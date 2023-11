Ke wehe nei i ka Chaotic Brilliance o Harley Quinn i ka Suicide Squad: Kill the Justice League Trailer

E hoʻomākaukau e hoʻopio ʻia e ke ʻano enigmatic a me ka ʻike ʻole ʻia o Harley Quinn ʻoiai ʻo ia e hele ana i ke kahua waena o ka hale kiʻiʻoniʻoni hauʻoli no ke kolu o ka poʻe i manaʻo nui ʻia, ʻo Suicide Squad: Kill the Justice League. Hoʻokomo ʻoe iā ʻoe iho i loko o kahi honua puʻuwai o ka heroism i lilo i rogue i kou ʻike ʻana i nā hana electrifying o ka Suicide Squad.

I loko o kēia kiʻi kiʻiʻoniʻoni, hōʻike ʻo Harley Quinn i kāna mau mākau hakakā ʻino a me kona ʻano ʻakaʻaka like ʻole. Ma ke ʻano he anti-heroine hoʻohaunaele o ka Suicide Squad, hoʻopuka ʻo ia i ka lewa o ka ʻulaʻula, e hoʻowalewale i nā mea pāʻani i kahi hula hoʻohiwahiwa me ka pōʻino. Me ka acrobatic finesse a me ka pulima pôhili pôhili ma ka lima, ua hōʻike piha ʻia ka hana kolohe o Harley Quinn i kona hoʻopunipuni ʻana i kona mau ʻenemi.

Noho i loko o ka DC Universe waiwai a ākea, ʻo Suicide Squad: Kill the Justice League e hāʻawi i kahi manawa no nā mea pāʻani e apo i kahi ʻano hou o ka pāʻani pāʻani. Hoʻoulu ʻia e ka moʻo moʻolelo kiʻi kiʻi kiʻi, hoʻokuʻu ka pāʻani i nā mea pāʻani i kahi ʻike moʻolelo e like me nā mea ʻē aʻe, e wehe ana i ka paʻakikī o nā wahi hina, ka hoʻōla ʻana, a me nā kuʻikahi like ʻole.

NPP:

Nīnau: I ka manawa hea e loaʻa ai ka Suicide Squad: Kill the Justice League?

A: ʻO Suicide Squad: Kill the Justice League e hoʻokuʻu ʻia ma Pepeluali 2, 2024, ma PlayStation 5, Xbox Series X/S, a me PC.

Nīnau: Hiki i nā mea pāʻani ke manaʻo e ʻike i nā mea hōʻailona ʻē aʻe mai ka DC Universe i ka pāʻani?

A: ʻOiaʻiʻo! ʻO Suicide Squad: Kill the Justice League e hōʻike ana i kahi papa inoa o nā mea i aloha ʻia mai ka DC Universe, kēlā me kēia me ko lākou mau mana kūʻokoʻa a me nā moʻolelo hoihoi.

Nīnau: Hāʻawi ka pāʻani i nā koho multiplayer?

A: ʻAe, e hōʻike ana ka pāʻani i nā koho pāʻani hoʻokahi a me nā koho multiplayer, e ʻae ana i nā mea pāʻani e hui pū me nā hoaaloha a hoʻopaʻa pū i nā mikiona hoihoi.

Ke koi nei kēia pāʻani i manaʻo nui ʻia i nā palena o ka moʻolelo a me ka pāʻani, e hoʻohiki ana i kahi ʻike poina ʻole no nā mea pā a me nā mea hou. No laila e kaha i kāu mau kalena a apo i ka haunaele i ka wā e hoʻomākaukau ai ʻo Harley Quinn a me ka Suicide Squad e lawe i ka Justice League ma Suicide Squad: Kill the Justice League.