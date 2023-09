Loaʻa iā Starfield ka hoʻomaikaʻi kiʻekiʻe mai ke Akua o War Co-Creator David Jaffe

ʻO Starfield, ka pāʻani i manaʻo nui ʻia mai Bethesda, ua loaʻa i ka hoʻomaikaʻi kiʻekiʻe mai nā mea pāʻani a me nā ʻoihana ʻoihana like. ʻO kekahi o nā mea kaulana e hele mai me ko lākou mahalo i ka pāʻani ʻo David Jaffe, ka mea nāna i hana i ke ʻano o ke Akua o ke Kaua.

Ua hōʻike ʻo Emil Pagliarulo, ka luna hoʻolālā a me ka mea kākau o Starfield, i kona kahaha i nā ʻōlelo maikaʻi a Jaffe. Ua lawe ʻo Pagliarulo i Twitter e kaʻana like i kona mau manaʻo, me ka ʻōlelo ʻana, "He mea kupanaha ka loaʻa ʻana o nā mea pā i kāu hana. ʻO ka loaʻa ʻana o nā hoa devs - ʻoi aku ka poʻe āu i ʻike a mahalo ai - ʻo ka leʻaleʻa me kāu pāʻani he pae maikaʻi loa ia.

ʻO Jaffe, i ʻike ʻia no kāna hana ma Santa Monica Studios a me ka hoʻokumu pū ʻana i ke Akua o ke Kaua a me nā franchise Twisted Metal, ʻaʻole ia i kāohi i kāna hoʻomaikaʻi ʻana iā Starfield. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, ua hele ʻo ia a hiki i ke kapa ʻana i kāna pāʻani punahele hoʻokahi o nā manawa āpau. Ua hoʻolaʻa nui ʻia kāna mau pūnaewele media a me nā pou YouTube i ka pāʻani mai kona hoʻomaka ʻana, e hōʻike ana i kāna kākau ʻana.

Ua loaʻa ʻo Starfield i ka manaʻo nui mai kona hoʻokuʻu ʻia ʻana, me nā helu mea pāʻani hoihoi e hoʻokūkū. Ua hōʻea ka pāʻani i 1 miliona mau mea pāʻani i ka lā hoʻomaka, a ma ka lā 7 Kepakemapa, ua hōʻuluʻulu ia i kahi waihona mea pāʻani o 6 miliona. He hōʻike kēia mau helu i ka hauʻoli a me ka manaʻolana e pili ana i ka inoa.

Ke hoʻomau nei ka hoʻokipa maikaʻi ʻana no Starfield, hiki iā Bethesda a me ka hui hoʻomohala ke haʻaheo i kā lākou hoʻokō. ʻO ka honua immersive o ka pāʻani, ka moʻolelo hoihoi, a me ka pāʻani paʻa i hopu i nā naʻau o nā mea pāʻani a me nā ʻoihana ʻoihana like.

Nā wehewehena:

- Starfield: He pāʻani i manaʻo nui ʻia e Bethesda.

- ʻO David Jaffe: Ka mea nāna i hana i ke ʻano o ke Akua o ke Kaua a me ka ʻoihana ʻoihana.

- Emil Pagliarulo: Luna Hoʻolālā a me ka mea kākau o Starfield.

- Bethesda: He mea hoʻomohala pāʻani wikiō kaulana a me ka mea hoʻopuka.

