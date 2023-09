ʻO ka hoʻokipa ʻana iā Starfield: He ʻike aloha a inaina paha

ʻO Starfield, ka pāʻani i manaʻo nui ʻia mai Bethesda, ua hui ʻia me ka hoʻokipa hui ʻana mai nā mea pāʻani. Aloha nui kekahi i ka pāʻani, e hoʻomaikaʻi ana i kona ākea ākea a me ka nānā ʻana i nā kikoʻī. ʻO nā mea ʻē aʻe, ua hōʻike i ka hōʻeha, ʻoiai e pili ana i ka huakaʻi wikiwiki o ka pāʻani, ka hoʻouka ʻana i nā pale, a me ka helu kiʻi.

ʻO kekahi o nā mea koʻikoʻi o ka paio ʻana, ʻo ia ka helu kiʻi o ka pāʻani. Ma mua o kona hoʻokuʻu ʻia ʻana, ua hōʻoia ʻo Bethesda e holo ʻo Starfield ma kahi laka 30fps. ʻOiai ua manaʻo ʻia kēia hoʻoholo i hāʻawi ʻia i ka laulā nui o ka pāʻani, ua haʻalele ia i nā poʻe he nui e makemake ana i kahi 60fps Performance Mode, i lilo i mea maʻamau no nā hoʻokuʻu hou.

Ua hoʻoholo ʻo Digital Foundry, kahi hui loiloi pāʻani kaulana, e ʻimi i ka hiki ke holo ʻo Starfield ma 60fps ma ka Xbox Series X. Ua kūkulu lākou i kahi console maʻamau me ka hoʻohana ʻana i ka AMD 4800S Desktop Kit a hoʻololi i ka GPU me ka RX 6700. a ʻaʻohe scaling hoʻonā ikaika, hiki iā lākou ke hoʻokō i ka 2fps ma nā wahi i hoʻopaʻa ʻia. Eia naʻe, holo mau ka hapa nui o ka pāʻani ma 60-30fps mau.

I ka wā i hoʻohaʻahaʻa ʻia ai ka hoʻonā i 1440p, e like me ka Xbox Series S, holo ka pāʻani ma kahi paʻa 40fps me nā spike i kekahi manawa i 60fps. Ua alakaʻi kēia i ka Digital Foundry e manaʻo e hiki paha iā Bethesda ke hoʻokuʻu i kahi mode 40fps no nā mea pāʻani me nā hōʻike 120Hz, ʻoi aku ka poʻe me nā pale Variable Refresh Rate (VRR).

ʻOiai he mea hoihoi kēia mau ʻike, he mea nui e hoʻomaopopo i ka paʻa ʻana o Starfield i kēia manawa ma 30fps. Eia naʻe, he mea hoihoi i ka ʻike ʻana i ka pāʻani ke hiki ke hoʻokō i nā kumukūʻai kiʻekiʻe kiʻekiʻe me kekahi mau hoʻololi.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, he polarizing ka hoʻokipa ʻana iā Starfield. Inā makemake paha nā mea pāʻani iā ​​​​ia a inaina paha, ʻaʻohe mea e hōʻole i ka manaʻo a me ka hype e hoʻopuni ana i kēia hoʻokuʻu hou.

Nā wehewehena:

- Frame rate: Ka helu o nā kiʻi i kēlā me kēia kekona i hōʻike ʻia ma kahi pale. ʻOi aku ka kiʻekiʻe o ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe ka hopena i ka neʻe ʻana i nā pāʻani wikiō.

- Ke ʻano hana: He ʻano i nā pāʻani wikiō e ʻoi aku ka nui o nā helu kiʻekiʻe ma mua o ka hilinaʻi kiʻi.

- Nā kaiapuni i hoʻopaʻa ʻia: ʻO nā wahi i loko o ka pāʻani i ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka nui a ʻoi aku ka nui.

- Variable Refresh Rate (VRR): He hiʻohiʻona e hiki ai i ka hōʻike ke hoʻonohonoho pū me ke kāleka kiʻi, e hopena i ka pāʻani maʻalahi.

