Loaʻa i kēia manawa ʻo The Expanse: A Telltale Series Episode 4

Hōʻuluʻulu manaʻo: ʻO ka haʻina ʻehā o The Expanse: A Telltale Series, i kapa ʻia ʻo "Impossible Objects," hiki ke pāʻani. Ma kēia ʻatikala, hoʻomaka ʻo Camina Drummer, i hoʻopuka ʻia e Cara Gee, i kahi misionari paʻakikī ma hope o nā hanana o ka hanana mua. E kū ana nā mea pāʻani i nā koho i hiki ke loaʻa i nā hopena pōʻino, ʻoiai ʻo kā Drummer's plot-armor e hōʻoiaʻiʻo ʻaʻole hiki ke pepehi ʻia. Hoʻopau ka episode ma kahi pali, kūkulu i ka manaʻo no ka hoʻokuʻu ʻana o ka hopena hope ma Kepakemapa 21. ʻO nā mea pāʻani i kauoha mua i ka pāʻani e loaʻa i ka manawa mua i ka hopena hope ma Kepakemapa 20. Eia kekahi, kahi hanana DLC e kālele ana iā Chrisjen Avasarala, i hoʻopuka ʻia e Shohreh Aghdashloo, ke kūkulu ʻia nei a hāʻawi i nā mea pāʻani i ka manawa e ʻike ai i kahi hanana i kuhikuhi ʻia ma ka hōʻike televise akā ʻaʻole i hōʻike ʻia. ʻO ka DLC episode, i kapa ʻia ʻo "Archangel," ua hoʻonohonoho ʻia e hoʻokuʻu i ka hāʻule. Loaʻa ka Expanse: A Telltale Series ma PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, a me PC.

