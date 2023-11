Hōʻike ʻo Stellaris: Console Edition i ka 'Toxoids' Expansion Pass 6

ʻO Stellaris: Console Edition, ka pāʻani sci-fi hoʻolālā ākea i hoʻohanohano nui ʻia, ua hoʻomaka koke nei i kāna mea hoʻonui i manaʻo nui ʻia 6, i kapa ʻia ʻo 'Toxoids.' Hoʻomohala ʻia e Paradox Development Studio, hoʻolauna kēia hoʻonui i kahi lāhui hoihoi hou e hāʻawi ana i nā mea pāʻani i kahi ʻike pāʻani kiʻekiʻe a me ka uku kiʻekiʻe.

Hāʻawi ʻo Stellaris: Console Edition i nā mea pāʻani i ke ao holoʻokoʻa e makaʻala, piha i nā lāhui malihini like ʻole, nā ʻāina i ʻike ʻole ʻia, a me nā mea huna. Me nā hiki ʻole ke hoʻonui i ko lākou aupuni, hiki i nā mea pāʻani ke launa pū me nā lāhui ʻē aʻe, hoʻokumu i nā pilina diplomatic a i ʻole e komo i nā hakakā hoʻolālā. Hāʻawi ka pāʻani i kahi ʻike immersive e hoʻohui i ka hoʻoholo hoʻoholo hoʻolālā me ka epic space exploration.

Ma ka hoʻonui 'Toxoids', e hālāwai nā mea pāʻani i kahi lāhui kūʻokoʻa i ʻike ʻia no ko lākou waiwai a me ke aloha ʻole. Me nā kumu hou, civics, traits, and cosmetics, hāʻawi ka hoʻonui i nā koho hoihoi no nā mea pāʻani e hana i ko lākou aupuni a hana i kā lākou moʻolelo ponoʻī. ʻO ka hoʻomaka ʻana o ka lāhui Toxoids he mea ʻala i ka pāʻani, hoʻokūkū i nā mea pāʻani e lawe i nā pilikia i helu ʻia a hoʻoholo i nā hoʻoholo paʻakikī e ʻohi i nā uku.

Loaʻa i kēia manawa no PlayStation 4 a me Xbox One, ka hoʻonui 'Toxoids' no Stellaris: Console Edition e hoʻomau i ka hopu i nā mea pāʻani me kāna mechanics gameplay hou a me ke ao holoʻokoʻa. Ke hoʻomaka nei ʻoe i kahi huakaʻi ʻike, hoʻomākaukau e hoʻokele i nā hanana hiki ʻole ke wehewehe, e hālāwai me nā honua hou, a komo i ka diplomacy intergalactic a i ʻole ke kaua.

E hoʻonui i kou aupuni a lanakila i nā hōkū me Stellaris: Console Edition a me ka hoʻonui ʻana i ka 'Toxoids' hoʻonui i ka pass 6. E lawe i ka hoʻokele o kou moʻomeheu a hoʻonohonoho i kahi papa no kahi huakaʻi kupaianaha e hoʻohiki ai i nā mea hiki ʻole a me nā hālāwai poina ʻole i ka hohonu o ka lewa.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. He aha ka Stellaris: Console Edition?

ʻO Stellaris: Console Edition kahi pāʻani sci-fi hoʻolālā ākea i hoʻomohala ʻia e Paradox Development Studio e hiki ai i nā mea pāʻani ke ʻimi i kahi galaxy holoʻokoʻa, e launa pū me nā lāhui malihini like ʻole, a hoʻonui i ko lākou aupuni.

2. He aha ka 'Toxoids' expansion pass 6?

ʻO ka 'Toxoids' expansion pass 6 ka hoʻonui hou loa no Stellaris: Console Edition. Hoʻolauna ia i kahi lāhui hou i hōʻike ʻia e ka waiwai a me ke aloha ʻole, e hāʻawi ana i nā mea pāʻani i kahi kiʻekiʻe kiʻekiʻe, kiʻekiʻe ka uku pāʻani pāʻani.

3. He aha nā mea pāʻani e manaʻo ai mai ka 'Toxoids' expansion pass 6?

Hāʻawi ka 'Toxoids' expansion pass 6 i nā kumu hou, civics, traits, a me nā mea hoʻonaninani iā ​​Stellaris: Console Edition. Hāʻawi ia i nā mea pāʻani e hana i ko lākou aupuni a e ʻimi i nā koho pāʻani hou i ka wā e hoʻokele ana i nā hanana unexplainable a me ka hālāwai ʻana i nā honua hou.

Sources:

- www.stellarisgame.com (Stellaris: Console Edition official website)