Hōʻike nā mea pāʻani ʻo Starfield i kā lākou mau akamai hana ma ka hana hou ʻana i nā helehelena kaulana

Ua hōʻike ʻia nā mea pāʻani ʻo Starfield he pūʻulu akamai a noʻonoʻo hoʻi, e hōʻike ana i ko lākou mau akamai ma o ka hoʻohana ʻana i ka mea hana koʻikoʻi o ka pāʻani e hana hou i nā ʻano helehelena kaulana. Mai nā mea hoʻokani kiʻiʻoniʻoni a i nā kiʻi moʻokalaleo i aloha ʻia, ke kaʻana like nei ke kaiāulu i kā lākou hana hoʻohiwahiwa ma ka pāpaho.

Hoʻokahi mea hoʻohana Reddit, ʻo strider390, i hoʻopuka i kahi kiʻi kiʻi o kā lākou ʻano e like me Willem Dafoe, me ka caption, "Ua ʻike ʻoe, ʻo wau kekahi mea o ka mea hana hana," e pili ana i ka meme kaulana Spider-Man. ʻO kekahi mea pāʻani, ʻo SoullessVoid, ua hoʻoholo e hana hou i ka moʻolelo David Bowie e like me kāna Starman persona. Ua hele ʻo CheesyWales a hiki i ka hoʻokumu ʻana iā Todd Howard, ke poʻo hoʻomohala o Bethesda, ke keena ma hope o Starfield.

Ke kiʻi nei i ka hoʻoikaika ʻana mai nā kiʻiʻoniʻoni a me nā hōʻike TV, ua hana hou nā mea pāʻani i nā mea like me Mike Ehrmantraut mai Breaking Bad and Better Call Saul, Tony Soprano mai The Sopranos, a me Shrek a me Lord Farquaad mai ka franchise Shrek. Hōʻike kēia mau hōʻike leʻaleʻa a weliweli i ka nānā ʻana o ka mea pāʻani i nā kikoʻī a me ka hana.

ʻAʻole wale nā ​​mea pāʻani i hana hou i nā helehelena kaulana, akā ua hana pū lākou i ka hana hou ʻana i nā hana kiʻi kiʻi mai nā franchise kaulana e like me Star Wars a me Star Trek me ka hoʻohana ʻana i ka mea hana moku o Starfield. Hoʻokomo pū ka pāʻani i kekahi mau hua manu Easter i kūkulu ʻia, ʻo ia kekahi e kuhikuhi ana i ka ʻōlelo kaulana loa a Starfield.

Ua hana mua ʻo Starfield i nā nalu i ka ʻoihana pāʻani, ʻoi aku ka nui o nā palapala kūʻai ma mua o kona hoʻokuʻu ʻia ʻana. Ua hōʻike ka luna Xbox ʻo Phil Spencer ma luna o hoʻokahi miliona mau mea pāʻani i hana ikaika i ka pāʻani i kona lā hoʻokuʻu ʻia ʻo Kepakemapa 6th.

Ke hoʻomau nei nā mea pāʻani i ka ʻimi ʻana i ke ao ākea o Starfield, ʻoi aku ka nui o nā moʻolelo hoihoi a me nā mea i hana ʻia. Me kāna mau ʻimi hoʻokani roleplaying a me ka ʻōnaehana hakakā leʻaleʻa, ua hoʻopio ʻo Starfield i nā mea pāʻani a hōʻike paʻakikī ke pale aku.

Source: IGN Review (helu: 7/10) na Ryan Dinsdale.