He Sequel no Nier: Automata ma ka Horizon?

ʻO nā poʻe o ka RPG hana i hoʻomaikaʻi nui ʻia, Nier: Automata, ke kali nui nei i ka nūhou o kahi sequel. ʻOiai ka manaʻolana o ke kaiāulu pāʻani no ka hoʻokuʻu koke ʻana, ʻike ʻia e kali iki lākou. Wahi a ka mea hana ʻo Square Enix ʻo Yosuke Saito, ua hoʻolālā ka hui hoʻomohala no kahi komo hou i ka moʻo Nier, akā ʻaʻole ia e hiki koke mai. I loko o kahi ninaninau hou ma ka hanana pāʻani Korea G-STAR 2023, ua hōʻoia ʻo Saito aia kahi sequel ma ka ʻaoʻao, akā ua hoʻoikaika ʻo ia i kēia manawa i kahi papahana ʻē aʻe.

ʻO ka Nier: Automata, i hoʻokuʻu ʻia i ka makahiki 2017, loaʻa ka mahalo nui ʻia no kāna mau hiʻohiʻona kupaianaha a me nā mīkini hakakā kūʻokoʻa. Ke kūʻai aku nei i 7.5 miliona mau kope, ua lilo koke ia i mea hoʻomaha no Square Enix. Mai ia manawa, ua hoʻonui ka pāʻani i kona ao holoʻokoʻa me nā hanana crossover, nā hoʻolaha, a me kahi hoʻololi anime. Eia naʻe, ʻoiai kona kūleʻa ʻana, ʻaʻole i loaʻa i nā mea pā ka hōʻoia ʻana o kahi sequel mainline hou.

I ka wā ninaninau, ua ʻae ʻo Saito i ka paʻakikī o ka hana hou ʻana i ka lanakila nui o Nier: Automata. ʻOiai ua hōʻike ʻo ia i ka manaʻo maikaʻi e pili ana i ka wā e hiki mai ana o ka moʻo, ua ʻike pū ʻo ia i ka paʻakikī o ka hoʻokō ʻana i ka mea mua. Ua ʻōlelo ʻia kēia manaʻo e ke poʻo o Nier ʻo Yoko Taro, nāna i ʻōlelo ʻo ka loaʻa ʻana o ka pae like o ka kūleʻa kūʻai he "hiki ʻole loa."

ʻOiai ʻaʻole liʻiliʻi nā mea kikoʻī e pili ana i ka pāʻani Nier e hiki mai ana, hiki i nā mea pā ke ʻoluʻolu i ka ʻoiaʻiʻo e hoʻomau ka ulu ʻana o ka moʻo punahele. I kēia manawa, ke hana luhi nei ʻo Saito lāua ʻo Taro i kahi papahana ʻokoʻa a lākou e manaʻo nei e wehe i ka makahiki 2024. ʻOiai e waiho mau ana nā kikoʻī, ʻike ʻia ka manaʻo e pili ana i kā lākou hoʻolaha e hiki mai ana.

I ka hopena, ʻoiai ʻo ka hopena pololei iā Nier: ʻAʻole hiki ke hōʻea ʻo Automata i ka wā e hiki mai ana, hiki i nā mea pā ke hoʻomaha e hoʻomau i ka moʻo Nier. ʻO ka makemake a me ka noʻonoʻo o ka hui hoʻomohala, i hui pū ʻia me ka fanbase i hoʻolaʻa ʻia, e hōʻoia i ka uku ʻana o ka haʻawina aʻe.

NPP

1. E loaʻa kahi hopena iā Nier: Automata?

ʻAe, ua hōʻoia ʻo Square Enix aia kahi sequel i ka hana. Eia naʻe, ʻaʻole i hoʻolaha ʻia ka lā hoʻokuʻu.

2. I ka manawa hea mākou e manaʻo ai i ka ʻike hou aku e pili ana i ka pāʻani Nier hou?

Ua ʻōlelo ʻo Square Enix e manaʻolana lākou e kaʻana like i nā kikoʻī hou aku e pili ana i ka pāʻani Nier e hiki mai ana i kekahi manawa ma 2024. E makaʻala i nā hoʻolaha kūhelu a me nā mea hou.

3. E ola anei ka pāʻani hou i ka holomua o Nier: Automata?

Ua ʻae nā mea hoʻomohala i ka paʻakikī o ka ʻoi aku o ka lanakila nui o ka pāʻani kumu. ʻOiai lākou e manaʻo maikaʻi ana i ka wā e hiki mai ana o ka moʻo, paʻakikī paha ka loaʻa ʻana o ka pae kūʻai like. Eia nō naʻe, hiki i nā mea pā ke manaʻo i kahi hoʻohui kūpono i ka honua Nier.