ʻO ka Dell S3422DWG: He koho kiʻekiʻe loa no nā mākaʻikaʻi pāʻani ultra-Wide

ʻO ka Dell S3422DWG kahi mākaʻikaʻi pāʻani ultra-ākea nui e hāʻawi ana i ka lehulehu o nā hiʻohiʻona ma ke kumukūʻai kūpono. Kūʻai mua ʻia ma $500, ke hāʻawi nei ʻo Dell iā ia no $3479.99 wale nō, e hana ana i kekahi o nā koho maikaʻi loa ma ka mākeke ma lalo o $400.

Me ka 34-inihi nui a me ka ultra-wide 3440 × 1440 hoʻonā, hāʻawi kēia mākaʻikaʻi i kahi ʻike ʻike kupanaha. ʻO ka 16:10 hiʻohiʻona ratio a me ka 1800R curve e hoʻonui i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana, e ʻae i nā mea pāʻani e hoʻoheheʻe maoli iā lākou iho i kā lākou poʻo inoa punahele.

ʻO kekahi o nā pono nui o ka Dell S3422DWG ʻo kāna hoʻonā 1440p. Hāʻawi kēia ʻōlelo hoʻoholo i kahi kaulike ma waena o ka maikaʻi o ke kiʻi a me ka hana, e hāʻawi ana i nā hiʻohiʻona nani me ka hoʻokau ʻole ʻana i ke koʻikoʻi i kāu ʻōnaehana. Hoʻohui ʻia me kahi kāleka kiʻi ikaika e like me ka GeForce RTX 3060 Ti, hiki i nā mea pāʻani ke leʻaleʻa i nā hoʻonohonoho kiʻi kiʻi kiʻekiʻe a i ʻole nā ​​framerates kiʻekiʻe kiʻekiʻe, e hāʻawi ana iā lākou i kahi ʻoi i ka pāʻani hoʻokūkū.

Ke hōʻike nei i kahi panel VA, ke kaena nei kēia mākaʻikaʻi i ka manawa pane 1ms, kahi 144Hz refresh rate, 3000: 1 contrast ratio, a me 90% DCI-P3 uhi kala. ʻOiai ʻaʻole kūpono ʻo G-SYNC, ua hoʻāʻo ʻia ka monitor a ʻike ʻia e hana maikaʻi me G-SYNC, e hāʻawi ana i nā ʻike pāʻani maʻalahi a waimaka ʻole.

ʻO kahi pōmaikaʻi kaulana o ka Dell S3422DWG ʻo kāna palapala hōʻoia hoihoi. ʻOiai ʻo ka hapa nui o nā mākaʻikaʻi e hele mai me kahi palapala hōʻoia hoʻokahi makahiki, hāʻawi kēia monitor i kahi palapala hōʻoia ʻekolu makahiki. Hoʻohui ʻia, kūpono ia no ka papahana ʻo Dell's Premium Panel Exchange, e ʻae ana i nā mea hoʻohana e loaʻa i kahi pani pani manuahi i ka wā o ka palapala hōʻoia inā ʻike ʻia kahi pika māmā hoʻokahi.

Ma keʻano holoʻokoʻa, he koho maikaʻi loa ka Dell S3422DWG no nā mea pāʻani e ʻimi nei i kahi mākaʻikaʻi pāʻani ultra-wide kiʻekiʻe. Me kona ʻano hiʻohiʻona nani, ka wikiwiki hoʻomaha, a me ka hōʻoia lokomaikaʻi, hāʻawi ia i ka waiwai kupaianaha no kāna kumukūʻai.

Nā kumu: Dell