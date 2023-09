ʻO Starfield Breaking the Bank Quest Guide: He Stealthy Heist and Intrigue

I ke ao holoʻokoʻa o Starfield, loaʻa i nā mea pāʻani ka manawa e hui pū ai me ka ʻaoʻao Crimson Fleet a hoʻomaka i nā ʻimi like ʻole e hoʻāʻo ai i kā lākou akamai a me ka infiltrative. ʻO kekahi o ia ʻimi ʻo "Breaking the Bank," e pili ana i kahi heist wiwo ʻole a me kahi pūnaewele o ka hoʻopunipuni.

Hoʻomaka ka ʻimi ma hope o ka hopu ʻana iā UC Commander Kibwe a loaʻa kāu haʻawina mai ka Crimson Fleet. No ka hoʻomau, pono nā mea pāʻani e hele i ka Siren of the Stars i ka ʻōnaehana Aranae IV a hui pū me Rokov, he lālā mua o ka Crimson Fleet.

I ka manawa ma luna o ka starliner, e kamaʻilio nā mea pāʻani me Rokov, nāna e hōʻike i ka hoʻolālā e pili ana i ka ʻaihue mai ka moku, akā me ka wili. No ke kōkua ʻana, noi ʻo Rokov i ke kōkua no ka ʻae ʻia ʻana i loko o ka Crimson Fleet. ʻO ka hana mua e hele i kahi hanana gala ma ka starliner a hōʻiliʻili i ka ʻike e pili ana i kahi kanaka i kapa ʻia ʻo Larry Dumbrosky.

No ka pale ʻana i ka ʻōnaehana ʻike hoʻoweliweli o ka moku, pono nā mea pāʻani e pale i ka pepehi ʻana i kekahi i ka wā o ka hanana. ʻO ke kamaʻilio ʻana me nā poʻe like ʻole e hāʻawi i ka ʻike koʻikoʻi e pili ana i nā hana a Dumbrosky a me kāna pilina me kekahi i kapa ʻia ʻo Klaudia Twist. Hōʻike ʻo Confronting Klaudia i nā mea hou aʻe e pili ana i kā lākou hoʻolālā a alakaʻi i nā mea pāʻani iā ​​Gabriel Vera, kekahi mea koʻikoʻi o ka hoʻolālā.

No ka loaʻa ʻana i ka Purser's Safe a loaʻa i ka Earth Savior Award, pono nā mea pāʻani e loaʻa i kahi ID a hoʻohuli iā Sheila, he NPC, e hāʻawi iā ia. Me ka loaʻa ʻana o ka makana, hoʻomaikaʻi nā mea pāʻani iā ​​Rokov i ko lākou holomua, a laila manaʻo i ka pono o nā hōʻike hou aku e kūʻē iā Dumbrosky. Ke alakaʻi nei kēia i ka hoʻolālā e hoʻokaʻawale iā Gabriel Vera a e ʻōlelo iā ia.

Ke hoʻokele nei i ka Engineering Deck, hoʻohuli nā mea pāʻani iā ​​Chief Engineer Sandin e hāʻawi i ke komo ʻana i ka wahi Life Support. Ma ka hoʻopau ʻana i ke kākoʻo ola, hana lākou i kahi ulia pōpilikia āpau a hoʻomaka e nīnau iā Gabriel Vera no ka ʻike koʻikoʻi. Hiki i nā mea pāʻani ke koho e pani i ka Crimson Fleet a i ʻole UC SysDef i ka wā o ke kamaʻilio ʻana, e pili ana i kā lākou ʻaoʻao makemake.

ʻO ka hope loa, hāʻawi ka ʻimi i nā koho a me nā luʻi, e paipai ana i nā mea pāʻani e hoʻomaʻamaʻa i kā lākou mākau huna, hōʻiliʻili i nā hōʻike, a hana i nā hoʻoholo koʻikoʻi e pili ana i ko lākou kūpaʻa me ka Crimson Fleet a me UC SysDef.

