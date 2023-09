Hōʻike ʻo SteelSeries i ke poʻo poʻo kelepona ʻo Nova 7 keʻokeʻo

Ua hoʻolaha aku nei ʻo SteelSeries i ka hoʻokuʻu ʻana i kahi mana keʻokeʻo hou o kā lākou poʻo kelepona ʻole Nova 7 i mahalo nui ʻia. ʻIke ʻia no ko lākou ʻano maikaʻi loa, ua hāʻawi mau ka Nova line of headsets i ka hana koʻikoʻi.

ʻO ke poʻo poʻo keʻokeʻo Nova 7, i hōʻike ʻia ma Kepakemapa 12, 2023, ua hopu ʻia ka nānā ʻana me kāna hoʻopiʻi nani nani. Hoʻopiha kēia hoʻohui hou i nā ʻano ʻeleʻele i hoʻokuʻu mua ʻia o ka poʻo Nova 7, e hana ana i kahi hiʻohiʻona paʻa no nā mea pāʻani e hoʻohana ana i nā consoles Xbox Series S a i ʻole PS5.

Loaʻa i nā ʻano ʻelua, ʻo ka Nova 7X no nā mea pāʻani Xbox a me ka Nova 7P no ka poʻe hoihoi PS5, ʻaʻole i kaupalena ʻia kēia mau poʻo kelepona i ka pāʻani console. Hoʻopili pū lākou me nā PC, e hana ana iā lākou i nā koho maʻamau no nā mea pāʻani ma nā pae like ʻole.

Hoʻouna ʻo SteelSeries i nā laʻana o ke poʻo poʻo Nova 7 keʻokeʻo, e ʻae ana i nā mea hōʻike e loiloi i ka maikaʻi a me ka ʻike mua. Hoʻohālikelike ʻia me ka headset Arctis 7 ma mua, ua hōʻike ʻia ka Nova 7X keʻokeʻo keʻokeʻo keʻokeʻo ʻoi aku ka maikaʻi, hopu koke i ka maka.

ʻO ka mea e makemake nui ai ka Nova 7 ʻo ia ka launa pū me nā Arctis Nova Booster Packs. Hāʻawi kēia mau ʻeke i nā ʻano kala no ke poʻo ski goggle a me nā hōʻailona leo, e ʻae i nā mea hoʻohana e hoʻopilikino a hana i kā lākou mau poʻo e like me kā lākou makemake.

Loaʻa ke poʻo keʻokeʻo Arctis Nova 7 no ke kūʻai ʻana ma Amazon a me ka pūnaewele SteelSeries ma nā ʻano like ʻole o Xbox a me PlayStation. Inā he mea pāʻani console ʻoe a hoʻohana paha i kahi PC, ʻo kēia headset kahi hoʻomaikaʻi kūpono a me kahi hoʻohui hoʻohui i kekahi hoʻonohonoho pāʻani.

