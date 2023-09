Hoʻopaʻa inoa ʻo Sony i nā inoa inoa no PS6, PS7, PS8, PS9, a me PS10

Ua hoʻopaʻa inoa ʻo Sony i nā inoa inoa PlayStation 6 a hiki i 10 ma Iapana, e hōʻike ana i kā lākou hoʻolālā lōʻihi no nā consoles e hiki mai ana. Mālama kēia neʻe ʻana ʻaʻole hiki i kekahi ke hoʻohana i kēia mau inoa. ʻOiai ʻaʻole kēia manaʻo e kokoke mai ana ka PlayStation 6, ʻoiai ua hoʻopaʻa inoa pinepine ʻo Sony i nā inoa console i nā makahiki ma mua o ko lākou hoʻokuʻu ʻana, hāʻawi ia i ka ʻike i kā lākou mau manaʻo e hiki mai ana.

Ma muli o nā hiʻohiʻona hoʻokuʻu mua, me ka manaʻo he ʻehiku makahiki ma waena o nā hanauna console, hiki ke hoʻokuʻu ʻia ka PlayStation 6 ma 2027. Ua wānana ʻo Microsoft i kahi hoʻokuʻu 2028 no ka PlayStation 6 i ka wā o kahi hihia hoʻokolokolo FC hou. He lōʻihi paha ka hoʻokuʻu ʻana o nā hanauna console e hiki mai ana, me ka noʻonoʻo ʻana i nā pilikia kaulahao lako i ʻike ʻia i ka hoʻomaka ʻana o kēia hanauna. E kūlike kēia me ka lā hoʻomaka 2028.

Ke nānā hou aku nei i mua, hiki ke hoʻokuʻu ʻia ka PlayStation 7 ma 2035, ka PlayStation 8 i 2042, ka PlayStation 9 i 2049, a me ka PlayStation 10 i ka makahiki 2056. Eia naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole hiki ke loaʻa nā ʻoliʻoli kino a me ke kino. kiko. E neʻe paha ka ʻoihana pāʻani i nā platform streaming a i ʻole nā ​​ʻenehana holomua, e like me ka virtual reality a i ʻole augmented reality.

ʻOiai ʻaʻole maopopo ka ʻenehana ʻenehana i ka wā e hiki mai ana, hoʻokahi mea e hoʻomau ʻia ka hoʻokuʻu ʻana i nā pāʻani i loaʻa nā pōpoki a i ʻole nā ​​​​pilikia i ka hoʻomaka ʻana. Eia kekahi, e hoʻomau ʻia ka hoʻokūkū console ma waena o PlayStation a me Xbox, me ke kākoʻo nui ʻana o nā mea pā i kā lākou inoa makemake.

