Poʻomanaʻo Hou: ʻO ka Sonos Era 300: ʻO kahi ʻōlelo leo uila e hoʻololi nei i ka pāʻani me kahi makana ʻeleʻele maikaʻi ʻole.

Nūhou maikaʻi no nā mea leo leo a pau ma laila! ʻO ka Sonos Era 300 i hoʻohanohano nui ʻia, kaulana no kona ʻano leo maikaʻi a me nā hiʻohiʻona leo leo spatial groundbreaking, i kēia manawa i loaʻa i kahi uku kūʻai ʻole ʻo Black Friday. Hiki iā ʻoe ke hopu i kēia ʻōlelo leo uila lanakila-lanakila no ka £399 wale nō, mai kona kumu kūʻai mua o £449 ma Amazon.

Hāʻawi kēia hāʻule kumukūʻai koʻikoʻi i kahi manawa kūpono no ka poʻe e ʻimi nei i ka Era 300 akā kānalua no kāna kumu kūʻai mua. ʻIke ʻia nā mea kamaʻilio Sonos no kā lākou hana leo like ʻole a me ka hoʻolālā ʻokiʻoki, akā ʻaʻole ʻike pinepine ʻia lākou me nā uku nui. No laila, he kumu maoli kēia hāʻawi manawa palena ʻole no ka hoʻolauleʻa.

ʻO ka mea e hoʻokaʻawale ai i ka Sonos Era 300 ʻo ia kona hiki ke hāʻawi i kahi ʻike leo immersive e like me nā mea ʻē aʻe. Hoʻolako ʻia me ka ʻenehana hoʻokani Trueplay ponoʻī a Sonos a me ke kākoʻo no Dolby Atmos, hana kēia mea haʻiʻōlelo i kahi kani kani ʻekolu-dimensional e hoʻopuni ana i ka mea hoʻolohe. Inā paha he mea aloha ʻoe i ke mele kahiko, metala kaumaha, a i ʻole kekahi mea i waena, hoʻopuka maikaʻi ka Era 300 i nā nuances a me nā kikoʻī o kēlā me kēia ʻano.

Eia kekahi, ʻaʻole ʻo ka Era 300 he ʻōlelo akamai wale nō, he hale home akamai. Hoʻohui maikaʻi ʻia me ka ʻōnaehana kaohi leo Sonos a me Amazon Alexa, e hāʻawi iā ʻoe i ka mana hoʻoikaika ma luna o kāu pāʻani leo a me nā mea akamai ʻē aʻe i kāu kaiaola pili. Me kona hiki ke kahe nui a me ka hana maʻamau, ʻaʻole ia he mea kupanaha ua loaʻa ka Era 300 i ka hoʻopiʻi koʻikoʻi a me ka ʻike.