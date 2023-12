LEGO Fortnite: He kahua pāʻani kikohoʻe no nā keiki

ʻO LEGO Fortnite, ka mea hoʻohui hou loa i ke ao holoʻokoʻa Fortnite, e hui pū i ka hana hoʻomohala o ka hale LEGO a me ka hauʻoli o ka pāʻani kaua royale. Hoʻomohala ʻia ma o kahi hui lōʻihi ma waena o Epic Games a me ka LEGO Group, hāʻawi kēia pāʻani hana ola ola i kahi leʻaleʻa a me ka palekana no nā keiki a me nā ʻohana.

Ma LEGO Fortnite, hiki i nā mea pāʻani ke hoʻoheheʻe iā lākou iho i nā honua ākea ākea kahi e hiki ai iā lākou ke pāʻani e like me kā lākou punahele Fortnite punahele - e like me Brite Bomber, Cuddle Team Leader, a me Raven - āpau ma ke ʻano LEGO. Ma ke ala, hiki i nā mea pāʻani ke hōʻiliʻili i ka meaʻai a me nā kumuwaiwai, komo i nā kaua hoʻokahi a i ʻole me nā hoaaloha, kūkulu hale no ka pale ʻana, a hoʻonohonoho i ko lākou kumu home hope loa. Hiki iā lākou ke hōʻiliʻili i nā kamaʻāina e hōʻiliʻili i nā lako a kōkua i ke ola ʻana i ka pō. Eia hou, hiki i nā mea pāʻani ke ʻimi i nā ana hohonu, wehe i nā kumuwaiwai laha ʻole, ʻike i nā wahi huna, a alo i nā ʻenemi.

Ke hoʻomaka nei ka huakaʻi LEGO Fortnite, me nā mea hou i hoʻolālā ʻia e hoʻolauna i nā hiʻohiʻona hale honua hou a me nā lole kāhua LEGO ma mua o 2024. Loaʻa ka pāʻani no ka manuahi ma nā kahua like ʻole, me PlayStation®, Xbox, Nintendo Switch™, a me PC ma o Epic Halekuai Lealea.

He mea koʻikoʻi ka palekana, a ʻo LEGO Fortnite, e like me nā ʻike āpau ma Fortnite, hoʻokomo i nā mana makua a me nā hiʻohiʻona palekana Epic Games. Ua helu ʻia ʻo E10 + e ka ESRB, e hōʻoia ana i kahi ʻike kūpono no nā mea pāʻani o nā makahiki āpau.

Hoʻokumu ʻia i loko o Fortnite a hoʻohana ʻia e Unreal Engine 5, hāʻawi ʻo LEGO Fortnite i kahi ʻike hohonu me nā ʻano physics maoli a me nā kaiapuni luku. Hoʻohana ka pāʻani i ka ʻenehana World Partition e hoʻoheheʻe i kahi ākea 95 square square o kahi pāʻani pāʻani, a hoʻohana ia i ka Procedural Content Generation framework e hana ikaika i nā kaiapuni kikoʻī.

ʻO ka pilina ma waena o ka LEGO Group a me nā Epic Games e hoʻonui aku ma mua o LEGO Fortnite. Ke hoʻohana ʻia nei ʻo Unreal Engine no nā ʻike pāʻani LEGO ʻē aʻe, e like me LEGO DREAMZzz ™ a me LEGO NINJAGO ™. Ke hana nei nā hui ʻelua i nā māhoe kikohoʻe no nā tausani o nā mea LEGO kino, e manaʻo ana e hoʻohui i nā honua o ke kino a me ka pāʻani kikohoʻe e like me ka wā ma mua. E loaʻa i nā mea hana ma ka Fortnite Ecosystem ke komo i kēia mau māhoe kikohoʻe ma o Unreal Engine a me Fortnite's Creative mea hana, e hoʻonui hou ana i nā mea hana.

ʻO ka hauʻoli, ʻo ka hoʻomaka wale nō kēia, no ka mea, ua hoʻolālā ka LEGO Group a me Epic Games e hoʻolauna hou aku i nā pāʻani LEGO-themed i loko o Fortnite i ka wā e hiki mai ana. ʻO ka hui pū ʻana, manaʻo lākou e hoʻomohala i nā ʻike pāʻani kikohoʻe e hoʻoulu a hoʻokipa i nā keiki i ke kūkulu ʻana i kahi alahaka ma waena o ke ʻano kino a me nā ʻano kikohoʻe.

