Hōʻike ʻia ka haʻawina hou i ke kuleana ʻo Cerebellar Nuclei ma ke aʻo ʻana hui

Ua hana nā mea noiʻi mai ka Netherlands Institute for Neuroscience, Erasmus MC, a me Champalimaud Center for the Unknown i kahi ʻike hoihoi e pili ana i ke aʻo ʻana i ka hui a me ke kuleana o ka nuclei i ka cerebellum. ʻO ka mea maʻamau, ua manaʻo ʻia ʻo ka cortex o ka cerebellum ke kuleana no ka hoʻoponopono ʻana i ke aʻo ʻana hui. Eia naʻe, ke hōʻike nei kēia haʻawina hou he hana kahaha maoli ka nuclei i kēia kaʻina aʻo.

ʻO ka hoʻonaʻauao hui pili i ke kaʻina hana e alakaʻi ai nā ʻike maikaʻi a maikaʻi ʻole i ke aʻo ʻana a me ka loli ʻana. Eia kekahi laʻana, inā e puhi mākou i ko mākou mau manamana lima ma kahi kapuahi wela, e aʻo mākou e makaʻala i ka wā e hiki mai ana. Ua ʻike lōʻihi ʻia ka cerebellum he mea nui i kēia ʻano o ke aʻo ʻana, akā ʻaʻole maopopo nā ʻano hana pololei.

No ka noiʻi hou ʻana i kēia, ua hana ka hui o nā mea noiʻi honua i nā hoʻokolohua me nā ʻiole. Ua hoʻomaʻamaʻa ʻia nā ʻiole me ʻelua mau mea hoʻouluulu ʻokoʻa: ʻo ka uila ʻana o ka mālamalama i ukali ʻia e ka puff o ka ea i ka maka. I ka wā lōʻihi, ua aʻo nā ʻiole i ka hoʻohui ʻana i nā mea hoʻouluulu ʻelua a pani mua i ko lākou mau maka ke ʻike lākou i ka uila o ka mālamalama.

Ua nānā nā mea noiʻi i ʻelua mau ʻāpana nui o ka cerebellum: ka cerebellar cortex a me ka cerebellar nuclei. Hoʻopili ʻia kēia mau ʻāpana, me ka nuclei e hana nei ma ke ʻano he kikowaena puka o ka cerebellum. Ua manaʻo mua ʻia ʻo ka cortex ke kuleana nui i ke aʻo ʻana i ka reflex a me ka manawa o ka pani ʻana o ka lihilihi. Eia naʻe, ua hōʻike ʻia kēia haʻawina e hiki ke hoʻoponopono ʻia ka pani ʻana o ka lihilihi kūpono e ka nuclei.

Loaʻa i ka cerebellum ka ʻike mai nā ʻāpana lolo ʻē aʻe ma o ka mossy fibers a me ka piʻi ʻana. Ua manaʻo ʻia nā pulu mossy e lawe i ka ʻike mai ka hoʻoulu ʻana i ka māmā, ʻoiai ʻo ka piʻi ʻana e lawe i ka ʻike e pili ana i ka puff ea. Ua ʻike ka poʻe noiʻi, i nā ʻiole e hōʻike ana i ka aʻo ʻana i ka pilina, ua hoʻoikaika ka mossy fibers i nā pilina i ka nuclei.

Eia kekahi, ua hoʻohana nā mea noiʻi i nā optogenetics, kahi ala e hoʻohana ai i ka mālamalama e hoʻokele i nā cell, e hoʻāʻo i ka hiki ke aʻo i ka nuclei cerebellar. Ua ʻike lākou ʻo ka hoʻoulu pololei ʻana i nā pilina o ka lolo me ka māmā, i hui pū ʻia me ka puff ea, alakaʻi i ka pani ʻana o ka lihilihi kūpono i nā ʻiole.

Hāʻawi kēia haʻawina i nā ʻike hou i nā mīkini paʻakikī o ke aʻo ʻana i ka hui ʻana i ka cerebellum. Ma ka hōʻike ʻana i ka hāʻawi kamahaʻo o ka nuclei, ua hoʻonui ka poʻe noiʻi i ko mākou ʻike no kēia ʻāpana lolo koʻikoʻi a me kāna kuleana i ke aʻo ʻana a me ka hana.

