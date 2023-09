Hoʻolauna ʻo Berria i ka Mako: He Paʻa Paʻa XC / Downcountry Mountain Bike

ʻO Berria, kahi hōʻailona Paniolo, ua hōʻike ʻo ia i kā lākou hāʻawi paikika mauna hou loa, ʻo ka Mako. Hōʻike kēia kahua XC/marathon a me ka ʻāina i kahi haʻalulu kūloko e kū pololei ana i loko o ka paipu noho, i alakaʻi ʻia e kahi loulou rocker huna ʻia. ʻO kēia koho hoʻolālā e like me ka mea i ʻike ʻia ma nā hiʻohiʻona hou mai Bold a me Scott. Hoʻokomo pū ka Mako i kahi noho maʻalahi ma kahi o kahi pivot hope, e hāʻawi ana i 113mm o ka huakaʻi.

ʻO ka hoʻoholo e hūnā i ka haʻalulu i loko o ke kiʻi i hoʻoikaika ʻia e nā kumu he nui, e like me Berria. Ua ʻōlelo lākou ua hoʻonui ka hoʻohui ʻana i ka pale o ka haʻalulu i ka lepo a me ka lepo a hoʻomaikaʻi i ka hāʻawi ʻana i ka lehulehu, e hopena i kahi ʻāpana waena o ke kaʻa. ʻO kēia, ma ka huli ʻana, kōkua i ka hoʻonui ʻana i ka paʻa, ʻoi aku hoʻi i nā wikiwiki kiʻekiʻe. Hoʻohui ʻia, ʻae ke kiʻi i ʻelua mau hue e komo i loko o ka triangle nui.

Loaʻa ka Mako i ʻelua mana: hoʻokahi no XC/XCO a hoʻokahi no ka ʻāina. Hoʻokaʻawale nā ​​ʻaoʻao ʻelua i ke kiʻi like, me ka hoʻohālike XCO e haʻaheo nei i kahi māka huakaʻi 110mm, 760mm handlebars, rims me 25 a i ʻole 28mm ākea ākea, a me 2.25 ″ kaila. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua hoʻolako ʻia ka ʻaoʻao iho me kahi pou noho dropper 125mm, 120 a i ʻole 130mm mau māka huakaʻi, 4-piston brakes, 780mm bars, 30mm rims, a me 2.35 ″ kaila.

Hoʻohana ʻo Berria i kā lākou HM2X fiber no ka hapa nui o nā hiʻohiʻona, ka hopena i ke kaumaha o ke kiʻi i koi ʻia he 2,175g (1,795g me ka ʻole o ka lako). Eia nō naʻe, hoʻohana ka Mako BR (XCO wale nō) i kā lākou fiber carbon UHM3X kiʻekiʻe loa, me ke kaena ʻana i ke kaumaha o 1,875g (1,495g me ka ʻole o ka lako lako). Hōʻike ka pahu i kahi hanger UDH, hoʻolako no ka ʻōnaehana hoʻokuʻu uila uila ʻo FOX's Live Valve, a me kahi poʻo poʻo i hoʻohui ʻia me ka hoʻokele uwea kūloko piha.

Ma ke ʻano o ka geometry, hōʻike ka Mako i nā ana i hoʻohālikelike ʻia i kona mua. Ua hoʻemi ʻia ka lōʻihi o ka chainstay e 5mm i 430mm, ʻoiai ua hoʻemi ʻia ke kihi poʻo e 1.7°. Ua hoʻonui ʻia ka hiki ʻana, e hopena i kahi huila 18mm lōʻihi ʻoiai ʻo ka pōkole hope-waena. ʻOkoʻa ke kihi poʻo ma nā ʻano nui like ʻole, me nā nui liʻiliʻi e hōʻike ana i nā kihi slacker. ʻO ka mana DC me nā mākia lōʻihi e hoʻokiʻekiʻe i nā kihi poʻo lohi, hoʻonui i ke kiʻekiʻe o ka puʻupuʻu, hoʻemi i ka hiki, a me kahi huila lōʻihi.

Hoʻopili ʻia ka nānā ʻana o Berria i nā kikoʻī i nā ʻāpana cockpit pū kekahi. Hōʻike ʻia nā hiʻohiʻona kiʻekiʻe i kahi ʻāpana ʻāpana a me ke kumu, me nā ʻano lōʻihi o ke kumu a piʻi aʻe ma muli o ke ʻano o ka holo. Hoʻohana ka XC i kahi kumu me ka piʻi 0mm a me 60mm, 75mm, a i ʻole 95mm ka lōʻihi o ka lāʻau kūpono, aʻo nā mana DC e hele mai me 50mm a i ʻole 75mm lōʻihi, 20mm piʻi, a me 780mm laula.

Loaʻa ka Mako i kēia manawa no ke kūʻai ʻana, a hiki ke loaʻa ka ʻike hou aku ma ka pūnaewele o Berria.

