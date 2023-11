Hoʻokuʻu ʻo Nintendo i nā mea hou liʻiliʻi akā koʻikoʻi no Super Mario Bros. Wonder

By

Aia ʻo Nintendo ma kahi ʻōwili ma 2023, ʻaʻole wale me kā lākou mau pāʻani hou a me nā ʻike hiki ke hoʻoiho ʻia, akā pū kekahi me nā mea hou i ko lākou mau poʻo inoa. ʻO kekahi o ia pāʻani i loaʻa hou i kahi hoʻonui kaulana ʻo Super Mario Bros. Wonder.

I ka hōʻano hou loa, e lawe ana i ka pāʻani i ka mana 1.0.1, ua kālele nui ʻo Nintendo i ka hoʻoponopono ʻana i nā pōpoki. ʻOiai he liʻiliʻi ka nui o ka mea hou, lawe ia i nā hoʻomaikaʻi koʻikoʻi e hoʻonui ai i ka ʻike pāʻani holoʻokoʻa no nā mea pāʻani.

Hoʻokahi hoʻololi koʻikoʻi i hoʻokomo ʻia i ka mea hou e pili ana i ka ʻōnaehana naʻau o ka pāʻani. I kēia manawa, ke koho nā mea pāʻani i ka "Hoʻomaka hou" a i ʻole "Haʻalele i ka papa," e hoʻihoʻi ʻia kā lākou mau helu i ka mokuʻāina ma mua o ke komo ʻana i ka papa. Hoʻohui kēia hoʻololi i kahi papa o ka pono a me ka hoʻolālā i ka pāʻani, e ʻae ana i nā mea pāʻani e hoʻoholo i ka ʻike e pili ana i kā lākou holomua.

Eia hou, ua hana ʻo Nintendo i nā hoʻohui a me nā hoʻoponopono i ka ʻāpana hōʻaiʻē limahana o ka pāʻani. Hoʻomaopopo kēia hoʻololi i nā haʻawina o ka hui hoʻomohala me ka pololei, e hōʻoia i ka ʻike pono ʻia o nā mea a pau no kā lākou hana paʻakikī.

Ma keʻano holoʻokoʻa, hoʻopuka ka mea hou i nā pilikia i loaʻa i nā mea pāʻani i ka wā e pāʻani ana iā Super Mario Bros. Wonder. Ma ka hoʻomaikaʻi mau ʻana a me ka hoʻoponopono maikaʻi ʻana i kā lākou mau pāʻani, hōʻike ʻo Nintendo i kā lākou kūpaʻa i ka hāʻawi ʻana i ka ʻike pāʻani maikaʻi loa no kā lākou mau mea aloha.

NPP:

Nīnau: He aha ka manaʻo o ka mea hou loa no Super Mario Bros. Wonder?

A: ʻO ka manaʻo nui o ka hōʻano hou i ka hoʻoponopono ʻana i nā pōpoki i ka pāʻani.

Nīnau: He aha ka hoʻololi i hana ʻia i ka ʻōnaehana helu puʻuwai?

A: Ua hoʻihoʻi ka mea hou i nā helu i ko lākou kūlana mua i ke koho ʻana iā "Hoʻomaka hou" a i ʻole "Haʻalele i ka papa."

Nīnau: He aha nā hoʻololi i hana ʻia i nā hōʻaiʻē limahana?

A: Ua hana ʻia nā hoʻohui a me nā hoʻoponopono e hōʻoia i ka ʻike pololei ʻana i nā haʻawina a ka hui hoʻomohala.

Nīnau: No ke aha e hoʻokuʻu pinepine ai ʻo Nintendo i kā lākou pāʻani?

A: Manaʻo ʻo Nintendo e hoʻomaikaʻi mau i ka ʻike pāʻani a hoʻoponopono i nā pilikia e hālāwai ai nā mea pāʻani.