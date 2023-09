Tecno Pova 5 Pro 5G: He ʻeke huikau o ka hana a me ka hoʻolālā

ʻO ka Tecno Pova 5 Pro 5G ka makana hou loa mai ka hui, e manaʻo ana e hāʻawi i kahi hoʻolālā kūʻokoʻa a me ka hana pāʻani. Kūʻai ʻia ma Rs. 14,999, kū i waho kēia mea 5G me kāna hoʻolālā quirky hope e hōʻike ana i nā ʻāpana LED RGB he nui. Hoʻohana ka hāmeʻa i kahi hoʻolālā ARC, me kahi hoʻonohonoho kamera ʻelua i waiho ʻia i kahi ʻoki kūʻokoʻa.

Ma ke alo, e ʻike ʻoe i kahi hōʻike 6.78-ʻīniha me ka 20.5:9 hiʻohiʻona a me ke aniani Panda no ka pale. He bezel ʻoi aku ka mānoanoa o ka hāmeʻa ma lalo e hoʻohālikelike ʻia me nā ʻaoʻao ʻē aʻe a me kahi kāmele mua punch-hole kokoke i luna.

Ma ke ʻano o ka hoʻolālā ʻana, hana ʻia ka Tecno Pova 5 Pro me ka polycarbonate a loaʻa kahi ʻano kumu nui. Loaʻa iā ia i ʻelua kala—Dark Illusion a me Silver Fantasy. Paʻa ka hana ʻana o ke kelepona, ʻaʻole ia e paheʻe i ka lima.

Hāʻawi ka hāmeʻa i kahi hōʻike 6.78-inch IPS LCD piha HD + me ka wikiwiki hoʻomaha a hiki i 120Hz. ʻOiai ʻoi aku ka māmā o ka hōʻike a hiki ke hoʻohana ʻia ma waho, aia nā ʻano like ʻole o ka backlight a me nā uku hoʻomaha. Eia nō naʻe, maikaʻi ka hana hou ʻana o ka kala a me ka nānā ʻana i nā kihi.

Ma ke keʻena pahupaʻiwikiō, hōʻike ka Tecno Pova 5 Pro i kahi ʻōnaehana kiʻi kiʻi ʻelua me kahi kāmela nui 50MP a me kahi pahu kiʻi kiʻi 0.8MP. Hāʻawi ka pahupaʻi kiʻi nui i nā kiʻi kiʻi maikaʻi akā makemake ʻo ia e hoʻokala i nā kiʻi a me ka hakakā ʻana me ka laulā ikaika. ʻAʻole ka wikiwiki ka app camera, akā hāʻawi ia i nā koho a me nā ʻano like ʻole. Hana maikaʻi ka pahupaʻi mua 16MP, ʻoi aku ka maikaʻi me ka ʻole o nā ʻano nani, a kūpono no ka hoʻohana ʻana i ka media media.

Ma lalo o ka pā, hoʻohana ʻia ka Pova 5 Pro e ka MediaTek's Dimensity 6080 chipset, i hui pū ʻia me 8GB o RAM a me 128GB o ka waiho ʻana. E holo ana ia ma ka HiOS 13.1, e pili ana i ka Android 13, a hāʻawi i kahi ʻike mea hoʻohana maʻamau a me nā hiʻohiʻona. Mālama ke kelepona i nā polokalamu he nui akā hiki ke hāʻule i nā kiʻi i kekahi manawa. Ua ʻoluʻolu ka hana pāʻani, me ka hiki ke pāʻani i nā pāʻani e like me BGMI ma kahi o 40 mau kiʻi i kekona.

Hoʻopili ka hāmeʻa i kahi pākaukau 5,000mAh a hele mai me kahi charger wikiwiki 68-watt, e hāʻawi ana i kahi lā o ke ola pākaukau a me ka manawa hoʻopiʻi wikiwiki ma kahi o 70 mau minuke. Hana maikaʻi nā hiʻohiʻona pili e like me 5G, Wi-Fi, Bluetooth, a me GPS. Hāʻawi ke kelepona i nā leo kani kūpono no ka nānā ʻana i nā wikiō a me ka pāʻani pāʻani.

I ka hopena, hāʻawi ka Tecno Pova 5 Pro 5G i kahi ʻeke hui pū o ka hana a me ka hoʻolālā. ʻOiai ʻoi aku ka maikaʻi o ka hana pāʻani a me ka hoʻohui ʻana, aia kekahi mau pilikia hana a me nā koho polokalamu kānalua. Eia nō naʻe, inā ʻoe e ʻimi nei i kahi polokalamu 5G kālā me kahi hoʻolālā kūʻokoʻa, pono e noʻonoʻo ʻo Tecno Pova 5 Pro.

Sources:

- ʻAʻohe (Maʻiʻo kumu)