Mea hou no ka Pixel Watch: Spigen's Lite Fit Band

ʻO Spigen, kahi mea hana kaulana o nā hihia kelepona, ua hoʻonui i kāna ʻano huahana e hoʻokomo i nā mea pono no ka Google Pixel Watch e hiki mai ana. ʻO kā lākou hāʻawi hou ʻana ʻo ka Lite Fit band, i hana ʻia mai ka lole nylon. Hoʻolālā ʻia kēia pūʻali e maʻalahi, māmā, a me ka hanu, e hōʻoia i ka hōʻoluʻolu mau loa no ka mea hoʻohana.

Hele mai ka pūʻulu Lite Fit me kahi pahu hao zinc a me kahi mea hoʻohui kila kila. Ua ʻōlelo ʻia ka mea hoʻohui e hui pū me ka casing o ka Google Pixel Watch, hāʻawi iā ia i kahi hiʻohiʻona nani a hui pū. I kēia manawa, hiki ke kūʻai ʻia ke kala ʻeleʻele wale nō, akā ʻōlelo ʻo Spigen e hiki ke hāʻawi ʻia nā koho kālā a me ke gula i ka wā e hiki mai ana.

ʻO kekahi o nā kumu kūʻai nui o ka pūʻulu Lite Fit ʻo ia kona kūlike me kēlā me kēia wati i ka Pixel Watch Series. Hoʻokumu ʻo Spigen i kāna "hoʻolālā maʻalahi e wehe i ka clip" e hiki ai i ka hui ke hoʻopili i ka flush ma kekahi pulima. Hoʻohui, wehewehe ka hui i ka hui "maʻalahi a pau ʻole" e hoʻokō i kekahi ʻano a i ʻole ka nānā.

Hoʻonohonoho pono ʻia ka band Lite Fit e kūpono i ka Google Pixel Watch e hiki mai ana (2022). Eia nō naʻe, ua manaʻo ʻia e hui pū ʻia nā hui i hoʻolālā ʻia no nā hiʻohiʻona mua me ka Pixel Watch 2.

Ua kūʻai ʻia ka hui Spigen Lite Fit ma $24.99 ke kūʻai pololei ʻia mai ka hui. Eia naʻe, hiki i nā mea kūʻai ke loaʻa iā ia no $10 ma Amazon, a hiki ke loaʻa no ka hoʻouna koke ʻana i kekahi mau wahi. Pono e ʻike ʻia ʻo ke kaula haʻahaʻa loa a Google no ka Pixel Watch e hoʻomaka ana ma $49.99.

Ke kali nui nei mākou i ka hoʻomaka ʻana o ka Pixel Watch, nā mea pono e like me ka Lite Fit band mai Spigen e hāʻawi i kahi ʻike i ke ʻano o ka mea hiki ke hoʻohana ʻia.

