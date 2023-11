Hoʻomaka ʻo AI Hoʻomaka Stability Hou AI Hoʻokomo ʻia ʻo Stable Video Diffusion, kahi kumu hoʻohālike wikiō wehe

ʻO Stability AI, kahi hoʻomaka AI hoʻohiki, ua wehe i kahi huahana groundbreaking i kapa ʻia ʻo Stable Video Diffusion. Hiki i kēia hoʻohālike AI ke hoʻololi i nā kiʻi i loaʻa i nā wikiō ma o ka hoʻoulu ʻana iā lākou, a ʻo ia kekahi o nā hiʻohiʻona liʻiliʻi wikiō i loaʻa no ka hoʻohana ʻana i ka open-source. ʻO ka hoʻokuʻu ʻana o Stable Video Diffusion e hele mai i ka manawa i ka wā e noho aliʻi ai ka haunaele ma OpenAI i nā poʻomanaʻo, e hōʻike ana i ke kūpaʻa ʻana o Stability AI a me ka nānā ʻana i kā lākou huahana alanui.

Aia ʻo Stable Video Diffusion i kēia manawa i kahi pae "nānā noiʻi", kahi e ʻae ai nā mea hoʻohana hoihoi i nā ʻōlelo kikoʻī o ka hoʻohana. Hōʻike kēia mau huaʻōlelo i nā noi i manaʻo ʻia o Stable Video Diffusion, e like me nā mea hoʻonaʻauao a me nā mea hana hana, a me ka hoʻolālā a me nā kaʻina hana noʻeau ʻē aʻe. Eia naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole i waena o nā mea i manaʻo ʻia nā hōʻike maoli a ʻoiaʻiʻo paha o nā kānaka a i ʻole nā ​​hanana.

ʻOiai ʻo kēia mea hou mai Stability AI paʻa i ka mana nui, aia nā hopohopo e pili ana i kona hoʻohana hewa ʻana. Ke noʻonoʻo nei i ka mōʻaukala o nā manaʻo noiʻi like AI, me ka hoʻokuʻu mua ʻana o Stability AI, aia kahi hiki ke hoʻohana ʻia ke kumu hoʻohālike ma ka pūnaewele pouli. No ka pale ʻana i kēia, he mea koʻikoʻi no ka Stable Video Diffusion ka loaʻa ʻana o kahi kānana maʻiʻo i kūkulu ʻia e pale ai i ka hana ʻino. ʻO ka hoʻokuʻu mua ʻana o ke kumu hoʻohālike o Stability AI, ʻo Stable Diffusion, ua hoʻohana hewa ʻia e hana i ka ʻike pilikino hohonu hohonu ʻole, e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o ka hoʻoponopono maʻiʻo.

ʻO Stable Video Diffusion he ʻelua mau hiʻohiʻona, ʻo ia ʻo SVD a me SVD-XT. Hiki iā SVD ke hoʻololi i nā kiʻi paʻi i loko o nā wikiō 576 × 1024 me nā kiʻi 14, ʻoiai ʻo SVD-XT e hoʻonui i nā kiʻi i 24. Loaʻa i nā hiʻohiʻona ʻelua ka hiki ke hana i nā wikiō ma kahi ākea o ʻekolu a 30 mau kiʻi i kekona.

Wahi a ka pepa keʻokeʻo e hele pū ana me Stable Video Diffusion, ua aʻo ʻia ʻo SVD a me SVD-XT ma kahi waihona i loaʻa nā miliona o nā wikiō. ʻO ke kaʻina hoʻomaʻamaʻa e pili ana i ka hoʻoponopono maikaʻi ʻana i nā hiʻohiʻona ma kahi pūʻulu liʻiliʻi o nā haneli haneli a i hoʻokahi miliona mau kiʻi. ʻAʻole maopopo ke kumu o kēia mau wikiō hoʻomaʻamaʻa, e like me ka hoʻopili ʻana o kekahi ʻike kope kope. Hiki i ka Stability AI a me nā mea hoʻohana o Stable Video Diffusion ke kū i nā pilikia pili kānāwai a me ka pono inā hoʻohana ʻia nā mea kope kope me ka ʻole o ka ʻae ʻia.

ʻOiai ʻo kona mau palena, ʻo ia hoʻi ka hiki ʻole ke hana i nā wikiō me ka ʻole o ka neʻe ʻana a i ʻole nā ​​​​pans pahupaʻikiʻi lohi, hāʻawi i nā kikokikona me ka legibly, a i ʻole e hana mau i nā kiʻi pololei o nā helehelena a me nā kānaka, manaʻo maikaʻi ʻo Stability AI e pili ana i ka hoʻonui ʻia o nā kumu hoʻohālike. Ua ʻōlelo lākou e hiki ke hoʻololi ʻia nā hiʻohiʻona no nā hihia hoʻohana e like me ka hana ʻana i nā hiʻohiʻona 360-degere o nā mea.

He hoʻolālā ko Stability AI no ka wā e hiki mai ana o Stable Video Diffusion. Ke hana nei lākou i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻano hiʻohiʻona e kūkulu a hoʻonui i nā mana o SVD a me SVD-XT. Eia hou, ke hoʻomohala nei lākou i kahi mea hana "text-to-video" pūnaewele e hiki ai i nā mea hoʻohana ke koi i nā hiʻohiʻona me ka kikokikona. ʻO ka pahuhopu nui ka hoʻolaha ʻana, me nā noi kūpono i ka hoʻolaha, hoʻonaʻauao, ʻoliʻoli, a ma waho.

Sources:

- Paʻa AI: [stability-ai.com](https://stability-ai.com)

– Forbes: [forbes.com](https://www.forbes.com)