Hōʻike ʻo Sony iā BURANO, kahi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi CineAlta hou

Ua hoʻolaha aku nei ʻo Sony i kā lākou pahu kiʻiʻoniʻoni hou loa, ʻo BURANO. Hōʻike kēia pahupaʻikiʻi hou i kahi sensor CMOS piha piha piha he 8.6K, nā mana autofocus, ND electronic variable, a me ka hoʻopaʻa kiʻi i loko o ke kino. Loaʻa iā ia kahi ISO ʻelua maoli o 800 a me 320, e hoʻolilo iā ia i mea maʻalahi i nā ʻano kukui like ʻole. Hoʻomaka ka BURANO e hoʻomaka i ka hoʻouna ʻana i ka pūnāwai 2024, me ke kumu kūʻai o $25,000 USD.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka BURANO ʻo kāna kānana Variable ND a me ka hoʻopaʻa ʻana i ke kiʻi i loko o ke kino, e lilo ana ia i ka pahu kiʻiʻoniʻoni kikohoʻe mua loa o ka honua me nā hiʻohiʻona ʻelua i hui pū ʻia i loko o ke kino hoʻokahi. Hāʻawi kēia i nā mea hana kiʻiʻoniʻoni me ka maʻalahi a me ka maʻalahi i ka hopu ʻana i kā lākou mau kiʻi. Hoʻohui ʻia, ke kaena nei ke kāmela i ka autofocus hybrid wikiwiki a me ka ʻike kumuhana i hoʻohana ʻia e ka hana AI ke hoʻohana ʻia me nā lens E-mauna.

Kuhi nui ʻia ka BURANO ma waena o ka mea nona/mea hoʻohana kiʻekiʻe e makemake e hoʻolilo ma luna o $20,000 no kahi pahu kiʻiʻoniʻoni kikohoʻe. Manaʻo ʻia e hoʻohana ʻia i nā hana like ʻole, e like me nā palapala palapala, nā wikiō hui, nā wikiō mele, nā holoholona hihiu a me nā kiʻiʻoniʻoni kūlohelohe, a ma ke ʻano he koho kāmele B kaulana me ka Sony VENICE 2.

Lawe ka pahupaʻi kiʻi i kona inoa mai ka mokupuni liʻiliʻi ʻo Burano ma Venetian Lagoon, Italia. Ua koho ʻia kēia inoa e hoʻokumu i kahi pilina iā Venice a hōʻailona i nā mana o ke kāmela. ʻIke ʻia ʻo Burano no kāna mau lacework a me nā hale kala ʻulaʻula.

Ma ke ʻano o ka maikaʻi o ke kiʻi, hōʻike ka BURANO i ka hana kupaianaha. Hōʻike ia i kahi sensor CMOS piha piha 8.6K hou, e like me ka mea i loaʻa i ke kāmela VENICE 2. Hāʻawi ia i 16 hoʻomaha o ka laulā ikaika, me ka leo haʻahaʻa a me ka naʻau i nā kūlana haʻahaʻa. Kākoʻo ka mea ʻike i nā ISO Dual Base o 800 a me 3200.

No ka hoʻopaʻa ʻana i nā codecs, hāʻawi ka BURANO i nā koho like ʻole e like me X-OCN LT, XAVC H, a me XAVC. Hiki iā ia ke hoʻopaʻa i nā faila X-OCN me ka ʻole o ka mea hoʻopaʻa leo waho. Hāʻawi ʻo X-OCN LT i nā faila liʻiliʻi liʻiliʻi me ka mālama ʻana i ka maikaʻi a me ka maʻalahi o nā faila Linear 16-bit.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo Sony BURANO kahi pahu kiʻiʻoniʻoni kikohoʻe ikaika e hāʻawi ana i ka maikaʻi o ke kiʻi a me nā hiʻohiʻona kiʻekiʻe. Hoʻolālā ʻia e hoʻokō i nā pono o nā mea hana kiʻiʻoniʻoni a manaʻo ʻia e hana i kāna hōʻailona ma ka ʻoihana.

Sources:

- Hoʻolaha huahana Sony BURANO

- Hele ʻo Venice i Italia: ʻO ka mokupuni ʻulaʻula o Burano