ʻO Star Wars Jedi: Survivor: He pāʻani e pono ai ke kūʻai aku

Me ka wā kūʻai o ka Pōʻalima ʻEleʻele i ka holo piha ʻana, aia nā mea pāʻani i kahi meaʻai. ʻO Star Wars Jedi: Loaʻa ka Survivor i kēia manawa ma ke kumukūʻai kūʻai nui o $ 25 i nā hale kūʻai kūʻai koho.

Hiki i nā mea pāʻani ke loaʻa i kēia hana kupaianaha ma GameStop, kahi e hāʻawi ʻia ai ka pāʻani no $ 30 ma PS5. Eia naʻe ka hopena: inā koho ʻoe e kiʻi i ka pāʻani i loko o ka hale kūʻai, e loaʻa iā ʻoe kahi hoʻemi $5 hou, e lawe ana i ke kumu kūʻai i lalo i kahi $25 wale nō. ʻO kēia ke kumu kūʻai haʻahaʻa loa a mākou i ʻike ai no Star Wars Jedi: Survivor a hiki i kēia lā, e hana ana i kahi makana hiki ʻole ke kūʻai ʻia he $ 10 ma mua o ka Best Buy a me Target i kēia manawa.

ʻOiai kūʻokoʻa kēia kuʻikahi i ka mana PlayStation 5, ʻaʻole pono e hopohopo nā mea nona ka Xbox Series X a me S. ʻOiai ua helu ʻia ka pāʻani ma $35, ʻo ka $ 5 i loko o ka hale kūʻai hoʻemi koho e pili pū kekahi iā lākou.

ʻO Star Wars Jedi: ʻAʻole ʻo Survivor wale no nā mea pā Star Wars; he pāʻani ia e ʻoluʻolu i nā mea pāʻani a pau. Me ka helu kiʻekiʻe o 89 ma OpenCritic, mahalo nui ʻia no kāna pāʻani maikaʻi loa a me ka ʻike immersive. ʻOiai ua loaʻa i ka hoʻokuʻu mua ʻana kekahi mau pōpoki, ua hana luhi nā mea hoʻomohala e hāʻawi i nā mea hou a me nā patch, e hopena i kahi ʻike pāʻani maʻemaʻe a poni.

ʻO kēia hopena i manaʻo nui ʻia i ka 2019's Star Wars Jedi: Fallen Order e hana ʻia i ʻelima mau makahiki ma hope o nā hanana o ka pāʻani mua. Lawe nā mea pāʻani i ke kuleana o Cal Kestis, he naita Jedi ma kahi misionari e kūʻē i ka Emepera. Me nā mīkini hoʻouka kaua i hoʻonui ʻia a me nā koho hoʻohālikelike ʻano hoihoi, Star Wars Jedi: Survivor e hoʻohiki i kahi huakaʻi poina ʻole.

Mai poina i kēia kuʻikahi Black Friday! E poʻo i kāu GameStop kokoke loa a hoʻomaka i kahi huakaʻi epic me Star Wars Jedi: Survivor.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Hiki iaʻu ke kūʻai aku iā Star Wars Jedi: Survivor online?

ʻOiai ke hāʻawi nei ʻo GameStop i ka ʻaelike i loko o ka hale kūʻai no Star Wars Jedi: Survivor, pono e nānā i kā lākou pūnaewele no nā koho kūʻai pūnaewele.

Ua pili ka uku ho'ēmi i nā kahua ʻē aʻe ma waho o PS5?

ʻOiai ua hoʻopaʻa ʻia ke kumukūʻai koho $5 i loko o ka hale kūʻai no ka mana o ka PS5, ʻoiai paha e hiki i nā mea nona ka Xbox Series X a me S ke hauʻoli i ka uku like.

Aia kekahi mau bonus hou me ka pāʻani?

ʻAʻole ʻōlelo ka hāʻawi o kēia manawa i nā bonus hou, akā pono mau ke nānā ʻana me ka mea kūʻai aku no nā hāʻawi hoʻolaha a i ʻole nā ​​​​mea hoʻohui i loaʻa.

