Hoʻomaka ʻia ke kaʻa ʻo SpaceX Starship hou no ka hoʻokuʻu ʻana e like me ka manaʻo o SpaceX no ka hoʻonui ʻia ʻana o ka hoʻāʻo-lele ʻana.

Loaʻa paha i ka poʻe leʻaleʻa kahi mea e kali ai i kēia kau hoʻomaha no ka hoʻomākaukau ʻana o SpaceX no ka hoʻomaka ʻana o kāna kaʻa Starship ʻekolu. Ua hoʻolaha ʻo Elon Musk, ka mea hoʻokumu a me Luna Hoʻokele o SpaceX ma X (i kapa ʻia ʻo Twitter ma mua) e mākaukau ke kaʻa e lele i loko o 3 a 4 mau pule e hiki mai ana, ma mua o ka Kalikimaka. Eia nō naʻe, e hilinaʻi ʻia ka hoʻokuʻu ʻana i ka loaʻa ʻana o kahi laikini hoʻokuʻu mai ka US Federal Aviation Administration (FAA), e noiʻi nei i kēia manawa i ka hopena o ka lele hoʻāʻo lua o Starship.

I ka holo ʻana o ka hoʻāʻo ʻelua, ʻo ka pahuhopu ka hoʻouna ʻana i ke kahua kiʻekiʻe o Starship ma kahi alahele a puni ka Honua ma mua o ka hāʻule ʻana i ka Moana Pākīpika. ʻO ka mea pōʻino, ua hoʻopau koke ʻia ka misionari ma muli o kahi "wikiwiki unscheduled disassembly" o ka hana. Eia kekahi, ʻo ka pae mua loa o Starship's Super Heavy, ka mea i manaʻo ʻia e hoʻi mai no ka hāʻule ʻana i ke Kaiwa o Mekiko, ua haki pū i ka lewa. ʻOiai ʻo kēia mau hemahema, ua loaʻa i ka lele kekahi mau hiʻohiʻona koʻikoʻi, me ka hoʻokaʻawale pae holomua ʻaʻole i loaʻa i ka lele hoʻāʻo mua. Hōʻike kēia holomua e aʻo ana ʻo SpaceX mai kēlā me kēia hoʻolaha a hoʻomaikaʻi i ka hana holoʻokoʻa.

Ua hana pū ʻo SpaceX me ka FAA e hoʻokō i nā lula pono a me nā koi palekana. No ka hoʻokuʻu ʻana o SpaceX ma mua o Starship, ua hala kekahi mau mahina no ka FAA e hāʻawi i ka laikini hoʻokuʻu, ʻoiai lākou i hana i ka hoʻokolokolo ʻana i ka pahū a hoʻopau i nā loiloi palekana a me ke kaiapuni. ʻOiai ua hoʻomaka ʻia ka hoʻokolokolo ʻana no ka lele hoʻāʻo hou loa, ua manaʻo ʻia e ʻoi aku ka maʻalahi o ke kaʻina hana, me ka noʻonoʻo ʻana i nā holomua i hana ʻia ma waena o nā mokulele mua a me ka lua.

I mea e hoʻokō ai i nā koi ulu o kāna papahana hoʻāʻo hoʻāʻo, ua hoʻonui ʻo SpaceX i ka hana. Ua ʻōlelo ʻo Musk ʻekolu mau kaʻa Starship i kēia manawa i ko lākou pae hope o ka hana ma SpaceX's Starbase hale. Hōʻike kēia e neʻe nei ʻo SpaceX i kahi hoʻonui hoʻāʻo-lele cadence, me ka manaʻo e hoʻopōkole i ka hakahaka ma waena o ka hoʻokuʻu ʻana o Starship e hiki mai ana.

ʻOiai ʻaʻole maopopo ka lā hoʻokuʻu ʻana no ke kolu o ka kaʻa Starship e kali ana i ka ʻae ʻana o FAA, ke kali nei ka poʻe hauʻoli i ka mea hou mai SpaceX. Me kēlā me kēia hoʻokuʻu ʻana, ke koi nei ʻo SpaceX i nā palena o ka mākaʻikaʻi ākea a hoʻonohonoho i ke kahua no kahi au hou o ka huakaʻi ākea.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

He aha ke kūlana i kēia manawa o ke kaʻa Starship ʻekolu o SpaceX? Ua hoʻolaha ka Luna Hoʻokele o SpaceX ʻo Elon Musk e mākaukau ke kolu o ka kaʻa Starship e lele i loko o 3 a 4 mau pule.

He aha ka pilikia nui ma mua o ka hoʻomaka ʻana? Pono ʻo SpaceX e hoʻopaʻa i kahi laikini hoʻokuʻu mai ka US Federal Aviation Administration (FAA) no ka kaʻa Starship.

He aha ka mea i hana i ka lele hoʻāʻo ʻelua o Starship? Ua hoʻopau mua ʻia ka lele ʻana me ka wehe ʻole ʻia ʻana o ka hana, a ua haki ka pae mua o Super Heavy i ka lewa.

He aha nā milestone i loaʻa i ka lele hoʻāʻo ʻelua? ʻOiai ka hopena mua o ka lele, ua hoʻokō maikaʻi ʻia ka lua o ka lele hoʻāʻo i ka hoʻokaʻawale pae, ʻaʻole i hoʻokō ʻia i ka lele hoʻāʻo mua.

Ke manaʻo nei ʻo SpaceX e hoʻonui i kāna cadence hoʻāʻo-lele? ʻAe, ke mākaukau nei ʻo SpaceX no ka hoʻonui ʻana i ka cadence hoʻāʻo-lele, me ʻekolu mau kaʻa Starship i kēia manawa i ka hana hope.