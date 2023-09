Starfield: Pehea e hoʻomaikaʻi ai i ka hana FPS ma PC me Nvidia GPU

ʻO Starfield, ka pāʻani i manaʻo nui ʻia e ka mea hoʻomohala ʻo Bethesda, ua lawe i ke kaiāulu pāʻani wikiō ma ka ʻino. Me kona honua nui a me nā kūlanakauhale kikoʻī, ʻaʻole ia he mea kupanaha ka hauʻoli o nā mea pāʻani e luʻu i kēia RPG sci-fi. Eia nō naʻe, ua hōʻike kekahi mau mea pāʻani i ka hopohopo e pili ana i ka hana o ka pāʻani, ʻoi loa ma PC me Nvidia GPUs.

Ma ka maʻamau, holo ʻo Starfield ma Xbox Series X|S ma 30 mau kiʻi i kēlā me kēia kekona, he mea hōʻeha paha ia no nā mea pāʻani makemake i ka pāʻani maʻalahi. Ma ka PC, hiki i ka loaʻa ʻana o kahi 60fps paʻa ke kū ʻole i kēia manawa.

ʻO ka mea pōmaikaʻi, hāʻawi kahi alakaʻi e ka mea hoʻohana Nexusmods i kapa ʻia ʻo Okhayko i kahi hopena kūpono. Manaʻo ke alakaʻi i ka ʻenehana PCI express i kapa ʻia ʻo Resizable BAR (Base Address Register) no nā mea nona Nvidia. Hiki i kēia ʻenehana ke komo i ka CPU me ka ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻomanaʻo ʻana o ka GPU, hiki ke hopena i ka hana maikaʻi.

I mea e hiki ai iā Resizable BAR, pono nā mea hoʻohana Nvidia e hoʻoiho i ka Nvidia Profile Inspector a hana i kēia mau loli i ka polokalamu:

1. E koho i Starfield ma ka papa kuhikuhi koho.

2. E hoʻokele i ka pauku 5.

3. E hoʻonoho i ka hiʻohiʻona rBAR i hiki ke hoʻohana.

4. E hoʻonoho i nā koho rBAR i 0x00000001.

5. E hoʻonoho i ka palena nui rBAR i 0x0000000040000000.

6. Hit "Apply Changes" ma ka luna akau.

Hiki i ka hoʻokō ʻana i kēia mau hoʻololi ke hoʻoikaika i ka hana o ka pāʻani, ʻoi aku hoʻi no nā mea pāʻani me RTX 30-Series GPUs. He mea pono ke hoʻomaopopo ʻia e manaʻo ʻia ʻo Nvidia e hoʻokuʻu i nā mea hoʻokele kaʻa i ka wā e hiki mai ana e hoʻonui i ka pāʻani Starfield.

I kēia manawa, hāʻawi kēia alakaʻi i kahi workaround kūpono no nā mea pāʻani e ʻimi nei i kahi ʻike paʻa 60fps. Ke hoʻomau nei ka ulu ʻana o ka pāʻani a hoʻokuʻu ʻia nā mea hou, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hana.

Loaʻa ʻo Starfield i kēia manawa no PC a me Xbox Series X|S, a hiki ke pāʻani ʻia me ke kumu kūʻai ʻole no nā mea kākau inoa Xbox Game Pass.

