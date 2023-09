Hāʻawi ʻo Beavers i ka hana ʻana i ke kinoea hale ʻōmaʻomaʻo ma ka Arctic, ʻike ʻia ka haʻawina

ʻO kahi noiʻi hou i mālama ʻia e nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Alaska Fairbanks (UAF) ua ʻike i ka piʻi ʻana o ka beavers i ka hana ʻana i ka ʻeaea ma ka Arctic. Paʻi ʻia i loko o ka puke pai Environmental Research Letters, pili ka haʻawina i ka noho ʻana o nā beavers ma ka ʻāina i ka piʻi ʻana o nā pae kinoea methane.

Loaʻa i ka wā kahiko ma nā wahi ulu lāʻau, ke noho nei nā beavers i nā wahi tundra ma ke komohana a me ka ʻākau o Alaska. He koʻikoʻi koʻikoʻi ko kēia colonization a ʻike ʻia ʻo ia he hoʻomohala radical e nā kaiāulu ma kēia mau wahi.

ʻO ka hui noiʻi UAF, alakaʻi ʻia e Polofesa Ken Tape, ʻōlelo ʻo kā lākou noiʻi ʻo ia ka mea mua e hoʻopili pono ai i nā loko beaver hou i ka piʻi ʻana o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke kinoea methane. He mea koʻikoʻi kēia ʻike ʻana ma muli o ka hopena o ka ʻōmaʻomaʻo o ka methane, ʻoi aku ka nui o 25 mau manawa ma mua o ke kalapona kalapona i ka hoʻopaʻa ʻana i ka wela i loko o ka lewa o ka honua. ʻO Methane ke kuleana no ka 20% o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke kinoea honua, e like me ka US Environmental Protection Agency.

Ua nānā ka poʻe noiʻi ma kahi o 166 mau mile square ma ke kahawai ʻo Noatak River Basin ma ke komohana ʻākau o Alaska. Ua hoʻohana lākou i nā kiʻi mai ka lewa mai, mai ka papahana ʻo Arctic-Boreal Vulnerability Experiment o ka National Aeronautical and Space Administration, no ka hoʻomaopopo pono ʻana i ka hopena o nā beavers ma ka ʻāina. Ma ka palapala ʻana ma luna o 10,000 mau loko beaver ma Alaska Arctic, ua hiki i ka hui noiʻi ke hoʻohālikelike i ka noho ʻana o nā loko beaver me nā wahi wela methane.

ʻO nā dams Beaver, kahi hōʻailona o ia ʻano, ke kumu o ka wai kahe e hoʻopiha i nā mea kanu a hoʻololi i nā kahawai Arctic i loko. ʻO kēia mau loko o ka beaver a me nā mea kanu i hoʻopuni ʻia a puni e lilo i wahi hoʻoneʻe oxygen me ka sediment organik waiwai. Ke pohō kēia mea, hoʻokuʻu ia i ke kinoea methane.

Ua hoʻohana nā mea noiʻi i ka ʻenehana kiʻi hyperspectral ea no ka palapala ʻāina methane. ʻO kēia kaʻina hana kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi i ka ʻikepili mai hoʻokahi haneli mau ʻāpana like ʻole i ka spectrum electromagnetic, e ʻae ai i ka ʻike ʻana i ka methane a me nā kinoea ʻē aʻe.

ʻO nā mea kākau pū o ka noiʻi ʻo Benjamin Jones, he kaukaʻi noiʻi kōkua ma ka UAF Institute of Northern Engineering, me kahi hui mai ka National Park Service a me ka hale hoʻolālā jet propulsion o NASA.

Hoʻohui kēia haʻawina i ko mākou ʻike i ka pilina paʻakikī ma waena o nā ʻano a me ka hoʻololi ʻana i ke aniau. Ke hoʻomau nei nā beavers i ka hoʻonui ʻana i ko lākou ākea i ka Arctic, pono e noiʻi hou ʻia e loiloi i nā hopena lōʻihi o ko lākou hele ʻana i ka hoʻokuʻu ʻana i ke kinoea hoʻomehana honua.

Sources:

– Ke Kulanui o Alaska Fairbanks (UAF)

– ʻOihana Hoʻomalu Kaiapuni ʻAmelika