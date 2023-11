Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Pono anei ka papa o Tesla e hoʻokuʻu iā Elon Musk no ke kākoʻo ʻana i nā manaʻo antisemitic?

Ke kāhea nei kahi mea hoʻopukapuka kālā ma Tesla a me kahi loea hoʻokele koʻikoʻi iā Elon Musk, ka Luna Hoʻokele o Tesla, e hoʻokuʻu ʻia e ka papa alakaʻi o ka hui no ka ʻae ʻana i nā manaʻo antisemitic ma ka media media. ʻO Jerry Braakman, ka pelekikena o ka First American Trust, manaʻoʻiʻo ua hele ʻo Musk i kahi laina ma ka ʻae ʻana me kahi pou antisemitic ma kahi pānaehana media kaulana. Hoʻopaʻapaʻa ʻo Braakman ʻaʻole pono ka Luna Nui o kahi hui lehulehu e hoʻolaha i ka inaina, me ka nānā ʻole i nā kuleana ʻōlelo manuahi.

ʻO kēia hoʻopaʻapaʻa i alakaʻi i nā hōʻailona koʻikoʻi e like me Disney, NBCUniversal, a me Warner Bros Discovery e hoʻopau i kā lākou hoʻolaha ʻana ma ka paepae nona Musk. ʻOiai ʻaʻole i kuhikuhi pololei kēia mau hui i kā lākou hoʻoholo i ka pou a Musk, ua ʻike ʻia ua kau ʻia kekahi o kā lākou hoʻolaha ma kahi kokoke i nā ʻike antisemitic ma ka paepae.

Manaʻo ʻo Braakman e waiho ʻia ʻo Musk ma kahi hoʻomaha no kahi manawa o 30 a 60 mau lā a koi ʻia e hele i ka hoʻomaʻamaʻa empathy a / a i ʻole ka lāʻau lapaʻau. Manaʻo ʻo ia ʻaʻole ʻo ka waiwai o Musk a me kāna ʻoihana loea a me kāna ʻoihana e kala ʻole i kāna mau ʻōlelo, a ʻo kāna ʻano hana e hōʻike ana he pono ke kōkua.

Ua ʻae ʻo Jeffrey Sonnenfeld, dean no nā haʻawina alakaʻi ma ka Yale School of Management, e hana ka papa o Tesla i ka hana. Ua hoʻopaʻapaʻa ʻo Sonnenfeld e hoʻokuʻu ʻia ʻo Musk mai ka poʻo CEO a hiki ke hoʻihoʻi ʻia ma ke ʻano he luna ʻenehana nui, me ka liʻiliʻi o ka hopena o ke kumukūʻai o ka ʻoihana.

Eia nō naʻe, hoʻohana ʻo Musk i ka mana koʻikoʻi i loko o Tesla, ʻoiai ʻaʻole ʻo ia ka Luna Nui akā noho pū nō hoʻi ma ka papa alakaʻi a ʻo ia ka mea kuleana nui loa. ʻOiai ke kāhea nei kekahi mau mea kuleana a me nā loea i ka papa e hoʻopaʻa iā ia i ke kuleana, ʻo kekahi poʻe e hōʻike i nā kānalua no ko lākou makemake a me ka hiki ke hana pono.

ʻO ka hope loa, aia ka hoʻoholo i ka papa o Tesla. Hoʻopuka ka hoʻopaʻapaʻa i nā nīnau koʻikoʻi e pili ana i nā kuleana o nā Luna Nui i nā hui kūʻai lehulehu, nā palena o ka ʻōlelo kūʻokoʻa, a me ka nui o nā papa e komo ai i nā manaʻo pilikino i hōʻike ʻia e ko lākou mau alakaʻi.

Nīnau: ʻO wai ma ka papa Tesla?

A: Ke alakaʻi ʻia nei ka papa o Tesla e Robyn Denholm a me James Murdoch, ʻo Ira Ehrenpreis, ke kaikaina o Musk, ʻo Kimbal, a me Musk iā ia iho. Loaʻa iā Musk ka mana koʻikoʻi ma ke ʻano he co-founder, CEO, a me ka mea kuleana nui loa o ka ʻoihana.

Nīnau: No ke aha e kāhea ai kekahi mau mea kuleana a me nā loea i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o Musk?

A: Manaʻo lākou ʻaʻole ʻae ʻia ʻo Musk i ka manaʻo antisemitic ma ka ʻoihana pūnaewele no ka Luna Nui o kahi hui lehulehu. Ke hoʻopaʻapaʻa nei lākou i kāna hana e hōʻino i ka brand o ka hui a pono i ka papa e hoʻopaʻa iā ia i ke kuleana a hoʻoponopono i kāna mau hana.

Nīnau: Pehea i pane ai nā alakaʻi ʻoihana ʻē aʻe i ka hoʻopaʻapaʻa?

A: ʻO kekahi mau alakaʻi ʻoihana koʻikoʻi, e like me Bill Ackman hedge fund billionaire, ua kū ʻo Musk a pale iā ia i nā hoʻopiʻi ʻana i ka antisemitism. Eia naʻe, ʻo nā mea ʻē aʻe, e like me Ross Gerber, Luna Nui a me ka pelekikena o Gerber Kawasaki, ua hoʻohewa i ka hana a Musk a hōʻike i ka hopohopo e pili ana i kona hopena i ka inoa o Tesla.