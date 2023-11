Hōʻike ʻo T-FORCE i nā SSD pāʻani hou me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana a me ka hoʻonā hauʻoli

ʻO T-FORCE, kahi hōʻailona pāʻani kaulana ma lalo o Team Group Inc., ua hoʻokumu hou nei i kāna laina hou o nā SSD pāʻani, e hāʻawi ana i kahi ʻike pāʻani kiʻekiʻe i ka poʻe hoihoi. ʻO nā SSD hou, ʻo ia hoʻi ka T-FORCE G70, G70 PRO, G50, a me G50 PRO, lawe mai i nā hiʻohiʻona kiʻekiʻe a me nā ʻenehana e hoʻomaikaʻi i ka paʻa a me ka hana.

Ke hoʻohana nei i ka PCIe Gen 4 × 4 interface, ua hoʻokomo kēia mau SSD i ka mea hoʻoponopono o InnoGrit, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka paʻa paʻa i nā wā pāʻani koʻikoʻi. Hoʻolako ʻia me nā puʻu wela graphene ultra-thin, loaʻa nā SSD ʻehā a pau i ka mea kaulana M.2-2280 form factor. Hoʻopau maikaʻi ka wela o ka graphene i ka wela, e mālama ana i ka hana maikaʻi loa i nā kau pāʻani lōʻihi.

ʻO ka mea nui, ʻo ka G70 PRO ʻokoʻa pū kekahi i kahi heatsink alumini alumini hou no nā mea hoʻohana e ʻimi nei i nā hopena hoʻomaha ʻē aʻe. Ua kūpono kēia ʻano hoʻoluʻu ʻokoʻa me ka slot hoʻonui PS5 SSD, e hāʻawi ana i ka maʻalahi no nā PC a me nā mea pāʻani console e ʻimi nei i ka hana koʻikoʻi.

Hāʻawi ka T-FORCE G70 a me G70 PRO SSD i nā wikiwiki heluhelu maikaʻi a hiki i 7000 MB/s, e hāʻawi ana i nā manawa hoʻouka wikiwiki a me nā ʻike i loko o ka pāʻani. Pēlā nō, loaʻa nā G50 a me G50 PRO SSD i nā wikiwiki a hiki i 5000 MB/s, e hōʻoia ana i ka pāʻani maʻalahi a me ka hoʻoili ʻikepili wikiwiki.

No ka mālama ʻana i nā makemake mea hoʻohana like ʻole, kākoʻo nā T-FORCE G70 a me G50 SSDs i ka ʻenehana cache SLC. Hoʻohui hou, hāʻawi nā mana PRO o kēia mau SSD i ka DRAM a me SLC caching, e hāʻawi ana i kahi hopena caching maʻamau e hoʻonui i ka hana.

Loaʻa nā M.2 2280 SSD ʻehā i nā mea hoʻokele InnoGrit, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka paʻa a me ka hilinaʻi no nā mea pāʻani e koi ana i ka pāʻani hoʻopau ʻole.

Eia kekahi, ua hoʻolako ʻo T-FORCE i kēia mau SSD pāʻani hou me kāna polokalamu nānā SMART patented. Hāʻawi kēia polokalamu i nā mea hoʻohana e nānā i ke olakino o kā lākou SSDs, hana i ka hoʻonohonoho maʻalahi, a hana i nā hoʻokolohua e loiloi i ka maikaʻi a me ka hana o kā lākou mau mea mālama.

ʻO ka T-FORCE G70, G70 PRO, G50, a me G50 PRO PCIe 4.0 SSDs e manaʻo ʻia e loaʻa ma ka hale kūʻai o ʻAmelika ʻĀkau o Amazon ma ka hopena o Dekemaba. No ka ʻike hou aku e pili ana i ka loaʻa a me ke kumu kūʻai, e ʻoluʻolu e kipa i ka pūnaewele kūhelu o ka Pūʻulu Pūʻulu a hahai i kā lākou kaila media.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. He aha ke ʻano kumu e komo ai nā SSD pāʻani T-FORCE hou?

Hiki mai nā SSD pāʻani T-FORCE hou i ka M.2-2280 form factor.

2. He aha nā hāʻina hoʻoluʻu i hāʻawi ʻia me ka T-FORCE G70 PRO SSD?

ʻO ka T-FORCE G70 PRO SSD e loaʻa ana i nā puʻu wela graphene ultra-thin a me kahi heatsink alumini alumini no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana hoʻomaha.

3. He aha nā wikiwiki heluhelu o nā T-FORCE G70 a me G50 SSDs?

Hāʻawi ka T-FORCE G70 SSD i nā wikiwiki heluhelu a hiki i 7000 MB / s, aʻo ka G50 SSD e hoʻokō i nā wikiwiki a hiki i 5000 MB / s.

4. Ke kākoʻo nei nā T-FORCE G70 a me G50 SSD i ka ʻenehana cache SLC?

ʻAe, kākoʻo nā T-FORCE G70 a me G50 SSDs i ka ʻenehana cache SLC no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana.

5. Pehea e hiki ai iaʻu ke nānā i ke olakino o kaʻu SSD pāʻani T-FORCE?

Ua hoʻomohala ʻo T-FORCE i kāna polokalamu mākaʻikaʻi SMART patented, e ʻae i nā mea hoʻohana e nānā i ke olakino o kā lākou SSD a hana i nā hoʻokolohua hana.