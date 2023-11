Hoʻomaopopo i ka hopena o ke kaiapuni o ka hoʻokuʻu ʻana o Starship

ʻO ka hoʻolaha hou ʻana o SpaceX's Starship ua hoʻāla i ka hoihoi i nā hopena kūlohelohe o ia mau hoʻokuʻu ʻana. ʻOiai ʻaʻole i loaʻa i ka manaʻo o ka piliona kānaka e lele ana i ka manawa like i nā hopena lōʻihi ma ka Honua, hiki i ka hopena o kahi mea nui e like me Starship ke loaʻa nā hopena pōʻino.

Me kona kiʻekiʻe kiʻekiʻe o 121 mika a me ke kaumaha e like me 100,000 poʻe, loaʻa i kahi Starship piha piha i ka ikehu kinetic nui. Inā hāʻule kekahi hapa nui o ka rocket a hāʻule i lalo i ka lepo, e hoʻokuʻu ka hopena i ka ikehu e like me 100 kilotons o TNT, ma mua o ka mana luku o nā pōkā atomika i ke Kaua Honua II.

ʻO ia hopena e hoʻohālike i ka pōʻino i hoʻokumu ʻia e kahi pā meteor nui. I ka ʻike ʻana i kēia hoʻoweliweli hiki, ua hoʻokau ʻia ʻo NASA i ka ʻike ʻana i nā mea ʻoi aku ka lōʻihi ma mua o Starship i hiki ke hoʻohālikelike i ka honua.

Ua hōʻike ʻia ka lua o ka hoʻokuʻu ʻana o Starship ua hoʻoponopono ʻo SpaceX i kekahi mau pilikia nui i kū mai i ka wā o ka hoʻomaka mua ʻana. Ua holo pono nā ʻenekini 33 a pau, a ua hoʻokō ka rocket i ka hoʻokaʻawale pae koʻikoʻi. Eia nō naʻe, ua pahū ka mea hoʻonui, ʻoiai ua piʻi ka mokulele o luna i kahi kiʻekiʻe o 150 mau kilomita ma mua o ka nalowale ʻana.

ʻOiai ke manaʻolana nei mākou i ka holomua o ka hoʻokuʻu ʻana o Starship e hiki mai ana, pono e noʻonoʻo i ka hopena o ke kaiapuni o kēia mau hoʻoikaika ʻana. I ko mākou hoʻoikaika ʻana e lilo i moʻomeheu multi-planet, pono mākou e hoʻokumu i ka palekana o ko mākou honua honua, e hoʻomau ʻia ka noho mua no ka hapa nui o nā kānaka.

NPP:

Nīnau: He aha ka Starship?

A: ʻO Starship kahi pōhaku nui i hoʻolālā ʻia e SpaceX no nā mikiona mākaʻikaʻi ākea, me ka pae ʻana o ka mahina a me ka lawe ʻana i nā poʻe noho i Mars.

Nīnau: He aha ka hopena inā hāʻule ʻo Starship a hāʻule hou i ka Honua?

A: Hiki i ka hopena o kahi Starship piha piha ke hoʻoulu i kahi pōʻino nui o ke kaiapuni, e hoʻopōʻino ai e like me ka hahau meteor nui.

Nīnau: Ua ʻike anei ʻo NASA i nā mea kokoke i ka Honua i hiki ke hoʻoweliweli?

A: ʻAe, ua hoʻokau ʻia ʻo NASA i ka ʻimi ʻana i nā mea ʻoi aku ka lōʻihi ma mua o Starship i hiki ke hoʻokūkū i ka Honua a hoʻopilikia nui.

Nīnau: Pehea ka holo ʻana o ka hoʻokuʻu ʻana ʻelua o Starship?

A: ʻOiai ʻo ka hoʻomaka ʻana e hōʻike ana i nā hoʻomaikaʻi i hoʻohālikelike ʻia me ka hoʻomaka mua ʻana, ua pahū ka mea hoʻolalelale, akā ua hōʻea ka mokulele o luna i kahi kiʻekiʻe o 150 mau kilomita ma mua o ka nalowale ʻana o ka pilina.