoʻi ia no kēlā me kēia mea pāʻani, e hāʻawi ana i nā ʻike waiwai, nā hoʻolālā, a me nā ʻike bonus. E hoʻomaikaʻi i kāu mau akamai a e hōʻoia ʻoe e hana i ka hapa nui o kāu ʻike Armored Core VI.

