Nā ʻenehana Huli Hou: Nā Luʻi a me ka holomua

ʻO ka lele hoʻāʻo hou o SpaceX o kāna ʻōnaehana Starship, i manaʻo ʻia ʻo ia ka rocket ikaika loa i kūkulu ʻia, ua pau i kahi poho. Ke hoʻomau nei ka manaʻo o ka hui, me ka ʻike ʻana i ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia mai kēia hoʻokolohua e lilo i mea kōkua i ka hoʻomohala hou ʻana i ka Starship a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i kona hilinaʻi ʻana, ʻoiai ʻo ia e ʻimi nei e hiki ke hoʻopaʻa ʻia ke kanaka i nā honua ʻē aʻe.

ʻO ka nalowale o ka Super Heavy rocket booster a me Starship spacecraft e hōʻike ana i nā pilikia e kū nei i mua o ke kaʻina hana. ʻOiai ka holomua nui, ke kū nei ʻo SpaceX i nā nīnau e pili ana i kona hiki ke hoʻokō i nā palena nui, me ka pahuhopu o NASA e hoʻopaʻa ʻia i nā astronauts US ma ka mahina e hoʻohana ana i ka Starship ma ke ʻano o ka papahana Artemis.

Ua pane maikaʻi ʻo NASA Administrator Bill Nelson i ka hoʻomaka ʻana o ka hoʻāʻo, e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o ke aʻo ʻana mai kēia mau hoʻokolohua a me ka neʻe ʻana i mua. ʻOiai ke hoʻomau nei ka Starship i mea koʻikoʻi o ka hoʻolālā pae ʻana o ka mahina o NASA, aia nō nā pilikia ʻenehana e pono e lanakila ma mua o ka lilo ʻana o nā manaʻo o ka mahina.

I ka lua o ka ho'āʻo lele ʻana, ua hoʻokō ʻia kekahi mau milestone koʻikoʻi, me ka hoʻā ʻana o nā ʻenekini 33 āpau a me ka hoʻokaʻawale kūleʻa ʻana o ka Starship mai ka Super Heavy booster. Eia naʻe, ʻaʻole i hoʻokō ʻia nā pahuhopu ʻē aʻe, e like me ka hoʻāʻo ʻana i ka pae ʻana a me ka hoʻohana hou ʻana, ma muli o ka pahū ʻole o ka Super Heavy booster a me ka nalowale o ka hōʻailona me ka capsule Starship.

Ua hoʻomaopopo ʻo Elon Musk, Luna Nui o SpaceX, ʻo ka mea paʻakikī loa o kēia papahana ʻo ka hōʻoia ʻana i ka hoʻi hou ʻana a me ka pae ʻana o ka mokulele Starship.

I ka Hopena:

ʻOiai ʻaʻole hiki ke hoʻihoʻi ʻia i ka ʻimi ʻana i ka mākaʻikaʻi ākea ākea, hoʻomau ʻo SpaceX i ka ʻike ʻana i kāna ʻike o nā rockets hiki ke hoʻohana hou ʻia a me ka noho ʻana o ke kanaka i nā honua ʻē aʻe. Hāʻawi ka huakaʻi hoʻāʻo hou i ka ʻikepili waiwai e hoʻomaopopo ai i nā hoʻomaikaʻi hou aʻe a me nā holomua, e hoʻokokoke ana iā mākou i kahi wā e hiki mai ana kahi e hiki ai ke hele a hoʻomau.

Nā FAQ:

Nīnau: E hoʻomau anei ʻo SpaceX me ka hoʻomohala ʻana o ka ʻōnaehana Starship ʻoiai ka hoʻihoʻi hou?

A: ʻAe, hoʻomau ʻo SpaceX i ka hoʻomohala ʻana i ka ʻōnaehana Starship a e hoʻohana i ka ʻikepili mai ka lele hoʻāʻo hou e hoʻomaikaʻi i ka hilinaʻi a me ka hana o ka rocket.

Nīnau: He aha nā pilikia nui a SpaceX e kū nei i ka hoʻomohala ʻana i ka Starship?

A: ʻO kekahi o nā paʻakikī koʻikoʻi ʻo ka hōʻoia ʻana i ke komo hou ʻana a me ka pae ʻana o ka mokulele Starship. Ke hana ikaika nei ʻo SpaceX e hoʻoponopono i kēia pilikia a hana i ka ʻenehana pae ʻana i ʻoi aku ka hilinaʻi.

Nīnau: He aha ka hana a ka Starship i ka hoʻolālā pae mahina o NASA?

A: ʻO ka Starship kahi ʻāpana koʻikoʻi o ka papahana Artemis o NASA, e manaʻo ana e hoʻopaʻa i nā mokulele US ma ka mahina. Ua koho ʻia ʻo ia ke kaʻa no ka misionari lunar mua i loko o ʻelima mau makahiki.

Nīnau: Pehea e hoʻolālā ai ʻo SpaceX e hoʻolilo i ka huakaʻi huakaʻi i ʻoi aku ka maʻalahi a hoʻomau?

A: ʻO ka pahuhopu o SpaceX ʻo ia ka hoʻomohala ʻana i nā rockets hiki ke hoʻohana hou ʻia, e like me ka ʻōnaehana Starship, kahi e hōʻemi nui ai i ke kumukūʻai o ka huakaʻi lewa a hoʻomau i ka lōʻihi.

Nīnau: He aha nā pōmaikaʻi o ka noho ʻana o ke kanaka i nā honua ʻē aʻe?

A: Hāʻawi ka noho ʻana o ke kanaka i nā honua ʻē aʻe i ka hiki ke ʻike i ka ʻepekema, ka hoʻohana ʻana i nā kumuwaiwai, a me ka hoʻonui ʻana i ka nohona kanaka ma waho o ka Honua. He hoʻolālā hoʻihoʻi koʻikoʻi ia i ka hihia o nā hanana pōʻino ma kā mākou honua honua.