ʻO ka hanauna e hiki mai ana: ʻO Tecno Spark Go 2024 i wehe ʻia me nā hoʻonui hoihoi

Ua wehe ʻo Tecno i kāna polokalamu kelepona hou loa, ʻo Tecno Spark Go 2024, ma Malaysia a me Philippines. Ke kūkulu nei ma luna o ka kūleʻa o kāna mea i hana mua ai, ʻo Tecno Spark Go 2023, lawe mai kēia kumu hoʻohālike hou i nā mea hoʻonui hoihoi i ka papaʻaina. ʻOiai ua hōʻike ʻia ke kumu hoʻohālike 2023 i kahi quad-core MediaTek Helio A22 SoC, ua hoʻohana ʻia ke kumu hoʻohālike 2024 e kahi chipset Unisoc T606, e hoʻohiki ana i ka hoʻonui ʻana i ka hana a me ka pono.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka Tecno Spark Go 2024 ʻo kāna 6.6-inch HD + LCD hōʻike me ka wikiwiki o 90Hz. ʻO ka mea nui, hoʻokomo ka hōʻike i kahi awa ikaika e hana i kahi animation pop-up like ʻole, e hoʻomanaʻo ana i ka Apple's Dynamic Island. Hoʻohui kēia hiʻohiʻona hou i kahi paʻi o ka nani i ka ʻike holoʻokoʻa o ka mea hoʻohana.

Ma ka ʻōlelo o ka lako, ua lako ʻia ka Tecno Spark Go 2024 me kahi UniSoC T606 SoC i hui pū ʻia me Mali G57 GPU. Hāʻawi ia i ka 4GB o RAM, hiki ke hoʻonui ʻia a hiki i 8GB, a hiki i ka 128GB o ka waihona hoʻonui. Me kona hiki ke mālama nui, hiki i nā mea hoʻohana ke mālama hou aku i kā lākou punahele multimedia punahele me ka hopohopo ʻole no ka pau ʻana o ka hakahaka.

Ma ke keʻena pahupaʻikiʻi, hōʻike ka Tecno Spark Go 2024 i kahi kāmeʻa hope mua 13-megapixel me kahi pahu pahu kiʻekiʻe AI-powered. Hoʻohui ʻia, hoʻokani ia i kahi kāmela mua 8-megapixel i hoʻopaʻa ʻia i loko o kahi pahu hole-punch i hoʻonohonoho pono ʻia ma ka piko o ka hōʻike, e hōʻoiaʻiʻo ana i nā selfies kupaianaha.

ʻO ka hoʻohana ʻana i ka hāmeʻa he pākaukau 5,000mAh e kākoʻo ana i ka hoʻopiʻi uea 10W. ʻO kēia ka mea e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hauʻoli i ka hoʻohana lōʻihi ʻole me ka hoʻonui pinepine ʻana. ʻO ka hoʻohui ʻana o kahi port USB Type-C a me kahi ʻaoʻao i kau ʻia i ka manamana lima e hoʻonui i ka ʻoluʻolu a me ka palekana o ke kelepona.

NPP:

Q: He aha ke kumu kūʻai a me ka loaʻa ʻana o ka Tecno Spark Go 2024?

A: Loaʻa ka Tecno Spark Go 2024 i nā koho kala ʻehā a ua kūʻai ʻia ma RM 399 (ma kahi o Rs. 7,200) ma Malaysia a me PHP 3,899 (ma kahi o Rs. 5,900) ma Philippines.

Q: I ka manawa hea ka Tecno Spark Go 2024 e kūʻai aku ma Philippines?

A: E kūʻai ʻia ka Tecno Spark Go 2024 e hoʻomaka ana i Nowemapa 25 ma Philippines.

Q: He aha nā mea pili i nā koho o Tecno Spark Go 2024?

A: Hāʻawi ka Tecno Spark Go 2024 i ka 4G, WiFi, Bluetooth, a me ka pilina GPS.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, kū ʻo Tecno Spark Go 2024 ma ke ʻano he mea kūpono i ka mea i hana mua ʻia, e hāʻawi ana i nā hiʻohiʻona hoʻowalewale a me nā hoʻomaikaʻi e hoʻokō i nā pono o ka poʻe ʻenehana. Me kona hoʻolālā nani, lako ikaika, a me ka hōʻike i hoʻonui ʻia, hiki i kēia kelepona ke hana i kahi hōʻailona ma ka mākeke hoʻokūkū.