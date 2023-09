Lilo ʻo Starfield i ka hoʻolaha pāʻani nui loa a Bethesda me 6 miliona mau mea pāʻani

Ua hoʻokō ʻo Starfield, ka RPG space i manaʻo nui ʻia mai Bethesda, i kahi hoʻolaha hoʻopaʻa moʻolelo. Wahi a ka hoʻolaha a Bethesda ma Twitter, ua lilo ʻo Starfield i "ka hoʻomaka ʻana o ka pāʻani Bethesda nui loa i nā manawa a pau," e huki ana ma luna o 6 miliona mau mea pāʻani mai ka lā 6 Kepakemapa.

Ua hoʻokuʻu mua ʻia ka pāʻani ma Early Access ma ʻAukake 31 a laila ma ke ao holoʻokoʻa i ka lā 6 Kepakemapa. ʻOiai ke loaʻa nei ma ke ʻano he inoa Game Pass manuahi, ke hana maikaʻi nei ʻo Starfield ma nā palapala kūʻai kikohoʻe a me ke kino.

Ma ka palapala kiʻi kūʻai kiʻekiʻe o Steam, ua hoʻopaʻa ʻo Starfield i ke kūlana helu ʻelua, ʻelua wale nō i ka Counter-Strike: Global Offensive. Me kahi o 200,000 mau mea pāʻani like, ʻoi aku ʻo Starfield i ka helu o nā mea pāʻani like ʻole o nā RPG Bethesda kaulana e like me Skyrim, Fallout 4, a me The Elder Scrolls Online.

Ma kahi o kona kūleʻa i ka mākeke kikohoʻe, ua lanakila ʻo Starfield i ka pakuhi kūʻai kino ma UK, ʻoi aku ka nui o nā poʻo inoa e like me Hogwarts Legacy a me Mario Kart 8 Deluxe. Hoʻohālikelike ka hana o ka pāʻani ma ka mākeke kino me ka Diablo IV, he mea koʻikoʻi koʻikoʻi.

Hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka kūleʻa o Starfield i ka hui ʻana o kona loaʻa ʻana ma Game Pass a me ke kākoʻo o nā mea hoʻolaʻa hoʻolaʻa. Nui nā mea kākau inoa Game Pass i koho e kūʻai i ka mana kikohoʻe o ka pāʻani e hōʻike i ke kākoʻo no Xbox a me Bethesda Studios a e hōʻoia i ka loaʻa ʻana o ke kākoʻo mau a me nā mea hou.

ʻOiai ʻaʻole i hoʻolaha ʻia nā helu kūʻai kūʻokoʻa no Starfield e Bethesda, ʻo ka hoʻomaka ʻana o ka pāʻani a me ka ulu ʻana o ka mea pāʻani i hoʻonoho iā ia ma ke ʻano he kūleʻa nui. Me kāna pāʻani immersive space exploration, ua hoʻonohonoho ʻia ʻo Starfield e hopu i nā mea pāʻani no nā makahiki e hiki mai ana.

